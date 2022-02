Emilia Alegre y el lenguaje inclusivo: “El castellano no es sexista, sino el uso que le damos”

Emilia Alegre

Su pasión por el inglés la llevó a estudiar traductorado público, pero desde el 2012 se dedica a la redacción de contenidos digitales. Para Emilia Alegre fue su rol como Ux Writer lo que despertó su curiosidad por la búsqueda de un lenguaje inclusivo y diverso.

En una charla con Lucía Rennella, sobre educación e inclusividad realizada en el marco de las jornadas Ticmas “Volver al futuro”, Alegre profundizó la importancia del lenguaje y dio consejos para un habla inclusiva dentro y fuera del aula.

--¿El castellano es sexista?

--Para mí no es sexista el castellano, sino el uso que le damos. Está en cada persona elegir las palabras correctas para evitar o no el sexismo. Por eso está bueno tomar conciencia de que el poder está en nuestras manos y cambiar la forma en la que hablamos.

--En tu libro Ux Writing con empatía de género das 12 técnicas para escribir de una manera más inclusiva. ¿Cuáles de estas técnicas podemos llevar también a las aulas? ¿Por qué es importante hacerlo?

---Creé estas técnicas para el Ux Writing, que es la redacción de contenido para productos digitales, pero muchas de ellas pueden ser utilizadas no solo para el aula sino también para la forma en la que hablamos en general. Una de las técnicas es el parafraseo: buscar la forma de decir lo mismo con palabras sin marcas de género. Se trata de respetar el mensaje original, con su idea principal, pero reemplazando las palabras con marcas de género por otras que no las tenga. Es super importante hacerlo en las aulas porque puede cambiar la forma en la que percibimos el mundo y a nosotras como personas. Si arrancamos desde temprana edad, y generamos conciencia de que las palabras importan, podemos hacer una gran diferencia.

--La docencia y el aula en sí son espacios para cuestionar la normatividad. Sin embargo, muchos docentes o escritores de productos digitales no quieren dar paso al lenguaje inclusivo y diverso por miedo a “politizar” las aulas o los productos. ¿Qué les dirías? ¿Está mal politizar el lenguaje?

--Es un tema delicado, pero tenemos que tener en cuenta que ya al ser personas en una sociedad estamos politizadas. Por eso, cada palabra que elijamos transmitir está siempre politizada de alguna u otra forma. El primer ejercicio que debemos hacer es deconstruir la frase “lenguaje inclusivo”, porque para muchas personas remite sólo en la “E”. Esto no es así, hay mucho más detrás del lenguaje inclusivo. Se trata, más bien, de elegir palabras sin marcas de género. Porque quizá tu contexto no te permite usar la E, el @ o la X, las técnicas más conocidas, pero hay otras opciones de llegar a la inclusión sin usar técnicas que se asocien directamente a algo súper político. A lo que voy, es que la frase “el lenguaje inclusivo no me gusta porque es polìtico” se queda corta porque hay mucho más detrás. Hay que buscar la forma, y el castellano lo permite.

