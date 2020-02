Según explicó el ex ministro, en 2019 habían llegado a repartir el 60% de los equipos. “ El remanente, de acuerdo al cronograma, debía llegar a las escuelas este año. No entiendo cómo puede considerarse algo negativo que las nuevas autoridades, en el arribo de su gestión, encuentren activos que aseguran la continuidad de los programas en marcha” , planteó. De hecho, fue evidente que no hubo ningún cuestionamiento por parte de los funcionarios que están actualmente a cargo de la cartera de Educación.