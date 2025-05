Enseñar en contextos vulnerables, pensar la IA en el aula y formar docentes: tres ejes del debate sobre la transformación educativa

Agustín Porres, director regional para Latinoamérica de Fundación Varkey; Martina Basgall Sequeira, finalista de Global Student Prize 2024; y Lucas Vogel y Karina Sarro, finalistas del Global Teacher Prize 2025

“¿La transformación educativa es posible?“ Ese fue el nombre del panel que compartieron los docentes Karina Sarro y Lucas Vogel, ambos finalista del Global Teacher Prize 2025 y la destacada estudiante Martina Basgall Sequeira, finalista de Global Student Prize 2024. La conversación fue moderada por Agustín Porres, director regional para Latinoamérica de Fundación Varkey.

¿Karina, cómo logras llevar la educación a lugares de gran vulnerabilidad?

Karina Sarro: Es muy complejo, tenemos muchas adversidades y obstáculos, pero tratamos de transformalos. Intentamos reinventar las clases con las herramientas que tenemos. El trabajo en equipo hace esa magia. Repensar esas clases, con lo que tenemos. Cuando uno se prepara y construye ese espacio, es viable. Lo que hace posible que todo eso ocurra son los verdaderos protagonistas los estudiantes. Qué pasa con los espacios donde no tenemos herramientas tecnológicas y no llega el internet, ahí llega la magia con esas personas con las que compartimos esos espacios, llegamos al pensamiento computacional, podemos hacer propuestas más corpóreas. Poder programar y si no tengo el equipo implementamos los cuerpos. De esa manera surge esa creatividad constante. Es un gran desafío, pero son cosas posibles.

Lucas, vos trabajas en contextos muy diferentes y enseñas virtudes, la paciencia, la empatía, la honestidad, ¿cómo lo hacés?

Lucas Vogel: La verdad que muchas veces, en los contextos donde trabajo, en vulnerabilidad y extrema pobreza, se dificulta mucho hablar de honestidad cuando los chicos están en un entorno tóxico, que los lastima todo el tiempo. Creo que, desde los espacios de los docentes y con la empatía, podemos entender mucho mejor como funcionan las cosas. Desde ahí podemos trabajar un conocimiento que dure que sea significativo para ellos. Con empatía, cariño y predisposición de que estamos trabajando juntos.

El panel buscó responer la pregunta "¿La transformación educativa es posible?"

¿A quién les gustaría decirle que es posible una educación distinta?

Lucas Vogel: Al primero que hay que convencer es al alumno. Que sepan que con la educación podemos cambiar. Es posible aprender a lo largo de toda la vida y bajo cualquier condición. Hay que ir luego a lo más grande, a la familia, ministros, municipio”.

Martina Basgall: A jóvenes y docentes. No quedarse solo con lo que pasa en el aula, pensar también en espacios no formales.

Karina Sarro: A los estudiantes pero también abramos el escenario de la escuela, no solamente en el aula sino también por fuera. Tenemos que también repensar la formación docente, inspirarlos, formarlos, que tengan el acompañamiento de una pareja pedagógica, que no se sientan solos. A veces ante el desconocimiento creemos que no podemos. Somos conscientes de que les brindamos a nuestros estudiantes estas herramientas, con las que van a poder superar adversidades en una sociedad que está constantemente en cambio.

Estamos más acostumbrados a las malas noticias educativas y ustedes nos cambiaron el foco. ¿Que significó para ustedes ser un rostro positivo de la educación?

Lucas Vogel: Saber que podía mostrarles a otras personas que quieren hacer un cambio, que sí es posible, fue grandioso. A partir de lo que uno hace con pasión, ganas, hay muchas personas que pueden hacerlo y pueden llegar a tener un reconocimiento. Es posible jugársela por algo que tenemos en común: ayudar a otros.

Martina Basgall: Es un honor y un orgullo por supuesto. Se me ocurren solo palabras lindas para lo que sucedió. Inspirar a más jóvenes a que se animen a tomar la posta, a hacer proyectos en su zona. Miro hace un año atrás y no me imaginaba esto, son todas puertas que se me fueron abriendo porque salí de mi zona de confort, de mi burbuja. Ser agentes de cambio es algo que hay que incentivar.

Karina Sarro: Fundación Varkey genera eso que es tan importante —lo digo desde el lugar de docente—: esa apuesta de creer. Hoy estamos nosotros acá, pero les puedo asegurar que represento a un montón de docentes. Muchos se fueron acercando para consultar si los ayudaba con la planificación, etc. ya hay algunos indicios de que vamos en ese camino.

La charla se dio en el espacio de Ticmas

¿Cómo transformamos esos sueños que tenemos en la educación del mañana? El traspaso que tenemos que hacer, porque estamos en la época de ChatGPT, de la inteligencia artificial, pero detrás siempre hay un gran docente.

Karina: Las nuevas tecnologías vienen a brindarles nuevas herramientas a los docentes para hacer espacios más inclusivos. Nos van a acompañar, no a suplirnos, por eso es importante que como docentes estemos en constante capacitación. Buscar momentos y espacios de reflexión. Cada vez que uno hace actividades relacionadas con IA me encantaría que ocurra eso, que tengamos esos momentos, que no perdamos el encuentro de miradas, la alta escucha y por sobre todas las cosas, las emociones.

Lucas Vogel: La IA hizo que sea más fácil buscar la información, responder la pregunta. Lo que tenemos que ver es qué queremos evaluar en sí. A partir de eso, la IA es una herramienta que tenemos que poder usar. La uso mucho para adaptar textos para gente con discapacidad. Lo único que tenemos que hacer para adaptarnos es capacitarnos nosotros y pensar mucho en la evaluación. En algún momento se transformó en una mala palabra, pero es fundamental. Evaluar no solo al alumno sino también a nosotros mismos.

Martina Basgall: Sé que la IA tiene muchos sesgos, refuerza estereotipos. Por otro lado, contamina un montón el ambiente, algo que todavía no se habla mucho en las aulas. Esta bueno concientizar su uso y cómo ponerla en juego. Es necesario que haya reglamentación en todos los países.