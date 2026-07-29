Abuela de Dafne Zapata habla del papel de Danna Yanina “N” la noche en que murió su nieta en la academia militarizada

Danna Yanina "N" y Dafne Zapata Quintos(FGJ Tamaulipas/Dafne Zapata Quintos)

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Una jueza de control vinculó a proceso este martes 28 de julio a Danna Yanina “N”, de 18 años, por el feminicidio de Dafne Zapata Quintos, la adolescente de 13 años que murió el 17 de julio en la Academia Militarizada de Marina Doenitz, en Ciudad Madero, Tamaulipas.

La resolución se emitió tras una audiencia que se prolongó dos días y fue interrumpida la noche del lunes por una crisis nerviosa de la imputada. Danna Yanina permanece bajo prisión preventiva en el Centro de Ejecución de Sanciones de Altamira.

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Horas antes de conocerse la vinculación, la abuela de Dafne, Juana Laura Martínez, concedió una entrevista a Azucena Uresti en la que habló por primera vez sobre el papel que habría tenido Danna Yanina la noche en que su nieta murió. Su declaración no absuelve ni condena a la joven detenida, pero coloca su nombre en el centro de los hechos.

“Estaba ahí con ella”

Vinculan a proceso a Danna Yanina por el feminicidio de Dafne Zapata en academia militarizada de Tamaulipas

Juana Laura Martínez explicó a Radio Fórmula que la familia nunca tuvo comunicación directa con Dafne Zapata desde que ingresó al campamento el lunes 13 de julio. El reglamento del plantel prohibía el contacto telefónico entre alumnos y familias. El único canal era Estrella “N”, quien enviaba reportes diarios a Alejandra Quintos, madre de la menor.

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Fue precisamente en uno de esos reportes donde apareció el nombre de Danna Yanina. Estrella “N” llamó a Alejandra Quintos para decirle que Dafne había tenido “como un desmayo” pero que ya estaba bien, que se durmiera tranquila.

Según relató la abuela, en el transcurso de esa llamada la sargento “Estrellita” le mencionó que Danna estaba con la niña. “Estaba ahí con ella mientras ella hablaba con mi hija”, resumió Juana Laura Martínez.

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La abuela de Dafne fue más precisa sobre lo que Estrella “N” le reportó: “No tanto que la estuviera auxiliando, simplemente que dijo que como que la estaba acompañando”.

Qué le pasó a Dafne Zapata Quintos: la adolescente de 13 años murió en la Academia Militarizada Doenitz de Ciudad Madero, Tamaulipas. (Redes sociales)

Minutos después la sargento “Estrellita” volvió a llamar a su hija para informarle que la Dafne ya no tenía signos vitales. Las dos llamadas se sucedieron una tras otra.

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Juana Laura Martínez también recordó que días antes, cuando Alejandra Quintos recibió un video de Dafne con el rostro lesionado, Estrella “N” le pidió que no fuera por ella: le dijo que ya la habían llevado al médico, que solo le había recetado un antiinflamatorio y que no necesitaba sutura. Le explicó que acudir rompería las reglas de la academia. En ningún momento de los cuatro días Alejandra Quintos pudo hablar directamente con su hija.

Sobre la situación judicial de Danna Yanina, la abuela fue directa: “Que diga la verdad. Nos beneficia a todos que diga nada más que la verdad para que se esclarezca y caigan los culpables”. Añadió: “Quiero que se haga una justicia, pero una justicia justa, no una injusticia”, refiriéndose a que tampoco quiere culpables fabricados.

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La versión de Danna Yanina “N”

Danna Yanina relata lo que ocurrió en las horas posteriores a la muerte de Dafne Zapata Quintos. (FGJ Tamaulipas/Redes sociales)

La defensa de Danna Yanina “N”, integrada por las abogadas Dunia Ramírez y Miguel Ángel Pérez Román, sostiene una posición opuesta a la de la Fiscalía, que afirma que ella era auxiliar de Estrella “N”.

Los abogados afirman que su defendida no estaba a cargo de ningún menor, que no tenía personal en subordinación y que era, en sus propias palabras, “simplemente una alumna con el sueño de estudiar medicina o enfermería naval”, según declaró Pérez Román en entrevista con Azucena Uresti.

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La defensa también señala que Danna Yanina está siendo confundida con América Mora, sobrina de Estrella “N”, con quien comparte una complexión física similar. Afirman que esa confusión es el origen del señalamiento en su contra.

Un audio difundido por La Saga de Adela Micha, entregado por la madre de Danna Yanina, refuerza la versión de la defensa. En la grabación, la joven describe los presuntos abusos que sufrió durante los 13 meses que estuvo como alumna interna en la academia: la encerraban con candado en la perrera del plantel, dormía en el piso entre cucarachas y ratas, hacía sus necesidades en una cubeta y la castigaban sin comida, reduciéndola a comer únicamente tortillas con sal.

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En la grabación, la joven Danna Yanina "N", hoy detenida, asegura que fue víctima de presuntos abusos, encierros y castigos cuando era alumna interna de la Academia Militarizada de Marina Doenitz. Su defensa sostiene que nunca estuvo a cargo de menores y que fue confundida con otra persona. (Redes sociales)

“Estrellita le ponía candado al portón para que yo no saliera”, relató Danna Yanina en el audio. Describió que eso ocurrió durante junio y parte de julio de 2025, y que también la encerraban en salones y en el pañol de armas, siempre con candado por fuera, sin posibilidad de salir hasta que Estrella “N” decidía abrirlo por la mañana.

Los castigos documentados en el audio van más allá del encierro. Danna Yanina relató que Estrella “N” la obligó durante una semana entera a peinarse con mayonesa todos los días: que revisaba sus pertenencias sin permiso y se quedaba con cosas que le llevaban sus padres; en una ocasión encontró su ropa interior en el cajón de Estrella “N”; y que a otros alumnos internos los ponían a lavarle la ropa al clan de los Mora como forma de castigo.

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Durante el campamento de verano de 2025, una persona identificada en el audio como América la “tableó” dos veces porque se le olvidó bajar un short color rojo en su primer acuartelamiento.

“Estrellita siempre hablaba mal de mí con mis compañeros, siempre les decía que no me hablaran, que yo estaba loca”, relató Danna Yanina en la grabación difundida.

La madre de Danna Yanina denunció además ante la Fiscalía que su hija habría sido víctima de abuso sexual por parte de un hermano de Estrella “N”, identificado como “el comandante Mora Díaz”, a cambio de comida. Afirmó que ya presentaron las denuncias correspondientes por violación y secuestro.

Tras la muerte de Dafne, según un mensaje escrito que Danna Yanina le envió a su madre y que también difundió La Saga, Estrella “N” intentó retenerla en el plantel.

“Me decía que yo era su hija y que no la abandonara, que me fuera hasta agosto, que no la dejara sola”, escribió Danna Yanina. Le pedía que le ayudara a conseguir al médico legista y le decía que era “la única testigo”. Cuando el escándalo se hizo público, Estrella “N” la sacó del plantel en contra de su voluntad y la dejó cerca del puente Tampico, donde sus padres la recogieron.

La jueza determinó que hay elementos suficientes para presumir la participación de Danna Yanina

La joven de 18 años, que presuntamente está involucrada en el homicidio de Dafne Zapata Quintos, sería exalumna y auxiliar de la Academia Militarizada de Marina Doenitz. (Redes sociales)

La jueza María Ciria Mora González, adscrita al Centro Integral de Justicia de Altamira, determinó este martes que los datos de prueba presentados por la ministra pública Rosalba Hernández Gutiérrez son suficientes para presumir la probable participación de Danna Yanina en los hechos.

La defensa de la joven anticipó que recurrirá la resolución mediante un recurso de apelación y solicitará la revisión de las medidas cautelares.

Con esta vinculación, suman tres las personas imputadas formalmente en el caso: también están bajo prisión preventiva justificada Jorge Luis “N”, director de la academia, y Estrella “N”, coordinadora del área femenil, detenidos el fin de semana anterior.

La Academia Militarizada de Marina Doenitz permanece clausurada y asegurada por la Fiscalía. El plantel operó más de 30 años en Ciudad Madero sin ningún vínculo con la Secretaría de la Defensa Nacional, pese a su imagen y métodos de inspiración militar. Únicamente contaba con registro ante la SEP como institución de nivel medio superior, con clave 28PST0049L.