"Me aprendí un par de palabras en español: hola, grashias, perfecto", bromea en una entrevista con Infobae. "Desde el premio mi vida es diferente. Ahora tengo un rol más importante. Siento que no solo enseño en mi escuela. Me siento un maestro global, que puede inspirar a la gente cuando comparto mi historia. Me permite mostrar el rol que cumple el maestro. Los docentes no solo enseñamos. Hacemos un trabajo mucho más profundo", agrega.