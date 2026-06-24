Este estado de EEUU registró más de 160 tornados en 2026 y rompe todos sus récords

Illinois lidera en 2026 los reportes de tornados en Estados Unidos con 164 casos preliminares hasta el 18 de junio. (Kaylee Michelle Golden)

Illinois encabeza en 2026 el número de reportes de tornados en Estados Unidos, superando su promedio anual y desplazando a los estados tradicionalmente más afectados, según datos oficiales del Servicio Meteorológico Nacional y el Centro de Predicción de Tormentas. El fenómeno afecta a comunidades rurales y urbanas en todo el estado, genera daños materiales y moviliza a organismos de emergencia frente a una temporada que aún no concluye.

De acuerdo con los datos consolidados por el NOAA Storm Prediction Center (SPC) y la oficina regional del Servicio Meteorológico Nacional (NWS Chicago), Illinois ha registrado más de 160 reportes preliminares de tornados hasta mediados de junio, cifra que ya supera cualquier récord previo en la entidad. La información, corroborada por medios especializados como AccuWeather, indica que la cifra triplica el promedio anual y convierte a Illinois en el principal foco nacional de actividad tornádica en lo que va de 2026.

PUBLICIDAD

Hasta la temporada pasada, la mayor parte de los tornados en Estados Unidos ocurría en los llamados estados de Tornado Alley, con Texas, Oklahoma y Kansas a la cabeza. El promedio histórico para Illinois ronda los 50 tornados anuales, según el SPC. Durante el primer semestre de 2026, la actividad se trasladó hacia el norte, con consecuencias directas en la infraestructura, la seguridad y la vida cotidiana de miles de habitantes del estado.

¿Cuántos tornados se han reportado en Illinois en 2026?

El NOAA Storm Prediction Center y la oficina del NWS Chicago confirmaron que Illinois alcanzó 164 reportes preliminares de tornados hasta el 18 de junio de 2026. De acuerdo con AccuWeather, esta cifra supera ampliamente todos los registros anteriores y coloca al estado por encima de cualquier otra jurisdicción en el país. Mississippi aparece como el segundo estado con más reportes en 2026, con cerca de 75, lo que subraya la magnitud del fenómeno en Illinois.

PUBLICIDAD

Solo durante el brote del 11 de junio, el NWS Chicago confirmó al menos 51 tornados en la región, de los cuales seis fueron clasificados como EF-2 o superiores y tres alcanzaron la categoría EF-3. En otro evento, los días 10 y 11 de junio, se confirmaron 12 tornados adicionales, incluido uno de alta intensidad en Washburn. Las cifras, publicadas en los informes oficiales y recogidas por medios como FOX Weather, muestran un patrón de actividad inusual y persistente, nunca visto en la historia reciente del estado.

El récord de tornados en Illinois triplica el promedio anual del estado, que suele rondar los 50 eventos. (KATHRYN HOLSTLAW)

¿Por qué Illinois tiene tantos tornados en 2026?

Expertos del NOAA Storm Prediction Center y del National Weather Service atribuyen el aumento de tornados en Illinois a un desplazamiento anómalo de los principales corredores de inestabilidad atmosférica. Durante la primera mitad del año, los sistemas de presión, la humedad y la cizalladura en niveles bajos favorecieron la formación de superceldas y tormentas severas sobre el territorio estatal, generando condiciones óptimas para brotes de tornados de intensidad media y alta.

PUBLICIDAD

Según los informes técnicos del NWS, la persistencia de un sistema de bajas presiones y la presencia de frentes cálidos impulsaron la actividad severa hacia el norte, dejando a Texas y Oklahoma con cifras inusualmente bajas de tornados en 2026. “La configuración atmosférica ha favorecido la formación de tormentas severas en el centro y norte del país, con Illinois como principal zona de impacto”, señala el reporte del NWS Chicago del 22 de junio.

¿Cuál es el promedio anual de tornados en Illinois y cómo se compara con 2026?

De acuerdo con el NOAA Storm Prediction Center, Illinois suele registrar unos 50 tornados anuales. Esta cifra, considerada promedio para el estado, se ha visto superada de manera excepcional en 2026, cuando los reportes ya triplican ese valor antes de finalizar el primer semestre. Los datos reflejados en el SPC y en los balances del NWS Chicago muestran que los brotes más importantes ocurrieron en marzo, abril y especialmente en junio, cuando se registraron más de 60 eventos en menos de quince días.

PUBLICIDAD

La diferencia respecto a años anteriores es notoria. Según los informes del SPC y de AccuWeather, Illinois nunca había superado los 100 reportes antes de julio en su historia reciente. Este comportamiento, explican los especialistas, responde a factores atmosféricos persistentes que alteraron la trayectoria habitual de los sistemas de tormentas.

¿Dónde ocurrieron los tornados más intensos en Illinois en 2026?

Los brotes más severos de 2026 se concentraron en el norte y centro del estado. Durante el evento del 11 de junio, se confirmaron varios tornados de categoría EF-3 en zonas rurales y suburbanas, así como numerosos EF-2 en áreas con mayor densidad poblacional. El NWS Chicago detalló que localidades como Mount Vernon sufrieron daños estructurales severos, incluida la destrucción total de viviendas y la afectación de infraestructuras críticas.

PUBLICIDAD

En Washburn, un tornado de alta intensidad provocó desprendimientos de techos, caída de árboles y cortes prolongados en el suministro eléctrico. Las autoridades locales y los equipos de emergencia colaboraron en las tareas de rescate y recuperación, mientras los servicios meteorológicos mantenían la vigilancia sobre nuevas formaciones de tormentas.

El brote de tornados del 11 de junio dejó al menos 51 eventos en Illinois, con seis EF-2 o superiores y tres EF-3. (N+ UNIVISION)

¿Qué dijeron las autoridades meteorológicas sobre los reportes de tornados?

El Servicio Meteorológico Nacional y el NOAA Storm Prediction Center publican reportes diarios y semanales sobre la evolución de la temporada. En su comunicado del 22 de junio, el NWS Chicago destacó que “el número de reportes preliminares puede diferir del conteo final de tornados confirmados, ya que es posible recibir múltiples avisos sobre un mismo evento y las evaluaciones de campo suelen tomar varios días para completarse”.

PUBLICIDAD

El organismo recomendó a la población mantenerse informada a través de los canales oficiales, atender las indicaciones de evacuación y seguir las actualizaciones meteorológicas ante episodios de tormentas severas. El NOAA recordó que la temporada de tornados aún no concluye y que las condiciones en el centro y norte del país continúan siendo propicias para la formación de nuevas tormentas.

¿Qué daños causaron los tornados en Illinois en 2026?

El impacto de los tornados en 2026 ha sido considerable en términos de infraestructura y servicios. Según el NWS y los reportes de FOX Weather, localidades como Mount Vernon y Washburn experimentaron la destrucción total de viviendas, daños en vehículos, cortes de energía y bloqueos viales. En los eventos de junio, las ráfagas de viento superaron los 120 km/h (75 mph) y las lluvias intensas provocaron inundaciones locales, especialmente en el norte y centro del estado.

PUBLICIDAD

Los servicios de emergencia y las brigadas de rescate realizaron tareas de evacuación y auxilio en las zonas más afectadas. El NWS Chicago y el SPC mantienen actualizado el mapa de daños y continúan con la evaluación de la infraestructura impactada. Además, se reportó el descarrilamiento de trenes de carga y daños en áreas agrícolas, lo que afecta la logística y el abastecimiento local.

¿Cómo impacta el récord de tornados en Illinois al resto de Estados Unidos?

Illinois lidera en 2026 el ranking nacional de reportes de tornados, con una diferencia significativa respecto a otros estados. Mississippi, Texas y Oklahoma, tradicionalmente los más afectados, registran cifras muy por debajo del promedio. Según el balance del SPC, este patrón representa un cambio en la climatología regional, con el foco de actividad desplazado hacia el norte.

PUBLICIDAD

El fenómeno obliga a las autoridades federales y estatales a revisar los protocolos de alerta temprana, fortalecer la coordinación entre organismos y mejorar la preparación de la población ante eventos severos en zonas menos habituadas a este tipo de riesgos.

Los tornados más intensos de Illinois en 2026 se concentraron en el norte y centro del estado, con daños severos en Mount Vernon y Washburn. (N+ UNIVISION)

¿Qué recomendaciones dan los expertos para enfrentar la temporada de tornados?

El NOAA Storm Prediction Center y el Servicio Meteorológico Nacional recomiendan a los residentes de Illinois y de la región central de Estados Unidos mantenerse atentos a las alertas oficiales, contar con planes de emergencia familiares y no subestimar las indicaciones de evacuación en caso de tormentas severas.

“Las condiciones para la formación de tornados continúan en el centro y norte del país, por lo que es fundamental revisar los mecanismos de alerta y preparación”, señaló el NWS Chicago en su último informe.

¿Qué se espera para el resto de la temporada de tornados en Illinois?

La temporada de tornados en Estados Unidos suele extenderse hasta finales del verano. Según el SPC y el NWS, la vigilancia sobre Illinois y estados vecinos se mantiene activa, con evaluaciones diarias del riesgo de tormentas severas. Las autoridades actualizarán cifras y recomendaciones a medida que avance la temporada y se completen las evaluaciones de campo.

El aumento de tornados en Illinois ha modificado la planificación de los organismos de emergencia y la percepción del riesgo en la población local, que ahora enfrenta una amenaza sostenida con consecuencias directas en la infraestructura y la seguridad cotidiana.