EN VIVO | Bloqueos, accidentes y manifestaciones hoy 17 de julio

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Agenda de movilizaciones para hoy 17 de julio

Bloqueos CDMX -(@OVIALCDMX)

La Ciudad de México se prepara para una jornada intensa este viernes 17 de julio de 2026, con una agenda repleta de movilizaciones sociales, actividades culturales, conciertos y eventos de carácter internacional que prometen impactar tanto la vida cotidiana como el pulso social de la capital.

Movilizaciones sociales

Desde temprano, diversas organizaciones y colectivos saldrán a las calles para alzar la voz. Destaca la marcha encabezada por padres, madres y trabajadores del Hospital Psiquiátrico Infantil “Dr. Juan N. Navarro” en Tlalpan, quienes rechazan el proyecto que busca reducir el área verde del hospital para la construcción de un estacionamiento y albergue.

Se prevé que la movilización parta a las 9:00 hrs. desde las instalaciones del hospital hacia la Alcaldía Tlalpan, con la posibilidad de que se sumen otras organizaciones civiles y afectaciones viales en la zona.

El Movimiento Estudiantil del Instituto Politécnico Nacional también realizará una concentración, a partir de las 8:00 hrs. en la Dirección de Formación e Innovación Educativa (Alcaldía Gustavo A. Madero), exigiendo democratización interna y transparencia financiera en la institución. Se esperan asambleas y pronunciamientos públicos tras sus reuniones con autoridades.

Otras acciones relevantes incluyen concentraciones de colectivos de búsqueda de personas en la estación Chabacano; jornadas informativas por parte de colectivos cannábicos; protestas por derechos laborales y sindicales en el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (Benito Juárez); y manifestaciones a favor de los derechos animales a las afueras de la Fiscalía General de la República por parte de Liberación Animal MX, en respuesta a expresiones contra espacios “pet friendly”.

También está programada una recolección de firmas en Parque de la Bombilla (Álvaro Obregón) por parte de Sembrando Solidaridad Cuernavaca, para exigir la ruptura de relaciones de México con gobiernos involucrados en el conflicto en Medio Oriente.

Ruedas y deporte: ciclistas, patinadores y espectáculo

Por la noche, las rodadas ciclistas llenarán de color tres alcaldías diferentes, con puntos de partida en Azcapotzalco (20:45 hrs.), Coyoacán (21:00 hrs.) y el Centro de la CDMX. A su vez, la noche vibrará con exhibiciones de patinaje artístico y urbano en espacios como Skatepark Eduardo Molina y el Teatro Telcel, donde se presentará el musical “El Rey León”.

El Estadio GNP Seguros será escenario de uno de los conciertos más esperados: Grupo Firme, congregando a decenas de miles de fans. Al mismo tiempo, Campo Marte recibirá a Los Ángeles Azules, y la Arena México celebrará funciones de lucha libre profesional. Para los amantes del béisbol, el Estadio Alfredo Harp Helú tendrá juego entre los Diablos Rojos del México y Pericos de Puebla.

Cultura, fútbol y actividades multitudinarias

El calendario cultural y de esparcimiento también estará a tope, con el Festival Campo Marte 26, la Feria de las Flores de San Ángel, exposiciones, filmaciones y ferias futboleras en el marco del Mundial de la FIFA, incluyendo la transmisión de partidos en pantallas gigantes instaladas en puntos como el Zócalo y el Parque de la Bombilla.

Se realiza también el Congreso Internacional sobre Obesidad en el Centro de Convenciones WTC, visitas a corredores turísticos de todas las alcaldías por las vacaciones de verano, y actividades ininterrumpidas en parques, museos y espacios abiertos.

Celebraciones religiosas