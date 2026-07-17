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Mercado de fichajes de la Liga BetPlay EN VIVO: Atlético Nacional confirmó la llegada de Franco Armani

El cuadro “Verdolaga” contará con la presencia de Lucas González en el banquillo técnico, siendo su primera experiencia en uno de los equipos más grandes del país

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Caricatura de Franco Armani con camiseta de Nacional, Jhomier Guerrero con camiseta de Millonarios, negociación de Marino Hinestroza, aficionados y dinero.
La llegada de Franco Armani a Atlético Nacional, de Jhomier Guerrero en Millonarios y la negociación de Marino Hinestroza con el Deportivo Cali son algunas de las novedades más destacadas de la temporada (Imagen Ilustrativa Infobae)

¡Un saludo cordial, amantes del fútbol! Bienvenidos al minuto a minuto del mercado de fichajes de la Liga BetPlay.

12:38 hsHoy

Stefan Medina no volvería a Atlético Nacional por trabas contractuales con Monterrey: esto se sabe

El equipo de Lucas González perdería la opción de contar con uno de sus mejores defensores centrales en los últimos 20 años, previo al inicio de la Liga BetPlay

Stefan Medina sonó con fuerza para regresar a Nacional para el segundo semestre de 2026, pero se habría caído a último momento - crédito Monterrey FC / Atlético Nacional
Stefan Medina sonó con fuerza para regresar a Nacional para el segundo semestre de 2026, pero se habría caído a último momento - crédito Monterrey FC / Atlético Nacional

Atlético Nacional le ha apostado todo a armar una nómina que vuelva a ser competitiva en la Liga BetPlay, pues en el primer semestre de 2026 quedó cerca de ganar el título, pero perdió la final contra Junior de Barranquilla, pese a sumar un total de 54 puntos en el campeonato.

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12:02 hsHoy

Así presentó Atlético Nacional al portero Franco Armani: “El ídolo que prometió volver”

El portero argentino, quien afronta sus últimos años como profesional, aceptó la oferta de los verdolagas para ser el reemplazo de David Ospina en el arco

El portero de 39 años, recién salido de River Plate, volvió al club antioqueño después de ocho años para cerrar su carrera deportiva - crédito Atlético Nacional

Atlético Nacional es otro de los clubes que avanza en el mercado de fichajes para seguir siendo el de la mejor nómina en el fútbol colombiano, tal como pasó en el primer semestre de 2026, pero ahora con el objetivo de quedarse con la Liga BetPlay que se le escapó en junio.

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12:01 hsHoy

Altas y bajas de los equipos de la Liga BetPlay 2026

El campeonato colombiano estaría estipulado para que se termine entre el 7 y 14 de diciembre de 2025 - crédito Catalina Olaya / Colprensa
El campeonato colombiano comenzará el 24 de julio de 2026 crédito Catalina Olaya/Colprensa

Llaneros FC

  • Salidas: Erik Bodencer, Jhonier Blanco, Brian Benítez, Kevin Caicedo, Miguel Ortega.
  • Llegadas: Daniel Quiñones, Juan Castilla, Joel Contreras, Yorleys Mena

Deportivo Pereira

Sin novedades confirmadas.

Deportes Tolima

  • Salidas: Lucas González (DT), Juan Pablo Nieto, Juan Pablo Torres.
  • Llegadas: Sebastián Oliveros (DT), Miguel Ortega, Jorge Hurtado, Luis Sánchez

Junior FC

  • Salidas: Sin novedades confirmadas
  • Llegadas: Francisco Fydriszewski, Pablo Ortiz.

Deportivo Cali

  • Salidas: Marco Espíndola, Miguel Sánchez, Luis Manuel Orejuela, Andrés Colorado, Julián Quiñones, Yani Quintero, Michael Aponzá, Andrés Correa, Felipe Aguilar.
  • Llegadas: Kalazan Suárez, Edwin Velasco, Leyser Chaverra, Nicolás Benedetti, José Moya.

Jaguares FC

  • Salidas: Jhonier Viveros, Bladimir Angulo, Carlos Ordóñez, Fabián Mosquera, Yairo Moreno, Jhon Barrios, Khaiser Lenis.
  • Llegadas: Jerson Malagón, Andrés Alfonso, Juan Pablo Arcila, Faber Gil, Carlos Cantillo, Nicolás Giraldo, Edwin Martínez, Juan Esteban Franco.

Internacional de Bogotá

  • Salidas: Dereck Moncada, Kalazan Suárez, Ian Poveda.
  • Llegadas: Cristian Dájome, Miguel Pernía, Sebastián Girado, Diego Duarte, Yojan Garces.

América de Cali

  • Salidas: Jorge Soto, Yojan Gacés, Daniel Bocanegra, Andrés Mosquera Guardia.
  • Llegadas: Luis Quiñones, Brayan Córdoba, Juan Pablo Montoya, Yani Quintero, Yhormar Hurtado.

Boyacá Chicó

sin novedades confirmadas

Atlético Nacional

  • Salidas: Diego Arias (DT), David Ospina, Juan Bauza, Dayron Asprilla, Robinson García, Fabio Martínez, Harlem Castillo.
  • Llegadas: Lucas González (DT), Yeicar Perlaza, Franco Armani

Águilas Doradas

  • Salidas: Juan David Niño (DT), Jorge Rivaldo, Jorge Obregón, Iván Arboleda, Bryan Urueña, Cristian Cañozales, Hernán Lopes, Joaquín Varela, Diego Hernández.
  • Llegadas: Flavio Robatto (DT), Antony Vásquez, Andrés Mosquera Guardia, Junior Noguera, Iván Rojas, Jhon Ontaneda.

Independiente Santa Fe

  • Salidas: Edwin Mosquera, Yeicar Perlaza
  • Llegadas: Kevin Balanta

Independiente Medellín

  • Salidas: Alejandro Restrepo (DT), José Ortiz, José Luis Chunga, Juan Manuel Viveros, Marlon Balanta, Leyser Chaverra, Francisco Chaverra.
  • Llegadas: Luis Amaranto Perea (DT), Joaquín Varela, Carlos Lucumí, Agustín Martegani, Juan José Córdoba, Jeison Medina, Alfonso Simarra.

Deportivo Pasto

  • Salidas: José Bernal, Wilson Morelo, Edwin Velasco, Andrey Estupiñán, Iago Herrerín, Johan Caicedo
  • Llegadas: Jorge Obregón, Joyce Ossa, Julián Quiñones, Jhon Méndez, Andrés Ibargüen.

Alianza FC

  • Salidas: Carlos Lucumí.
  • Llegadas: Leyner Palacios, Israel Alba, Deinner Quiñones.

Fortaleza FC

  • Salidas: Sebastián Oliveros (DT), Miguel Pernía, Andrés Arroyo.
  • Llegadas: Jhonier Blanco, Diego Arias (DT), Andrés Copete, Italo Montaño.

Millonarios FC

  • Salidas: Beckham Castro, Diego Novoa, Alex Castro, Jorge Cabezas, Nicolás Giraldo.
  • Llegadas: Daniel Ruiz, Francisco Chaverra, Andrey Estupiñán, James Aguirre, Javier Burrai, Jhonier Guerrero.

Atlético Bucaramanga

  • Salidas: Leonel Álvarez (DT), Jéfferson Mena, Fáber Gil, Israel Alba, Gléyfer Medina, Carlos de las Salas.
  • Llegadas: Pablo Peirano (DT), Ómar Albornoz, Cristopher Fiermarín, José Ortiz.

Once Caldas

  • Salidas: Deinner Quiñones, Kevin Cuesta, Kevin Tamayo, Luis Sánchez, Esteban Beltrán, James Aguirre, Iván Rojas.
  • Llegadas: Andrés Correa, Juan Pablo Nieto, Edwin Torres, Daniel Londoño

Cúcuta Deportivo

  • Salidas: Brayan Córdoba, Ómar Albornoz.
  • Llegadas: Marlon Carabalí

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