Felipe De Los Ríos, ministro de San Juan: “El lunes volveremos a aulas con aprendizajes muy dispares”

Felipe De Los Ríos, ministro de Educación de San Juan

San Juan será la primera provincia en volver a las aulas. El próximo lunes 10 de agosto 10.496 alumnos y 3.476 docentes regresarán a las escuelas para reanudar la actividad presencial. La primera reapertura sentará las bases para un reinicio paulatino en otras provincias del país.

Con 20 casos confirmados y solo seis activos, la provincia cuyana priorizará en la vuelta a los últimos años de cada nivel: séptimo grado en primaria y quinto año en secundaria, además de terminalidad para adultos. En principio, volverán 14 de los 19 departamentos de la provincia, los más alejados del Gran San Juan. El protocolo provincial sigue las pautas del nacional: cursos divididos en dos, distanciamiento en las aulas y reglas estrictas de higiene.

Su ministro de Educación, Felipe De Los Ríos, conversó con Infobae sobre el proceso de educación a distancia que tuvo lugar en la primera mitad del año y los desafíos que implica el nuevo modelo híbrido que regirá de ahora en más.

-¿Qué balance hace de estos cinco meses de continuidad pedagógica?

-Durante la pandemia, suspendimos la asistencia, pero intentamos garantizar la continuidad. La ley contempla la obligatoriedad de la educación, pero en ningún momento especifica que la presencialidad sea obligatoria. Esa fue la piedra angular de la continuidad pedagógica. En general, tuvimos una buena respuesta del sistema educativo ante la contingencia. Ahora, a partir de la próxima semana, comenzamos a recuperar la presencialidad.

-¿Con qué esperan encontrarse a partir del próximo lunes?

-Sabemos que cuando volvamos a las aulas va a haber una disparidad fuerte entre los alumnos. Por eso, un proceso central va a ser lo que nosotros llamamos “puesta en común” , una nivelación de los chicos para identificar a los que menos aprendieron e igualarlos con el Gran San Juan.

-¿Cómo se empiezan a zanjar esas asimetrías?

-Las asimetrías de la pandemia no solo han destruido las economías, sino que profundizaron las desigualdades sociales. No es lo mismo recibir una guía impresa sin posibilidad de que nadie te pueda ayudar que tener una clase sincrónica con tu docente. La puesta en común va a ser una política pública muy fuerte para empezar a mitigar esas diferencias y seleccionar las habilidades a priorizar de ahora en más. Como ya dijo el ministro Trotta, le va a llevar dos o tres años al sistema recuperar lo que no se pudo dar producto de este año de asincronía.

-¿Cuál fue el criterio que utilizaron para definir el esquema de regreso a las aulas?

-Empezamos por los alumnos que pasan de nivel porque son los que más necesitan del sistema. Debemos garantizar el trayecto formativo en el salto al siguiente nivel. En los otros grados tenemos varios años para resolver el problema. Con los que egresan de primaria y secundaria no hay plazos posibles.

-Vuelven primero en la ruralidad porque es donde menos se sostuvo la continuidad pedagógica...

-Comenzaremos por 14 departamentos rurales porque son los que más necesitan la escuela. Sabemos que la conectividad no ha sido homogénea. Las zonas más alejadas se ponen cada vez más en rojo, lo cual indica que la demanda de comunicaciones es extrema. En el Gran San Juan nuestra plataforma nos permitió sostener el vínculo pedagógico, pero en el San Juan profundo tuvimos que buscar alternativas. Incluso a lomo de mula nuestros docentes distribuyeron guías didácticas, transmitimos programas de radio educativos, una treintena de programas de televisión y videos.

-¿La idea es sumar al Gran San Juan al regreso si no suben los contagios?

-Si todo prospera y el status sanitario se mantiene tal como está, iremos sumando a los cinco departamentos del Gran San Juan, comenzando por los más chicos para evitar las aglomeraciones. En principio, por un tiempo vamos a convivir con el sistema bimodal. Por el propio distanciamiento social, los cursos se dividirán en dos. El grupo 1 concurrirá una semana y el grupo 2 la siguiente. En San Juan tenemos 6 casos activos, pero ninguno de ellos es autóctono.

-¿Ya está definido cómo va a ser la promoción al siguiente año en la provincia?

La evaluación no ha sido resuelta aún. Es algo que deberá discutirse en el seno del Consejo Federal. Lo que las nueve jurisdicciones que estamos trabajando en el regreso a las aulas acordamos es ir tomando indicadores de la evaluación formativa que se llevó adelante en la primera mitad del año. Lo complejo, especialmente, estará en los últimos años de los niveles porque en los otros puede haber una articulación entre los ciclos lectivos.