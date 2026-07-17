Mercado de fichajes de la Liga BetPlay EN VIVO: Atlético Nacional confirmó la llegada de Franco Armani

¡Un saludo cordial, amantes del fútbol! Bienvenidos al minuto a minuto del mercado de fichajes de la Liga BetPlay.
12:38 hsHoy
Atlético Nacional le ha apostado todo a armar una nómina que vuelva a ser competitiva en la Liga BetPlay, pues en el primer semestre de 2026 quedó cerca de ganar el título, pero perdió la final contra Junior de Barranquilla, pese a sumar un total de 54 puntos en el campeonato.
12:02 hsHoy
Atlético Nacional es otro de los clubes que avanza en el mercado de fichajes para seguir siendo el de la mejor nómina en el fútbol colombiano, tal como pasó en el primer semestre de 2026, pero ahora con el objetivo de quedarse con la Liga BetPlay que se le escapó en junio.
12:01 hsHoy
Altas y bajas de los equipos de la Liga BetPlay 2026
Llaneros FC
- Salidas: Erik Bodencer, Jhonier Blanco, Brian Benítez, Kevin Caicedo, Miguel Ortega.
- Llegadas: Daniel Quiñones, Juan Castilla, Joel Contreras, Yorleys Mena
Deportivo Pereira
Sin novedades confirmadas.
Deportes Tolima
- Salidas: Lucas González (DT), Juan Pablo Nieto, Juan Pablo Torres.
- Llegadas: Sebastián Oliveros (DT), Miguel Ortega, Jorge Hurtado, Luis Sánchez
Junior FC
- Salidas: Sin novedades confirmadas
- Llegadas: Francisco Fydriszewski, Pablo Ortiz.
Deportivo Cali
- Salidas: Marco Espíndola, Miguel Sánchez, Luis Manuel Orejuela, Andrés Colorado, Julián Quiñones, Yani Quintero, Michael Aponzá, Andrés Correa, Felipe Aguilar.
- Llegadas: Kalazan Suárez, Edwin Velasco, Leyser Chaverra, Nicolás Benedetti, José Moya.
Jaguares FC
- Salidas: Jhonier Viveros, Bladimir Angulo, Carlos Ordóñez, Fabián Mosquera, Yairo Moreno, Jhon Barrios, Khaiser Lenis.
- Llegadas: Jerson Malagón, Andrés Alfonso, Juan Pablo Arcila, Faber Gil, Carlos Cantillo, Nicolás Giraldo, Edwin Martínez, Juan Esteban Franco.
Internacional de Bogotá
- Salidas: Dereck Moncada, Kalazan Suárez, Ian Poveda.
- Llegadas: Cristian Dájome, Miguel Pernía, Sebastián Girado, Diego Duarte, Yojan Garces.
América de Cali
- Salidas: Jorge Soto, Yojan Gacés, Daniel Bocanegra, Andrés Mosquera Guardia.
- Llegadas: Luis Quiñones, Brayan Córdoba, Juan Pablo Montoya, Yani Quintero, Yhormar Hurtado.
Boyacá Chicó
sin novedades confirmadas
Atlético Nacional
- Salidas: Diego Arias (DT), David Ospina, Juan Bauza, Dayron Asprilla, Robinson García, Fabio Martínez, Harlem Castillo.
- Llegadas: Lucas González (DT), Yeicar Perlaza, Franco Armani
Águilas Doradas
- Salidas: Juan David Niño (DT), Jorge Rivaldo, Jorge Obregón, Iván Arboleda, Bryan Urueña, Cristian Cañozales, Hernán Lopes, Joaquín Varela, Diego Hernández.
- Llegadas: Flavio Robatto (DT), Antony Vásquez, Andrés Mosquera Guardia, Junior Noguera, Iván Rojas, Jhon Ontaneda.
Independiente Santa Fe
- Salidas: Edwin Mosquera, Yeicar Perlaza
- Llegadas: Kevin Balanta
Independiente Medellín
- Salidas: Alejandro Restrepo (DT), José Ortiz, José Luis Chunga, Juan Manuel Viveros, Marlon Balanta, Leyser Chaverra, Francisco Chaverra.
- Llegadas: Luis Amaranto Perea (DT), Joaquín Varela, Carlos Lucumí, Agustín Martegani, Juan José Córdoba, Jeison Medina, Alfonso Simarra.
Deportivo Pasto
- Salidas: José Bernal, Wilson Morelo, Edwin Velasco, Andrey Estupiñán, Iago Herrerín, Johan Caicedo
- Llegadas: Jorge Obregón, Joyce Ossa, Julián Quiñones, Jhon Méndez, Andrés Ibargüen.
Alianza FC
- Salidas: Carlos Lucumí.
- Llegadas: Leyner Palacios, Israel Alba, Deinner Quiñones.
Fortaleza FC
- Salidas: Sebastián Oliveros (DT), Miguel Pernía, Andrés Arroyo.
- Llegadas: Jhonier Blanco, Diego Arias (DT), Andrés Copete, Italo Montaño.
Millonarios FC
- Salidas: Beckham Castro, Diego Novoa, Alex Castro, Jorge Cabezas, Nicolás Giraldo.
- Llegadas: Daniel Ruiz, Francisco Chaverra, Andrey Estupiñán, James Aguirre, Javier Burrai, Jhonier Guerrero.
Atlético Bucaramanga
- Salidas: Leonel Álvarez (DT), Jéfferson Mena, Fáber Gil, Israel Alba, Gléyfer Medina, Carlos de las Salas.
- Llegadas: Pablo Peirano (DT), Ómar Albornoz, Cristopher Fiermarín, José Ortiz.
Once Caldas
- Salidas: Deinner Quiñones, Kevin Cuesta, Kevin Tamayo, Luis Sánchez, Esteban Beltrán, James Aguirre, Iván Rojas.
- Llegadas: Andrés Correa, Juan Pablo Nieto, Edwin Torres, Daniel Londoño
Cúcuta Deportivo
- Salidas: Brayan Córdoba, Ómar Albornoz.
- Llegadas: Marlon Carabalí