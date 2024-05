Haroldo Avetta: “La UTN se adapta porque no podemos seguir enseñando como hace 30 años”

Haroldo Avetta, vicerrector de la UTN habló sobre la tecnología, los métodos de enseñanza y la empleabilidad. (Agustín Brashich/Ticmas)

“El 50% de los ingenieros que trabajan en Argentina salen de la UTN”, así abrió Patricio Zunini la charla con Haroldo Avetta, vicerrector de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), en el auditorio de Ticmas. La cifra corresponde a datos que se dieron a finales de 2023 en durante un congreso de inteligencia artificial organizado por la UTN y Ticmas en la Facultad Regional de Córdoba.

Avetta -quien también es actual Decano de la Universidad de San Nicolás, dijo que esa cifra de profesionales de carreras de Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas (STEM) representa un gran desafío para la UTN, sin embargo, la universidad encarga de la preparación y vinculación de los estudiantes para salir al mundo laboral.

¿Qué pasa con la brecha de género?¿Cómo se articula el puente entre la universidad y el nivel secundario? ¿Es necesario seguir capacitando programadores?¿Y qué sucede con los nómadas digitales? Estas fueron algunas de las cuestiones que se pusieron sobre la mesa en la charla con Avetta, las cuales se desglosan a continuación.

La UTN y las nuevas formas de trabajo

Haroldo Avetta mencionó que la Universidad Tecnológica Nacional ha ganado mayor protagonismo en los últimos años, sobre todo porque ha tenido una transformación al pasar a de un instituto de carreras de ingenierías de grado a una institución diversificada de acuerdo a las necesidades del conocimiento tecnológico, así como de las necesidades sociales.

“La Universidad y el mundo educativo es un acompañante necesario de cualquier plan estratégico que tengan la sociedad y también del mundo productivo y tecnológico. En función de todas esas necesidades es que nosotros nos replanteamos el tipo de carrera; no solamente tenemos carreras cuyo diseño curricular es lo que hemos ido trabajando para adaptarlo a las nuevas necesidades de las nuevas tecnologías, sino también a un campo mucho más abarcativo del pregrado como las tecnicaturas universitarias”, dijo en conversación con Ticmas.

En ese sentido, Avetta resaltó que la UTN ahora tiene programas de tecnicatura, ciclo de complementación curricular, maestría, doctorados además de sus carreras de ingeniería.

¿Es necesario seguir estudiando programación?

El vicerrector de la UTN dijo que la universidad está para enseñar a pensar y crear soluciones desde la investigación.

Sobre la polémica declaración que hace unos días hizo el CEO de Nvidia sobre la programación -en la que aseguró que ya no es necesario enseñar a programar porque ahora de eso se encargará la IA-, Haroldo Avetta mencionó que la UTN ya pasó por varias transformaciones de la tecnología, y que a lo largo del tiempo si bien se han modificado las formas de creación con la tecnología, es importante contar con un lenguaje de programación, porque los sistemas que “suplen al ser humano” no se crean solos.

Agregó que finalmente no se forma a los alumnos para que aprendan a trabajar, a “programar”, sino más bien la UTN -y la universidad en general- está diseñada para enseñar a pensar y crear las herramientas que el futuro necesita a través de la generación de conocimiento desde la investigación.

“Si bien los lenguajes de programación a través de la inteligencia artificial son más interactivos, eso plantea una necesidad. Hay alguien que diseñó un software que permite tener programación a través de inteligencia artificial, permite dar solución a la problemática planteada, es decir, hay alguien que diseñó ese sistema. Creo que tenemos que cubrir esas necesidades a través de cursos, diplomatura técnica, ingeniería, pero nuestro rol fundamental en la universidad es poder diseñar herramienta y enseñar a pensar”.

Nómadas digitales

El vicerrector de la UTN comentó que las ingenierías son pioneras en tener trabajos como nómadas digitales, pues cuando llegaron empresas extranjeras a Latinoamérica se “aprovecharon” de la mano de obra barata y contrataron a ingenieros de aquel entonces. En ese sentido, destacó que la UTN cuenta con las herramientas para que sus graduados adquieran las habilidades necesarias y trabajen de forma remota, ya sea desde Argentina o en cualquier parte del mundo.

“Yo decía que cualquier persona formada con una buena herramienta en su poder podía trabajar para el mundo sentado en el banco de una plaza y eso se fue haciendo realidad. Esto me lo imaginaba hace 15 o 20 años. (...) En Ingeniería, en el campo de la tecnología, ya se venía viendo ese tipo de oportunidades. Hoy nuestros graduados de la UTN pueden trabajar desde su casa para el mundo”, dijo Haroldo Avetta.

Un puente entre secundario y la UTN

Sin dar una crítica sobre el nivel medio de Argentina, el vicerector de la UTN dijo que hay una gran transformación de las necesidades de los jóvenes y destacó que no se puede continuar enseñando de la misma forma que se hacía hace 20 o 30 años atrás, sobre todo porque resulta poco atractivo a las nuevas generaciones. Más allá de la durabilidad de una carrera, Haroldo Avetta apuntó que el problema está en que se debe revisar qué quieren ser los jóvenes de ahora en el futuro.

También dio un comentario digirido a los jóvenes sobre que la elección de carrera no debe ser con base a la expectativa monetaria, sino más bien por la pasión que tengan sobre aquello que estudiarán.

Haroldo Avetta comentó que la UTN se adapta a los cambios que la tecnología y la sociedad requiere.

“¿Qué es lo que quieren ser? Porque lo van a llevar de largo toda su vida. La oportunidad lo tienen ahora y si se equivocan un año, en la edad que tienen los chicos no es nada, pueden volver a empezar en algo que les sea atractivo, en lo que se apasionen y que no le pese. Y es para ganar plata”, recalcó Avetta.

Y agregó que la oportunidad que tienen los alumnos en la UTN respecto a otras universidades es que el estudiante no pierde un minuto de tiempo.

“En algunas universidades que son muy prestigiosas, los tiempos donde se dictan las cátedras lo pone la institución. Lo que ofrece la UTN es tener todos los horarios concentrados y que puedan seguir en ese tiempo compacto todas las oportunidades de aprovechar las clases y las actividades prácticas”, sostuvo.

El desafío de la decersión escolar

Haroldo Avetta abordó este problema como un reto socio-educativo. Resaltó la importancia de aprovechar el paso de la educación media a la universitaria para completar esta etapa formativa. Aunque señaló que las necesidades, oportunidades y compromisos personales, como formar una familia, pueden desviar a los estudiantes de su camino académico, Avetta subraya la necesidad de reinventarse y adaptarse a los cambios constantes de la vida.

Para combatir la deserción, comentó, la UTN se enfoca en mostrar a los futuros estudiantes la diversidad de carreras disponibles y en facilitar una integración entre el ámbito laboral y educativo a través de iniciativas como ferias de conocimientos y la exposición a entornos laborales reales. La estrategia de la UTN incluye la asociación con empresas líderes, permitiendo a los estudiantes utilizar tecnología avanzada y conectar con prácticas industriales actuales.

A través de estas medidas, la UTN busca no solo reducir las tasas de abandono, sino también preparar profesionales altamente cualificados para enfrentar los retos del futuro.

UTN y el aprendizaje para toda la vida

Sobre la idea de que una vez que la universidad termina se debe continuar capacitándose, el representante de la UTN durante la charla con Ticmas dijo que si bien todas las carreras que se ofrecen son de buena formación, una vez que el alumno sale debe tomar responsabilidad sobre el camino que tomará.

“Tenemos curso de posgrado, maestría y doctorado. También tenemos algunos refresco de los conocimientos como la utilización de nuevas tecnologías dentro de la formación disciplinar, que son ofertas permanente permanentes de cada una de las facultades. Muy asociado con el mundo de de laburo, con el mundo de trabajo. Es decir, hay un requerimiento y nosotros estamos adaptando desarrollando una formación para ese nuevo requerimiento. Hoy justamente hay cursos cuyos docentes son del exterior, porque a través de la virtualidad o del trabajo de manera híbrida nos permite también que el costo sea razonable como para poder desarrollarlo”, expuso en el auditorio de Ticmas dentro de la FIL de Buenos Aires.

Brecha de género en la UTN

“Le digo lo primero no tenga miedo. Segundo antes de que se habla de género, para la UTN fue natural la incorporación de chicas en algunas carreras. Ahora en metalúrgica tenemos más mujeres que hombres, en ingeniería industrial tenemos 50 y 50; en electrónica, mecánica y eléctrica, tenemos 30% de mujeres. Además hacemos publicaciones sobre las actividades de la mujer en la ingeniería. Hay un trabajo fuerte. Si bien aun no hay suficientes decanas . En la gestión tenemos seis direcciones de Departamento de carrera y la mitad son mujeres; dentro de la gestión la mitad de las secretarías están ocupadas por mujeres. Eso surgió naturalmente. Más que la participación en las actividades de docencia, de trabajo no docente, de investigación -donde hay más mujeres que varones-, trabajamos mucho el proteger al género en el laburo diario”, finalizó Haroldo Avetta su intervención en el stand de Ticmas.