Después hace una pausa para tomar aire y sigue: "Siempre quise ser biólogo. Desde que tengo 9 años, pero no porque me gustaran los animales o la naturaleza. Si no, por la parte molecular: me gustaba entender qué son los cromosomas, qué son las células, cómo estas máquinas tan chiquitas puede ejecutar programas lógicos, cómo pueden entender y responder en base a lo que tienen alrededor. Me parece todavía muy fascinante".