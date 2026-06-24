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Jorge Macri encabezó el acto de promesa de lealtad a la bandera en el Teatro Colón: “Es ese sello de unidad que nos da identidad”

El acto contó con la presencia de más de mil alumnos. También le cantaron el feliz cumpleaños a Lionel Messi

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Jorge Macri participó de la jura a la bandera, en el Teatro Colón

El Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Jorge Macri, participó de la jura a la bandera que se celebró en el Teatro Colón.

El acto contó con la presencia de más de mil alumnos de cuarto grado de distintas escuelas porteñas. Desde el escenario, el mandatario destacó: “¿Qué sentimos cuando vemos la bandera? Emoción, mucha emoción. Orgullo y pasión. Todo eso que nos pasa cuando vemos la selección también, por ejemplo. Pero sobre todo, la bandera es algo que nos une. Es ese sello de unidad que nos da identidad".

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Jorge Macri participó de la jura a la bandera, en el Teatro Colón
Jorge Macri participó de la jura a la bandera

“Y hoy ustedes le están prometiendo su compromiso a esa bandera. ¿Prometen defenderla, respetarla y amarla con fraterna tolerancia y respeto, estudiando con firme voluntad, comprometiéndose a ser ciudadanos libres y justos, aceptando solidariamente en sus diferencias a todos los que pueblan el suelo argentino y transmitiendo en todos y cada uno de nuestros actos sus valores permanente e irrenunclables?“, preguntó Macri. Al grito de ”¡Sí, prometo!“, los alumnos cumplieron con la premisa.

Una niña con gafas en primer plano levanta un brazo. En el fondo se observan otras personas, varias banderas argentinas y butacas de un auditorio
Una niña con gafas sonríe y levanta una bandera argentina entre una audiencia de niños que también agitan banderas en lo que parece un auditorio.

Sin embargo, no fue el único pasaje emotivo de la jornada. ”Seguramente en muchos lugares le van a cantar el cumple, pero en un solo lugar, niños de la escuela se lo pueden cantar desde el Colón. Vamos a cantarle el cumple a él, ¿les parece bien?“, preguntó el alcalde porteño, en referencia a que hoy Lionel Messi cumple 39 años.

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Un hombre y tres mujeres junto a tres niños en un palco de teatro con cortinas rojas y adornos dorados, observando un evento formal
Jorge Macri junto a Belén Ludueña y Clara Muzzio

Inmediatamente el reconocimiento de los chicos no se hizo esperar y entonaron el feliz cumpleaños al capitán de la Selección Argentina y máximo goleador de la historia de los mundiales. Al finalizar, y bajo un mar de guardapolvos, uniformes y banderas celestes y blancas, los alumnos corearon el apellido del astro argentino.

Jorge Macri le cantó el feliz cumpleaños a Lionel Messi desde el Teatro Colón

A su vez, Macri habló de la problemática de bullying: “Hay momentos donde algún grupo carga a otro. Ustedes ven algún amigo o amiga que queda aparte y ustedes tienen dos opciones ahí: ser parte de los que hacen bullying, de los que se ríen del otro, o ir a buscar a esa persona, a ese amiguito o amiguita, que en ese momento se siente solo, señalado, discriminado, no tan querido, e ir a abrazarlo. Y esa opción es la que tienen que tomar ustedes, ir a buscarlo y abrazar a cada uno de esos que se siente distinto, un poco triste. Ahí también se hace patria todos los días”.

Jorge Macri participó de la jura a la bandera, en el Teatro Colón
Jorge Macri ingresa al Teatro Colón

Con el Teatro Colón colmado, el dirigente agregó: “Miren alrededor un segundo. Hoy, este teatro está lleno de personas que los quieren. Están sus compañeros, sus familias, sus maestras y maestros. Ellos vienen a ser como una especie de directores técnicos y la hinchada que ustedes tienen. Y ustedes hoy son los jugadores y están disfrutando de este momento, pero es gracias a ellos que los cuidan todos los días, los que los abrazan, los que los impulsan a superarse”.

Numerosos niños y adultos en plateas y palcos de un teatro. Muchos niños agitan pequeñas banderas argentinas
Una multitud de niños y niñas agita banderas argentinas en el Teatro Colón

También resaltó el rol de los docentes y habló sobre “su compromiso como gobierno”. Y concluyó: “Nos comprometemos con ustedes, niños, a cuidarlos a lo largo de toda su vida hasta que sean grandes, que cuiden a otros niños”.

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