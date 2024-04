Con la formación en competencias digitales, Ticmas, Fundación Pescar y Casa Gaviota apuestan por el futuro de Latinoamérica

Persecución en Venezuela: el régimen de Nicolás Maduro inhabilitó a otros cinco opositores para ejercer cargos públicos

Los castigados políticamente hasta el año 2039 son el alcalde del municipio El Hatillo, Elías Sayegh, el ex diputado Tomás Guanipa y los ex alcaldes Josy Fernández y Carlos Ocariz, mientras que el ex parlamentario Juan Carlos Caldera está sancionado “por 12 meses”