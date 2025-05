Sofía Naidenoff, ministra de Educación del Chaco: “Mi sueño como docente es que Chaco levante la brecha educativa que nos ha marcado”

Sofía Naidenoff, ministra de Educación en Chaco, habló en las jornadas educativas de Ticmas sobre cómo se deenvuelve la educación en la provincia. Crédito: —(Cortesía Ticmas)

Una tarde otoñal en la Ciudad de Buenos Aires fue el marco para la visita de la ministra de Educación del Chaco, Sofía Naidenoff, en la Feria del Libro. En un emotivo diálogo con Patricio Zunini, Naidenoff aseguró que trabaja por un Chaco en igualdad de condiciones y donde la educación es el camino para romper las marcadas brechas con respecto al resto de la Argentina.

La charla se inició celebrando la labor de la maestra Gloria Cisneros, destacada por el Gobierno del Chaco, por su incansable amor por la educación en el paraje La Sara, en el Impenetrable Chaqueño. Naidenoff subrayó que el trabajo de Cisneros es el modelo a seguir en los talleres que realizan de buenas prácticas docentes.

—Chaco ha tomado como apuesta el desarrollo del aula, el desarrollo de alfabetización, la formación docente, las prácticas y metodologías como las que realiza Gloria. Pero ¿cómo se están preparando para que los docentes den respuestas a los nuevos desafíos del siglo XXI?

—Cuando hablaba con el equipo técnico y pedagógico de Ticmas, les recordaba y les decía que nosotros comenzamos con una apuesta, por decirlo así, un desafío muy fuerte con la alfabetización inicial. Todo el primer, segundo y tercer ciclo de manera fuerte. Cuando digo fuerte, es porque nosotros iniciamos una capacitación específica con materiales para el docente, para el alumno y para la institución, pero no como prueba piloto. Lo hicimos para todos los docentes, para todos los niños desde los que viven en Resistencia al que vive en El Impenetrable, porque si no nos quedamos siempre con una parte de la provincia y nunca se termina en un solo Chaco. Las cifras duelen mucho y nosotros estamos abocados para que Chaco no sea siempre conocido por lo que duele, sino también por lo que puede hacer. Y cuando yo le hablaba a las chicas de Ticmas, les decía que nuestro objetivo es que así como trabajamos la alfabetización inicial también trabajar con los docentes. Nosotros necesitamos que sea un poco a la par, porque si no también nos vamos quedando. Y ese es el núcleo central de la metodología del Sistema de aprendizaje. En el Chaco no hubo una discusión con el método que se lleva a cabo porque trabajamos con conciencia fonológica en alfabetización inicial. No hubo una discusión sobre el método sino que hubo realmente una apuesta; fue lo que nos está dando resultado lo que estamos haciendo. Por muchos años las cifras fueron cada vez peores y hoy vamos por esto que está con una evidencia científica. La primera charla con el equipo era ver cómo reforzamos para que estos docentes que se forman puedan dar respuestas de lo que se está necesitando en el aula. Como bien lo dijiste, la propuesta es el aula. El aula en relación a la formación docente y el aula en relación a todo lo que sea primer ciclo y todos los ciclos.

—Hay como dos realidades. Yo puedo plantear la asistencia en Resistencia y Sáenz Peña, y después está la puerta del Impenetrable. Hay dos chicos en la misma provincia. ¿Cómo se trabaja para que no haya una brecha de capacidades o de aprendizajes?

—Yo estuve mucho tiempo en el sistema y siempre es como que tomamos por zonas, por regiones y nos vamos quedando. Y esto no es bueno. Entonces estos materiales [educativos] que llegan a partir del 29 a la provincia, estos libros que te estoy diciendo, con los que vamos a trabajar y con Ticmas; la verdad estoy sumamente feliz. Agradezco enormemente al equipo de Ticmas porque nos ha ayudado mucho la perspectiva de ver hacia dónde orientar lo que está faltando. También elegimos un gran número de docentes para decirles sobre la forma que trabajamos porque la provincia en este momento está pasando por una ley de titularización de estabilidad docente.

—¿Cómo son los resultados que están teniendo con el nuevo método de alfabetización?

—Recuerden que nosotros nos hicimos cargo en diciembre del año pasado, estamos aplicando recientemente. Es obligatorio a partir de ahora, nosotros tomamos un test de fluidez lectora en tercer grado. Le estamos devolviendo al docente la respuesta; el desafío era que el docente siempre decía recibimos los resultados, pero no sabemos qué nos pasó. Entonces, en los test de fluidez lectora que estamos realizando hablamos con cada docente, cada director de escuela, para poder ir cambiando y mejorando la situación. Vamos con unos números recientes, estamos aplicando la política educativa en serio, como digo, porque no somos nosotros los protagonistas; son los docentes, son los chicos. Trabajamos mucho la lectura. La escuela de Chaco estuvo abierta todo el año. El año pasado hicimos escuela de verano para poder sacar esta triste y penosa situación que tenemos chicos en primer año que no saben leer y escribir.

—¿Cuándo tomaron la decisión de la escuela de verano?

—El año pasado, cuando vimos los resultados académicos. La verdad que estamos trabajando por datos. Hay un programa se llama Visor Educativo en la provincia que está cargado en todas las escuelas, su matrícula, todo lo que tiene y el resultado de cada escuela. Por lo tanto, el supervisor tiene que saber el resultado, trabajar con su director y de esta manera lo estábamos haciendo. ¿Cuando nosotros dijimos esto así no? La inequidad es desde el vamos. Así que dijimos vamos con una escuela de verano. Se llama Aprender en verano y a nosotros nos sorprendió. La idea es que que el papá que puede paga profesor tutor, pero en el Chaco, como vos decís, de la inequidad geográfica y de la otra, que decidimos cómo hacer entonces esta escuela que dura todo el año y los chicos se acercaban desde técnicas de estudio hasta reforzar matemática y lengua y fue muy bueno.

—¿Y los profes cómo lo tomaron?

—A los docentes se les paga. Dimos también prioridad a aquellos docentes que se están formando y los que recién se inician. Se le pagó la tutoría, por supuesto.

–Uno de los objetivos que tienen también es la enseñanza de las habilidades blandas. ¿Desde qué lugar se abordan?

—Nosotros, cuando nos hicimos cargo, dijimos que se necesita una decisión política. El gobernador de la provincia, Alejandro Otero, es arquitecto y ve de otra manera la educación. Y él decía que a los chicos hay que enseñarles a ser creativos, a ser libres, a poder pensar críticamente, a poder tener sentido, colaborar, volver a rescatar el respeto. Hoy el conocimiento está a un clic de la mano del chico y de todos. El tema es cómo le enseño a discernir lo que está bien y que forme su propia opinión. Porque, de una u otra manera, la única manera que el chico tiene de ser libre es haciendo su opinión, formando opinión crítica y hacia eso nosotros trabajamos con las actividades blandas.

–Además del pensamiento crítico ¿cuáles otras habilidades están desarrollando?

—Además de pensamiento crítico. Hay una capacitación entera en Media. Nosotros estamos trabajando también con una propuesta seria en creatividad, motivación. La base de los respetos, el acompañamiento a la tecnología responsable y lo está trabajando Laura Lewin en la provincia. Trabaja en todo lo que es para todos los profesores de la escuela media del Chaco.

—Recién comienza el ciclo lectivo, hace dos meses ¿Se puede tomar el pulso de cómo está andando?

—A mí me gustaría que visiten la provincia, lo van a hacer, sé que ahora van a tener que ir más desde Ticmas. A mí el pulso me lo da el docente, el compromiso. Y la otra es que al acercarnos a las escuelas- yo voy mucho a las escuelas sin prensa, sin nada- que los chicos se acerquen y me dicen Yo leo, Yo leo; y eso sí da ganas. Y uno ve tomándole el pulso que hay una respuesta seria, social y comprometida de que por ahí pasa la cosa. Sin lectura comprensiva no se puede hacer nada.

—Chaco también tiene una problemática que es la del trabajador que sigue las cosechas o está en la parte del desmonte, por ejemplo. Entonces los chicos que van con su familia atrás del hachero tienen que visitar escuelas rurales ¿Cómo los acompañan a esos chicos?

—Con el tema del algodón, Chaco es la capital del oro blanco. Hoy está muy tecnificado, me gustaría ver esas épocas de cosecha de antes. Hoy no pasa. Cuando se hace la cosecha, los chicos tienen clase normal. En el caso del desmonte, que es un tema que en la provincia se está trabajando muy responsablemente; en el sentido de multas terribles por el aprovechamiento indebido que hacen en ellos. Nosotros también tenemos un sistema de tutorías permanente para estos chicos. Y toda la parte prácticamente de secundaria donde se nota más la ruralidad y el alejamiento, la hacemos híbrida. Están acompañados con tecnologías a partir de un convenio con UNICEF.

—En este primer año de trabajo ¿Cuáles son los resultados que esperan obtener en noviembre y diciembre?

—Yo vivo rezándole a Dios, pero la verdad el sueño que tengo como todo docente de Chaco es que hoy nos conozcan porque levantamos un poco la brecha tan dolorosa que nos han marcado. Chaco está en el penúltimo lugar de los peores resultados. Yo digo esto y se me quiebra la voz. No merecen esto los chaqueños. No es Chaco lo que se dice de Chaco. Es un Chaco pujante que tiene tres realidades que vos dijiste: están los pueblos originarios, los mestizos y es muy fuerte que El Impenetrable es más conocido por los extranjeros. Tenemos un Chaco de inmigrantes puro, donde está la mezcla y conviven muy bien las diferentes razas. No hay ningún tema de diferencia entre las razas y tenemos la capital de las esculturas. Queremos que el chaqueño pueda salir adelante de la mano de la educación y levantando estos números que nos preocupan.