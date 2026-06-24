Las razones del PRO para no participar de la sesión especial convocada por el kirchnerismo por el caso Adorni

Ilustración de Mauricio Macri, Soledad Martínez, Cristian Ritondo y Florencia de Sensi (Imagen Ilustrativa Infobae)

En la fallida sesión especial convocada por el kirchnerismo para analizar la situación del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, el PRO -junto con la UCR y bloques provinciales “dialoguistas”-, resolvió no dar quórum tras una negociación con el oficialismo. “Era un show mediático y no quisimos ser parte”, aseguró el líder del bloque amarillo en Diputados, Cristian Ritondo. Por lo bajo, otros dirigentes apoyaron la estrategia, aunque señalaron: “Es una decisión correcta, pésimamente transmitida”. De fondo, los acuerdos políticos de cara al 2027 y las necesidades financieras en el corto plazo.

A modo de recapitulación. La sesión de ayer no apuntaba a interpelar o someter a Adorni a una moción de censura, sino a aplicar el mecanismo de emplazamiento: una herramienta del reglamento interno que obliga a una comisión parlamentaria a incorporar determinados expedientes a su agenda. En este caso, los proyectos de pedidos de informes, interpelación y eventual censura contra el funcionario, investigado por presunto enriquecimiento ilícito.

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“Lo que hay que aclarar es que la sesión de ayer no era una sesión para remover a Adorni ni para sacar la interpelación. Ese es un camino legislativo que es mucho más largo”, explicó Ritondo a Radio Mitre. “Era un show, no era lo que resolvía el tema, no era lo que hacía que Adorni viniera, no era lo que hacía que la Comisión funcionara, porque eso ya estaba establecido”, agregó.

El artículo 147 del reglamento de la Cámara establece que ningún tema puede debatirse en el recinto sin pasar antes por comisión. La vía alternativa —el tratamiento sobre tablas— requiere el voto de dos tercios de los diputados, un umbral que La Libertad Avanza (LLA) puede bloquear por sí sola. “Cualquier proyecto de resolución de ley, no solamente una interpelación, necesita en el recinto los dos tercios. Nunca se van a lograr los dos tercios, porque La Libertad Avanza tiene más de noventa legisladores”, precisó Ritondo.

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Entrevista a Cristian Ritondo

Ese dato numérico es la clave de la postura del PRO. El lunes 22, un día antes de la sesión, el interbloque formado por el PRO, la UCR y el MID logró que la Comisión de Asuntos Constitucionales se convocara por iniciativa propia para el martes 30 de junio, con todos los expedientes en temario: pedidos de informes, interpelación y remoción. “El día lunes, en algo que hablamos el fin de semana, la Comisión llamó a reunión para el martes 30 para tratar los mismos proyectos. Por lo tanto, la sesión de ayer quedaba sin efecto”, señaló Ritondo.

El interlocutor del PRO fue el presidente de la Cámara, Martín Menem. Un importante legislador amarillo, ante la consulta de Infobae, sostuvo: “El Gobierno, a través de Menem, puso una fecha, pero en un principio quisieron hacer una maldad y pusieron que era una reunión informativa, o sea, sin la posibilidad de emitir un despacho. Ahí amenazamos con bajar y dar quórum. Entonces ellos quitaron que sea informativa y quedó citada una reunión de comisión para tratar todos los temas el martes 30. No había motivos para ir ayer. ¿A qué ibas a ir, a darle el gusto a quienes habían pedido la reunión?”.

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Solo 117 diputados avalaron la apertura de la sesión, 12 menos del mínimo de 129 requerido. A la decisión del PRO, la UCR y el MID se sumaron los bloques provinciales que habitualmente garantizan gobernabilidad a LLA: Innovación Federal, el bloque Independencia y Producción y Trabajo, entre otros.

Un importante dirigente del PRO reconoció ante Infobae que la jugada fue correcta en términos reglamentarios, pero mal explicada hacia afuera. “Es una decisión correcta, pésimamente transmitida porque parece que quedamos a medio camino. No podemos ser funcionales al show del kirchnerismo ni hacer lo que el periodismo quiere que hagamos, pero tampoco podemos no hacer nada por temor a quedar pegados a los K“, sostuvo.

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Y amplió: “En el PRO hay unanimidad de que Adorni se tiene que ir, hay acuerdo con la interpelación, pero con la moción de censura tiene que haber un análisis más profundo. No es ‘lo echamos y listo’, porque está en juego la institucionalidad y estamos creando un precedente. De todas formas, todo nace de la ridiculez de tener un Presidente que no lo echa”.

Otro legislador, consultado por este medio, amplió el análisis a una dinámica política más macro y nacional, y apuntó también contra la lógica de los gobernadores aliados al oficialismo. “¿A los gobernadores nadie los mira? Los tipos están con el agua en el cuello y desde Casa Rosada extorsionan. ¿Si lo hacía Cristina (Kirchner) estaba mal y si lo hace (Javier) Milei está bien?”, cuestionó, en una referencia velada a Ritondo y a los bloques provinciales que acompañaron la decisión de no dar quórum.

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El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri

Sobre los próximos pasos, el jefe del bloque amarillo en Diputados fue claro: la interpelación avanzará, pero por la vía del Senado. “El PRO ya lo va a hacer en el Senado, que ya lo ha votado y ahora tiene sesión el jueves. La interpelación se va a hacer en una sola cámara, no se va a hacer en las dos cámaras”, afirmó. Para que prospere en Diputados, el proyecto deberá obtener primero dictamen en la Comisión de Asuntos Constitucionales, presidida por el diputado Nicolás Mayoraz, quien ya fijó esa reunión para el 30 de junio con todos los expedientes sobre Adorni en el temario.

Así, la actitud del PRO en el Congreso no puede leerse de manera aislada del tablero electoral que se empieza a delinear de cara a 2027. Dos escenarios a modo de ejemplo: CABA y la provincia de Bueno Airea. En el primer caso, el jefe de Gobierno, Jorge Macri, busca cerrar un acuerdo con LLA que lo impulse al lograr la reelección. Desde hace varios meses, en la sede de Uspallata, analizan varias alternativas, entre ellas, unas PASO. Como informó Infobae, en el Gobierno no descartan un acercamiento. En las últimas horas, el alcalde porteño oficializó su intención de buscar la reelección.

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En la provincia de Buenos Aires, el mapa es diferente. Ritondo ya se pronunció a favor de una candidatura del actual ministro del Interior, Diego Santilli, para suceder al gobernador Axel Kicillof. En este punto, y con ironía, un experimentado armador bonaerense, sostuvo que la discusión de fondo en este caso es “de copyright”. Santilli, ¿sería candidato de LLA o del PRO?

El trasfondo de estas negociaciones está Mauricio Macri, quien en los últimos meses retomó una agenda de recorridas territoriales y reuniones con gobernadores —entre ellos Alfredo Cornejo (Mendoza), Martín Llaryora (Córdoba), Maximiliano Pullaro (Santa Fe) y Rogelio Frigerio (Entre Ríos). No son pocos los dirigentes puertas adentro que reclaman, luego del Mundial de Fútbol, una definición del expresidente sobre su vínculo con LLA y su futuro electoral. Aún recuerdan en el PRO la advertencia de Martín Menem de que Macri “le haría un favor al kirchnerismo” si compite por separado.

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Por lo pronto, Macri volverá a mostrarse en un acto político este viernes, en Mar del Plata. Desde las 18.30, se realizará en La Normandina (Playa Grande) una nueva edición de Próximo Paso. La jornada, se informó, comenzará con actividades de los distintos segmentos del partido: la Escuela Nacional de Dirigentes, PRO Mujeres y la Juventud PRO, que desarrollarán encuentros de trabajo y formación previos al acto central.

Entre los principales expositores, además de Macri, estarán el intendente de General Pueyrredón, Agustín Neme, y el de Pinamar, Juan Ibarguren; el senador provincial Guillermo Montenegro; la diputada provincial Rita Salaberry; Cristian Ritondo; el secretario general del PRO, Fernando de Andreis, y la intendenta de Vicente López, Soledad Martínez.

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