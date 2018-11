Antes de ingresar a la reunión, Mirta Petrocini, secretaria general de FEB, dijo: "A pesar de no llegar a un acuerdo con los sindicalistas, la gobernadora dijo que los docentes no iban a perder contra la inflación. Hoy no llegamos ni siquiera a empatar el aumento de los precios. El bono es un regalo, un paliativo, que no viene a cerrar la cuestión salarial. Nosotros no buscamos el conflicto, pero es parte de la estrategia del gobierno".