Para el Presidente de la Sociedad Argentina de Pediatría, “la presencialidad en la escuela es muy necesaria para la salud del niño”

La Sociedad Argentina de Pediatría advirtió por las consecuencias de no retomar las clases presenciales (foto Maximiliano Luna)

El presidente de la Sociedad Argentina de Pediatría, Omar Tabacco, ratificó que están dadas las condiciones epidemiológicas para la vuelta a clases y planteó que “la presencialidad en las escuelas es muy necesaria para la salud del niño”.

La SAP difundió días atrás un informe en el que alertó sobre las consecuencias del aislamiento obligatorio en niños, niñas y adolescentes, y afirmó que el inicio del ciclo 2021 bajo la modalidad presencial “es imprescindible”. El documento señaló que es “indiscutible” que la escuela es fundamental para el desarrollo y el bienestar de los niños, no sólo para la adquisición de conocimientos sino también para el fortalecimiento de aspectos emocionales y sociales, el cuidado de aspectos nutricionales, de la salud y la realización de la actividad física.

Esta vez, el titular de la entidad habló sobre los trastornos emocionales que se vieron reflejados a lo largo de la cuarentena en “sensaciones negativas” como angustia, temores y enojos. “De esa manera vivieron los niños y adolescentes este encierro de tantos meses”, manifestó definiendo estos casos como “epidemias ocultas a la sombra del COVID-19″.

En declaraciones a Desde el Llano (TN), Tabacco, explicó que “estos trastornos emocionales se expresaron en el cuerpo: trastornos del sueño, cefalea, dolor torácico, colon irritable, gastritis”. “Todos síntomas en órganos sanos que funcionan mal a partir del problema emocional”, afirmó.

Una encuesta realizada por la Sociedad Argentina de Pediatría a nenes, nenas y adolescentes de entre 6 y 18 años, reveló que “la voluntad de los niños es volver al colegio y recuperar esos espacios”. En ese sentido, Tabacco destacó la importancia del colegio “no solo por la alfabetización”, sino también porque “es el igualador natural de oportunidades, ayuda a forjar la personalidad, el sentimiento social”. “Necesitan de esos ambientes de desarrollo y establecer vínculos con sus pares”, consideró.

En Ciudad de Buenos Aires las clases comenzarán el 17 de febrero

En principio las clases comenzarán en la Ciudad de Buenos Aires el 17 de febrero y en provincia de Buenos Aires, al igual que la mayoría de los distritos, el 1 de marzo. En ese sentido, el titular de la SAP se refirió a los protocolos de prevención de coronavirus: “Elaboramos metodologías para hacer lo más seguro posible el aula”. No obstante, reconoció que “100% seguro no hay nada, pero se puede reducir al mínimo el riesgo tanto para docentes, personal no docente, niños y familias”.

“La idea es que seguramente empecemos en forma mixta, combinando presencialidad con virtualidad”, anunció Tabacco quien agregó que “los chicos merecen que exploremos” esta alternativa ya que “nos fue muy mal y se enfermaron muchos chicos el año pasado con el encierro absoluto”.

“La evidencia científica no muestra que los niños sean un factor especial de transmisión, ni que las escuelas abiertas modifiquen notablemente las cifras epidemiológicas”, justificó. De todas maneras advirtió que “es probable que tengamos que hacer algunos retrocesos si las cifras (de contagios) nos dictan otras cosas, pero más sectorizado y durante menos tiempo”. “Es indispensable para la salud volver presencialmente a las aulas”, insistió.

Al ser consultado por el nivel de contagios en los jóvenes, el médico concluyó que “se están contagiando sin las escuelas abiertas” y que “tiene más que ver con conductas sociales de los adultos”. “Lo principal para prevenir es la familia, y las vacunas sociales son la escuela y el deporte. Hemos tenido cerrado escuelas y clubes, los adolescentes desamparados cuesta mas volver a introducirlos en el circuito educativo”, analizó.

También advirtió por “la caída en la cobertura de vacunación por el temor de las familias de ir a la consulta médica”. “El esquema de vacunación de nuestro país es el mas completo de Latinoamérica, hay cobertura para todas las enfermedades pero en realidad estaban quedando desprotegidos por no vacunarse frente a estas enfermedades que son mucho mas graves que el COVID-19: meningitis, neumonía, tétanos”, concluyó Omar Tabacco.

