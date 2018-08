"En mis tiempos de escuelero, lo normal era llegar hasta quinto grado. Yo no pude llegar tampoco hasta ahí. Repetía de grado pensando que daba lo mismo. Después me di cuenta de que era muy importante, así que cuando pusieron un aula a 6 o 7 cuadras, se me dio la idea y me anoté", cuenta Ignacio desde Corrientes.