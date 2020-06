El distanciamiento social abarcará también a las aulas, donde ya no habrá pupitres compartidos. A cada alumno se le asignará un escritorio y no podrá cambiarlo. Todos los chicos tendrán que usar tapabocas, a excepción de los menores de 6 o 7 años. El desayuno y la merienda se servirán en las aulas, los recreos serán espaciados y no se permitirá el contacto físico ni los juegos con pelota, incluso tampoco los niños podrán traer juguetes de sus casas.