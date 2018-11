-Las habilidades tecnológicas son las número uno. Esta sociedad en todo el mundo se basa en la tecnología y necesitamos trabajadores capacitados para esos trabajos. También necesitamos ingenieros, doctores y profesores. Sin buenos maestros, no tenemos personas capacitadas. La educación es la base de la sociedad. Hoy no pagamos lo suficiente a los maestros y no los respetamos lo suficiente. Su función es crucial: los maestros impactan directamente en nuestro futuro.