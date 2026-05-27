Nanis Ochoa afronta una nueva cirugía facial tras meses de complicaciones y una fractura en su mandíbula: “Se me va la cara hacia un lado”

Problemas maxilofaciales obligan a Nanis Ochoa a someterse a una nueva intervención - crédito @nanis8a/ Instagram

La presentadora y modelo Nanis Ochoa enfrenta un nuevo reto de salud tras anunciar que será intervenida por tercera vez debido a complicaciones en su rostro.

A través de videos difundidos en sus redes sociales, la también exparticipante de realities como La casa de los famosos describió el estado en que se encuentra y los motivos que la llevan nuevamente al quirófano.

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Ochoa detalló que, debido a una fractura, su rostro presenta asimetría y molestias constantes, situación que ha afectado su vida cotidiana y la ha obligado a buscar soluciones médicas especializadas.

La intervención a la que se someterá es una cirugía ortognática, cuyo propósito es corregir problemas estructurales en la mandíbula y el maxilar, tanto para mejorar la funcionalidad como la apariencia. Según explicó en sus propias palabras, “estoy fracturada”, y mostró la dificultad para cerrar la boca correctamente. Ochoa expresó su esperanza de que esta tercera operación sea la definitiva: “Esperemos que esta sea la vencida”.

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Nanis Ochoa comparte su experiencia antes de una compleja cirugía maxilofacial y las complicaciones que ha tenido - crédito @nanis8a/ Instagram

“Bueno, tercera cirugía, vean cómo tengo la boca de abierta, estoy tracturada acá (mandíbula izquierda), por eso se me tira toda la cara hacia el otro lado, porque no tengo cómo sujetar de este lado. Esperemos que esta sea la vencida”, dijo Ochoa en sus redes sociales.

En los últimos meses, Nanis Ochoa también se ha sometido a otros procedimientos estéticos, buscando alcanzar una figura más estilizada, como lo ha compartido en sus redes sociales. A pesar de los desafíos físicos y emocionales, la presentadora mantiene una actitud optimista y ha manifestado su deseo de superar definitivamente esta etapa, continuar con su carrera y retomar su vida habitual. Su relato ha servido como inspiración para muchos de sus seguidores, quienes valoran la franqueza y fortaleza con la que enfrenta cada situación.

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