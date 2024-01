Cuáles son los beneficios de la IA en el acceso a la educación para personas con diversidad funcional

Estudiantes con diversidad funcional - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El analfabetismo en las personas con diversidad funcional continúa siendo un problema sin resolver debido a la falta de contenidos accesibles para las personas con debilidad visual, auditiva o falta de movilidad. Tan solo en América Latina y el Caribe hay alrededor de 85 millones de personas con diversidad funcional, quienes hasta hace poco, no eran incluidas en las estadísticas o el diseño de políticas públicas en la mayoría de los países, lo cual volvía su situación y aspiraciones en gran medida invisibles.

Te puede interesar: Con la inteligencia artificial como gran protagonista, comenzó la 10ª edición del IFE Conference

Según un informe del Banco Mundial, los países de la región han ratificado unánimemente la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Diversidad Funcional y restructurado sus marcos legales para fortalecer los derechos de las personas con discapacidad. Sin embargo, se tratan únicamente de las bases para garantizar su inclusión social.

En el reporte titulado “Inclusión de las personas con discapacidad en América Latina y el Caribe”, el organismo internacional apunta a la urgencia de crear herramientas que faciliten el acceso al aprendizaje para las personas con diversidad funcional, pues no hacerlo representa una caída del Producto Interno Bruto (PIB) de entre el 3 y el 7 por ciento.

Silla de ruedas, amputaciones, muñon, pérdida de ojo, parche, bastón, cuadripléjico, hombres y mujeres adultos, adultas, psicopedagogía, educación, enseñanza, aprendizaje - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Dentro del documento del BM se señala que los hogares con personas con alguna diversidad funcional son más pobres y vulnerables, factores que se agravan si se identifica como indígena o afrodescendiente, si se ubica en zonas rurales, si el hogar tiene jefatura femenina o si hay eventos atípicos graves como la pandemia de COVID-19.

Te puede interesar: Quiénes son los invitados más destacados del “IFE Conference”, el congreso de educación del Tec de Monterrey que inicia hoy

Esta pobreza y vulnerabilidad comienza en la infancia, pues la mayoría de las niñas, niños y adolescentes con discapacidad no pueden iniciar o concluir el nivel básico de educación. El índice de analfabetismo es 5 veces mayor en personas con diversidad funcional. Las cifras no se vuelven más alentadoras con el paso del tiempo, ya que las personas con discapacidad de entre 15 a 25 años tiene menor probabilidad de completar su educación. A futuro, el no tener un nivel siquiera mínimo de instrucción escolar provoca también una baja inserción laboral, así como el acceso a empleos de calidad.

Ante esta problemática, una de las potenciales soluciones es aplicar el uso de las nuevas tecnologías para reducir la brecha de inclusión a nivel educativo; tal como se ha implementado en casos de deserción escolar, la Inteligencia artificial puede ser utilizada para crear contenidos incluyentes para las personas con diversidad funcional.

Silla de ruedas, amputaciones, muñon, pérdida de ojo, parche, bastón, cuadripléjico, hombres y mujeres adultos, adultas, psicopedagogía, educación, enseñanza, aprendizaje - (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cómo la IA mejora la accesibilidad a la educación para la diversidad funcional?

Los avances tecnológicos a inteligencia artificial (IA) desempeña un papel fundamental en la mejora de la accesibilidad y la inclusión en la educación para personas con diversidad funcional. A través de diversas aplicaciones y tecnologías impulsadas por IA, se están superando barreras y creando entornos educativos más equitativos.

1. Adaptación de materiales educativos

La IA permite la adaptación de materiales educativos para satisfacer las necesidades específicas de cada estudiante con diversidad funcional. Mediante algoritmos de aprendizaje automático, la IA puede analizar el rendimiento y las preferencias de los estudiantes, personalizando el contenido y ajustándolo según sus capacidades y estilos de aprendizaje.

2. Asistentes virtuales y tecnologías de voz

Los asistentes virtuales basados en IA y las tecnologías de voz son herramientas valiosas para aquellos con discapacidades motoras o visuales. Estos sistemas permiten a los estudiantes interactuar con dispositivos y acceder a información utilizando comandos de voz, facilitando así su participación activa en el proceso educativo.

Estudiantes con diversidad funcional - (Imagen Ilustrativa Infobae)

3. Reconocimiento de voz y escritura predictiva

La IA ha mejorado significativamente el reconocimiento de voz y la escritura predictiva, beneficiando a personas con discapacidades físicas que podrían enfrentar desafíos al escribir o comunicarse de manera tradicional. Esto proporciona una forma más accesible de expresar ideas y participar en actividades académicas.

4. Tecnologías de traducción automática

Para estudiantes con diversidad funcional que pueden tener dificultades con varios idiomas, las tecnologías de traducción automática basadas en IA son cruciales. Facilitan la comprensión de contenidos educativos en diferentes idiomas, eliminando barreras lingüísticas y fomentando la participación en entornos educativos multiculturales.

5. Plataformas de aprendizaje en línea accesibles

La IA ha mejorado la accesibilidad de las plataformas de aprendizaje en línea al incorporar funciones como subtítulos automáticos, descripciones de imágenes y navegación por voz. Estas características benefician a estudiantes con discapacidades visuales o auditivas, asegurando que tengan acceso completo al contenido educativo.

6. Sistemas de retroalimentación personalizada

Utilizando algoritmos de aprendizaje automático, la IA puede proporcionar retroalimentación personalizada a los estudiantes, identificando áreas de mejora y adaptando el enfoque de enseñanza. Esto es especialmente beneficioso para estudiantes con diversidad funcional, ya que les brinda un apoyo más específico y eficaz.

7. Herramientas de apoyo emocional

La IA también se utiliza para desarrollar herramientas que brindan apoyo emocional a estudiantes con diversidad funcional. Los sistemas de detección de emociones pueden identificar signos de estrés o ansiedad, permitiendo a los educadores y profesionales intervenir de manera oportuna y proporcionar el apoyo necesario.

Estudiantes con diversidad funcional - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La inteligencia artificial no sólo puede funcionar para realizar consultas en ChatGPT, sino que puede transformar la educación inclusiva al ofrecer soluciones adaptativas y personalizadas para estudiantes con diversidad funcional.

Te puede interesar: “Amenaza existencial”: la IA se toma el centro de las discusiones en el Foro Económico Mundial de Davos

Desde la adaptación de materiales educativos hasta la facilitación de experiencias inmersivas, la IA está allanando el camino hacia un entorno educativo más equitativo, donde cada estudiante, independientemente de sus capacidades funcionales, puede alcanzar su máximo potencial. La continua evolución de estas tecnologías promete un futuro educativo aún más inclusivo y accesible.