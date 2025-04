Carlos Pallotti: “La inteligencia artificial va a empezar a convertirse en un mentor”

El especialista en desarrollo tecnológico Carlos Pallotti, integrante de Instituto de Servicio Exterior de la Nación

Carlos Pallotti siempre se destaca por sus opiniones formadas sobre el desarrollo tecnológico, y en el caso del impacto de la inteligencia artificial en la educación no duda en remarcar cómo la docencia tal y como los conocemos hasta hoy va a transformarse.

Invitado, un año más, al espacio de la solución integral Ticmas en el Hall Central de la Feria del Libro, Pallotti mantuvo una dinámica charla sobre las certezas y las incertidumbres del futuro de la tecnología. El vídeo completo del encuentro lo podés ver en el canal de Ticmas en Youtube.

Luego de los saludos y la presentación ante el público, Patricio Zunini y Carlos Pallotti comenzaron bromeando con que “siempre tienen un momento de polémica en este mismo auditorio” y así dieron rienda a una conversación que sorprendió y atrapó.

Carlos Pallotti en el auditorio de Ticmas

¿La IA puede reemplazar a los docentes?

“Tenemos que aprender cómo la inteligencia artificial piensa. Porque hasta ahora estamos diciendo que la inteligencia artificial supuestamente piensa, pero no sabemos cómo piensa, con lo cual tenemos que empezar a estudiar para saber cómo vamos a hacer que eso piense como nosotros”, reflexionó el especialista.

Y haciendo un poco de historia, sobre cómo la humanidad fue evolucionando en su forma de entender la educación pasando por “mentores privados y elitistas” hasta que llegó la escuela pública; Palloti planteó que: “En parte la inteligencia artificial va a empezar a convertirse en un mentor en algún momento.”

“Por supuesto, cuando uno habla de docentes, lo primero que piensa es en docentes de primaria. Y en ese caso hay un rol de contención, de aprendizaje, de cariño, de aprender cosas muy básicas. Pero cuando vamos avanzando en cosas técnicas, la IA puede estar preparada para poder enseñar determinadas tecnologías o determinados algoritmos con doble sentido”, destacó.

Y contó a los presentes: “En una en una universidad donde yo soy director, tenemos un problema de no encontrar un docente para una de las materias y me puse a pensar por qué no entrenar un agente de inteligencia artificial con todo el material que ya tengo sobre esa materia”. Y si bien hay cuestiones del tiempo que lleva entrenar a una IA, Pallotti destacó: “Esto no es ciencia ficción. Esto es altamente posible. No lo digo para que yo le enseñe a leer o a escribir, o a hacer una operación matemática básica, o aprender a comer, o aprender a hacer las cosas elementales de todo ser humano, sino determinadas aplicaciones en determinadas áreas”.

El tsunami y la escuela secundaria

Si bien se habla constantemente sobre la transformación que genera la IA, pensarla como un futuro cercano ya parece erróneo considerando que es el presente el que está mutando. “Vos en el tsunami no podés pensar demasiado”, aseguró Pallotti sobre la actitud de ponerse demasiado reflexivo sobre el impacto de la IA en la educación.

Con respecto a la enseñanza del secundario en Argentina, para Pallotti “ adolecen de un problema de obsolescencia. Primero por desinversión. Segundo, por desatención. Y tercero, porque de alguna manera ya hay un ecosistema que está formado, así que es difícil modificar”.

Y advirtió que la educación técnica secundaria no está preparando a los egresados para el trabajo: “En muchos lugares hay escuelas que creen que están capacitando en lo que se necesita. Y cuando vos te das vuelta y le preguntás a los empresarios, a los empleadores de esa misma zona, ¿ustedes creen que están formados? Te dicen que no tiene nada que ver los chicos que salen con lo que necesitan”.

Igualar presentes entre estudiantes y docentes

En estos cambios necesarios, vuelve a aparecer la importancia de formar nuevos docentes “que por otra parte tienen salarios bajos o que no necesariamente tienen la capacidad de poder transformarse”. Y es que para Pallotti, la inteligencia artificial es verdaderamente una herramienta que puede solucionar algunas de estas problemáticas.

Además de los tiempos que lleva a cada universidad pensar y validar nuevas carreras- incluso las más recientes no siempre contemplan la inteligencia artificial- para Pallotti se trata de unificar presentes donde los estudiantes trabajan con herramientas que muchas veces los docentes desconocen o no manejan.

A la hora de pensar el futuro, de esos niños y niñas que se espera que terminen su educación formal en el 2037; Palloti exclamó: “La tragedia de Argentina es que ocho de cada diez [estudiantes] no van a llegar al 37 en tiempo y forma. ¿Es un tema, verdad? Porque quiere decir que hay un 80% que los vamos a excluir de alguna manera”.

Y agregó que es necesario entender la educación como en Matrix, donde pasan muchas cosas al mismo tiempo hasta que te das cuenta que hay un hilo conductor que une esas experiencias y saberes: “Hoy por hoy la capacitación o la educación no es secuencial. Y este me parece que es el punto en el que ahora aprendo esto, después aprendo aquello en realidad es muy multitasking”