Por último, el especialista reflexionó: “Para cambiar una práctica hay que cambiar la cultura en la cual la práctica está inmersa. Las prácticas no van a cambiar si no están inmersas en una cultura organizacional distinta. Los docentes no es que no quieren cambiar. En general, no pueden. Después de la pandemia sabremos si seguimos con lógicas del siglo XIX más allá de que incorporamos tecnologías del siglo XXI o si realmente implicó un cambio cultural”.