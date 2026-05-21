Cómo se armarán los cruces de los playoffs de la Copa Sudamericana: habría duelo de colombianos

Los segundos de la fase de grupos de la Copa Sudamericana, accederán a los playoffs de octavos de final - crédito César Olmedo/REUTERS

La Copa Sudamericana dejó en buena posición a los clubes colombianos para pasar a la siguiente fase del certamen, después de que América de Cali y Millonarios acabaran en la segunda posición de sus respectivos grupos con ocho puntos, diferencia de gol de +1 y dependen de sí mismos para clasificar.

Los conjuntos colombianos tendrían protagonismo en los playoffs de la Sudamericana, que es una ronda previa a los octavos de final en la que se enfrentan los segundos del torneo de la Conmebol contra los terceros de la Copa Libertadores, que también se encuentra en competencia.

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Los cuatro conjuntos cafeteros en la Libertadores tienen una posibilidad de caer al otro campeonato internacional, aunque tres de ellos pelean por llegar a los octavos de final del certamen: Independiente Santa Fe, Medellín y el Deportes Tolima.

Los cruces de la Copa Sudamericana

Aunque faltan algunos partidos de la quinta jornada y toda la sexta fecha del torneo de la Conmebol, de a poco se van conociendo los equipos que tienen el camino listo para llegar a los octavos de final, que es un beneficio exclusivo para los líderes de los ocho grupos del campeonato.

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Con respecto a los playoffs, lo primero a tener en cuenta es que no habrá sorteo de la Conmebol, pues estableció en el manual de la competencia para 2026 que los cruces se definirán dependiendo del desempeño de los clubes que caigan en esa instancia, sea de Sudamericana o Libertadores.

Así se armarán los cruces para los playoffs de octavos en la Copa Sudamericana, que dependerá del rendimiento de cada club - crédito Conmebol

El objetivo de los organizadores es que dichos partidos queden establecidos según el puntaje sumado a lo largo de la fase de grupos en los dos torneos internacionales, en el que se priorizará al mejor segundo de la Sudamericana ante el peor tercero de la Libertadores, y bajando sucesivamente.

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De esta manera, es posible que los clubes colombianos en Sudamericana se crucen con los que provengan de la Libertadores, pues en el manual de la Conmebol se permitirá que conjuntos del mismo país se enfrenten en los playoffs, siempre y cuando vengan de un certamen distinto al otro.

Millonarios y Santa Fe se verían en los playoffs de la Copa Sudamericana, si los rojos son terceros de la Libertadores y los azules se mantienen segundos en su grupo - crédito Colprensa

Todo dependerá de lo que pase con Santa Fe, Medellín, Tolima, Junior, Millonarios y América de Cali, que van a llegar con vida a la sexta jornada de la fase de grupos de los dos campeonatos y, probablemente, la gran mayoría de ellos continuarán en competencia internacional para el segundo semestre.

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Así serían los playoffs, según balance actual

Gremio vs. Fluminense

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Caracas vs. Santa Fe

Millonarios vs. Universitario

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América vs. Lanús

Bragantino vs. Universidad Central

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Vasco da Gama vs. Sporting Cristal

Deportivo Cuenca vs. Estudiantes

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Puerto Cabello vs. Universidad Católica

¿Qué pasará con los octavos de final?

De otro lado, los conjuntos que aseguren el primer puesto de los ocho grupos en la Copa Sudamericana podrán descansar tranquilos, ya que no tendrán más compromisos que desgasten en su camino al título y esperarán por su rival hasta agosto, cuando inicien los octavos de final.

La Conmebol sí le hará sorteo a las llaves de los octavos, al igual que en la Libertadores, con la diferencia de que no conocerán su rival hasta finales de julio, cuando se terminen de disputar los playoffs, pues de allí saldrán los otro ocho conjuntos para la ronda de los 16 mejores.

La Copa Libertadores y la Copa Sudamericana tendrán su sorteo de los octavos de final en la primera semana de junio - crédito Daniel DUARTE / AFP

Dicha ceremonia para definir los duelos se haría entre el 3 y 4 de junio, una semana después de que terminara la fase de grupos de la Copa Sudamericana, y allí mismo se sabrá cuál de las llaves de los playoffs quedará cruzada con alguno de los primeros en la ronda de grupos en el campeonato.