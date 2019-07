La mayoría son ingenieros, pero no todos. Hay médicos y biólogos dentro del cuerpo. También la experiencia en aviación es importante. A la hora de reclutar, todavía se pide una experiencia, aunque sea mínima, como pilotos. "No hace falta que sea muy experimentado, a no ser que quiera comandar una misión espacial. En ese caso te piden al menos mil horas de vuelos en jets de alta performance", puntualizó el investigador.