Un podcast de la Universidad Nacional de Cuyo, nominado entre los mejores programas de radio del mundo

Juan Villalba y Federico Kruger, los responsables del podcast "Voces de Libertad" de Radio U. Foto: Prensa UNCUYO

El podcast Voces de Libertad de Radio U (FM 96.5 de Mendoza), la emisora de la Universidad Nacional de Cuyo (UNCUYO), logró dos nominaciones en New York Festivals Radio Awards, el certamen de radio más importante del mundo. El podcast universitario quedó nominado en las categorías “Documental sobre vidas heroicas” y “Documental sobre derechos humanos”. Competirá con producciones de la BBC, Paramount Studios, The Washington Post, The Boston Globe y ABC News, entre otras.

Voces de Libertad es un documental sonoro que celebra 40 años de democracia, por medio de una serie de ocho entrevistas que abordan la recuperación de las libertades civiles tras la dictadura, los procesos sociales abiertos, las conquistas y las deudas acumuladas, entre otros temas. El podcast fue realizado y producido por Juan Villalba, director de Radio U, y por Federico Kruger, productor periodístico de Unidiversidad, el sistema de medios de la UNCUYO.

El podcast incluye los testimonios del premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, el dirigente sindical Víctor De Gennaro, el historiador Felipe Pigna, el abogado Julián Axat, la psicóloga y docente Analía Kalinec, la antropóloga Silvana Turner, el dibujante Miguel Repiso (Rep) y el gestor cultural Omar Viola. La locución estuvo a cargo de Andrea Sanhueza; el diseño de imágenes, de Silvina Barbanente; y el diseño web, de Leandro Fernández.

El programa se puede escuchar el sitio de Unidiversidad y en las plataformas Spotify y Youtube. El martes 16 de abril se realizará la entrega de premios, que serán definidos por un jurado integrado por productores de radio de todo el mundo.

Esta es la quinta vez que la radio de la UNCUYO participa de los New York Festivals Radio Awards. Se trata del premio de radio más importante del mundo por la participación global de las emisoras y productoras más relevantes de los cinco continentes. Entre ellas, la BBC, la Canadian Broadcasting Corporation, Al Jazeera, NPR (la radio pública de Estados Unidos), Bloomberg, Paramount, Deutsche Welle, Radio Francia, Harper Collins, Penguin Random House, la RAI, Sveriges Radio (la radio pública de Suecia) y The Washington Post.

“Es una noticia muy importante ser finalista en el certamen de radio más grande del mundo, donde participan producciones de todos los países y continentes, por ejemplo la BBC del Reino Unido y radios públicas de Estados Unidos, Canadá, Suecia, Australia, Arabia Saudita, Japón, Irlanda y Sudáfrica. Una curiosidad es que este año está nominado Paul McCartney, quien hizo un podcast muy interesante entrevistado por un poeta en el que explica cómo se hicieron las letras de The Beatles”, dijo Juan Villalba.

“La nominación nos genera un sentimiento muy fuerte, porque se da justamente a poquitos días de que se cumpla un nuevo aniversario del golpe de Estado. Es muy poderoso también que se llame Voces de Libertad, justamente cuando la palabra libertad está siendo en parte apropiada por el discurso oficialista, pero es una palabra tan polisémica y tan fuerte que trasciende ampliamente la realidad del momento”, enfatizó Villalba en un comunicado difundido por la UNCUYO.

Por su parte, Federico Kruger, comentó: “Lo que buscamos con el podcast fue abordar desde distintas perspectivas el camino hacia la recuperación de la democracia y la consolidación posterior con voces muy testimoniales y significativas. Fue reunir diferentes voces, distintas miradas que de algún modo confluyeran y graficaran lo que ha sido todo este proceso de recuperación democrática”.

Los New York Festivals Radio Awards se entregan desde 1957 y “celebran la excelencia y la innovación en todos los géneros y plataformas”, señaló el comunicado de la UNCUYO. Las categorías de premiación abarcan diversos formatos radiofónicos, como programas de entretenimiento, noticias y debates, radioarte, entrevistas, personalidades destacadas, documentales y podcasts.