Magdalena Fleitas: “La música es un lenguaje cercano para las infancias”

Todos los padres tienen la música como banda de sonido de la crianza de sus hijos: Risas de la tierra, Risas del viento, Barrilete de canciones, Risas del rock: Magdalena Fleitas tiene una larga y alegre discografía. Pero, además de música, es musicoterapeuta, docente y escritora. Publicó los libros Crianza y Arte, la magia de aprender y Barrilete de canciones, poemas ilustrados, y este mes salió por Siglo XXI su libro más reciente Una escuela en ronda, que integra la colección “Educación que aprende”, dirigida por Melina Furman.

En el marco de las jornadas que organizó Ticmas para “Volver al futuro” de la educación, Magdalena Fleitas presentó su nuevo libro en una charla muy divertida que incluyó canciones y chistes, Fleitas habló de su libro y de las ideas y recursos que se pueden poner en marcha para una pedagogía artística.

—Casi todo el libro está escrito a partir de preguntas. Y una de esas esas preguntas qué es la música. Entonces: ¿qué es, qué representa para vos la música?

—La música es un lenguaje cercano, habitable. Es un lenguaje que tiene que ver con los pulsos, con los latidos de los que estamos hechos. ¡Desde que estamos en la panza la percibimos! Y es especialmente cercana para las niñas y los niños, porque tiene mucho que ver con el juego, con el movimiento, con la palabra. La voz es la primera matriz de la experiencia musical; pensemos, por ejemplo, en cómo los bebés juegan con la voz con las mamás y los papás, que imitan esa exploración. La voz aparece en esos primeros momentos de la vida como un juguete. Por eso digo que la música se nutre y se expresa de la vida misma. Y mi libro más reciente explora todo esto: las características del lenguaje musical y cómo la música habita los sentidos de cada uno de nosotros. Además, sobre cómo este lenguaje nos ayuda especialmente en la escuela para pasarla bien, para poder escucharnos y para poder despertar la escucha y poder comunicarnos con más asertividad.

—Otra frase del libro dice: “La participación de las familias se construye con gestos”. ¿Qué clase de gestos son esos? ¿Por qué es importante que las familias participen en la evolución musical de las infancias?

—Los gestos de las familias hablan de nuestra cultura, de quiénes somos. Es como el currículum oculto. Habla del folklore propio de cada uno. Así como hay gente que revuelve el arroz con leche de una manera, hay gente que le canta a la bandera de una manera, y otros que a la hora de dormir tienen ciertos rituales… Todo estos gestos tienen que salir a la luz y tienen que ser reconocidos en familia —pero también en la escuela— para decir “esta es nuestra identidad”. Los gestos portan cultura, hablan de quiénes somos, de qué superamos y cómo lo hicimos, y de la historia de nuestros ancestros. Entonces, por ejemplo, el “pierna - palma” es un gesto, pero también otro gesto es completar frases en un ida y vuelta con los niños. ¡Son ejercicios que te hacen querer participar! No solo porque es divertido, sino también porque le damos tiempo a la niña o al niño para que participe. Se trata de hacer un poco de silencio. ¿Viste como a veces los docentes no paran de hablar ni por un segundo? Algo hermoso de la educación es poder bajarse del caballo y construir alianzas con las familias, con los pares, y para eso hay que jugar, hay que parar de emitir, hay que pedir ayuda. Como en los cuentos, donde el héroe tiene sus aliados: la música debe ayudarnos en el aula y en el hogar.

—¿Cómo hace el maestro en la escuela para asumirse también como estudiantes?

—Me encanta lo que decís porque tiene que ver con una manera de vivir. Yo siempre digo que para que la educación sea transformadora para los chicos y las chicas también tiene que ser transformadora para el docente. Todos nos vamos reconociendo. Una persona no es el mismo docente a los 25 que a los 40. Por más que la chispa siga igual de despierta, vamos adquiriendo recursos, vamos dejando cosas de lado y vamos tomando otras de acuerdo al contexto. La educación tiene una gran oportunidad, por trabajar con chicos y chicas, que es la invitación a estar permanentemente presentes. Porque el que está con la computadora por ahí puede estar echado o mirando para otro lado. Pero si hacés eso en un aula empieza a haber lío. Si lo hacés en la sala del jardín los pibes se caen, se tropiezan. Si los chicos están desequilibrados es que está pasando algo en el sistema. Es interesante mirarnos como adultos que somos responsables y comprometidos con la tarea docente para preguntarnos qué está pasando, qué no estoy mirando. Y muchas veces es conversar. El arte de conversar es el primer paso para poder transformarnos y formarnos. Si te escucho te empiezo a conocer, te empiezo a querer y tenemos más recursos para, si surge un problema, superarlo juntos. Hablar en el aula no es solo pasarla bien, sino que tiene una intención pedagógica. Con esa actitud vamos a recibir a los chicos y a las familias. Porque si no, qué sentido tiene trabajar en comunidad.

—¿Por eso el título del libro, Una escuela en ronda?

—Ese título es que la escuela se construye con toda la comunidad y que necesitamos ir todos hacia adelante. Y no la familia por un lado, desconfiando o exigiéndole a la escuela, y la escuela hinchada de la familia. Tenemos que encontrar un camino común para ir hacia adelante.

