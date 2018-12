A un año de iniciado, solo el 1% de las escuelas no cumplió con lo esperado y ya no formará parte de la red. "Creíamos que era natural que el 10 o el 20 por ciento de las escuelas no llevaran adelante las líneas de acción que plantea el programa, pero la respuesta nos sorprendió. Y está creciendo de forma natural. Para el año que viene proyectamos extenderlo a un 7 u 8 por ciento más de escuelas y repetirlo una vez que se termine", adelantó Agustina Blanco, directora de la Red de Escuelas de Aprendizaje.