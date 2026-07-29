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Brianda Deyanara y Ryan Hoffman: así fue su relación y el escándalo que los hizo virales

El influencer y Brianda protagonizaron un escándalo de infidelidad que se volvió viral en redes sociales

Brianda Deyanara
El influencer y Brianda protagonizaron un escándalo de infidelidad que se volvió viral en redes sociales. (Facebook Ryan Hoffman / @LaCasaFamososMx)
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Brianda Deyanara salió con Ryan Hoffman —conocido en redes como Rayito— durante una pausa en la relación de cuatro años que el creador de contenido mantenía con Dhasia Wezka, quien después lo hizo público en podcasts y redes sociales: mientras él estaba con Brianda, ella lloraba en casa de su madre pidiéndole que retomaran.

El detonador fue una entrevista de Dhasia en el podcast Un Tal Fredo, en noviembre de 2023, donde describió su vínculo con Hoffman como “lo peor que le ha pasado en la vida”. Ahí detalló un patrón de manipulación emocional, excesos e infidelidades repetidas. Ryan, dijo, le echaba en cara que gracias a él se había hecho conocida, mientras él salía con varias mujeres al mismo tiempo.

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La influencer fue directa al hablar del episodio con Brianda Deyanara. En sus propias palabras: “Cuando se andaba acostando con Brianda, yo estaba bien deprimida en casa de mi mamá llorándole, rogándole que se dieran una oportunidad”. La declaración fijó la cronología: no fue una ruptura limpia, sino un traslape en el que Ryan pedía retomar con Dhasia mientras sostenía otra relación.

Ryan Hoffman
Un video que Ryan Hoffman publicó en su canal DebryanShow en 2018 desató la polémica que terminó por exponer su relación con Brianda Deyanara. (Captura de pantalla Instagram Ryan Hoffman)

Dhasia también reveló que en algún momento revisó el celular de Ryan y encontró una cantidad considerable de mujeres guardadas, lo que confirmaba el patrón. No lo presentó como un episodio aislado sino como parte de una dinámica que se repitió a lo largo de los cuatro años que estuvieron juntos.

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“La información que a mi me dio es que Badabun le había pagado por hacer famosa a la morra. Yo creí ese rollo, hicieron un shippeo y al final me dejó por ella. Después me enteré que era cien por ciento mentira. Yo con esta chica nos hemos gritado, nos hemos dicho miles de cosas, nos hemos perdonado, nos hemos vuelto a pelear. Siento que también a ella le dieron otra información”.

El conflicto no quedó entre Ryan y Dhasia. Ella misma reconoció que entre ella y Brianda “se han gritado y se han dicho miles de cosas”, lo que muestra que la tensión se extendió más allá de la pareja y derivó en confrontaciones directas entre las dos mujeres. Con el tiempo, Dhasia matizó algunas versiones y admitió que cierta información que había circulado sobre Brianda no era exacta.

Ryan publicó un video y desató el escándalo de 2018

El punto de quiebre público llegó en 2018, cuando Ryan subió a su canal DebryanShow imágenes de Dhasia besando a otro chico. La polémica fue masiva. Dhasia respondió en Instagram Stories señalando la contradicción: él podía relacionarse con quien quisiera sin consecuencias, pero a ella la exhibían y la juzgaban.

Su respuesta se volvió viral: “Muchísimas gracias, Rayito. Ya supérame, por favor”.

El creador de contenido se negó a dar declaraciones respecto a la situación legal que atraviesa su hermana (Foto: Instagram/@debryanshow)
Dhasia reveló en el podcast Un Tal Fredo que mientras Ryan Hoffman le pedía retomar su relación, él salía con Brianda Deyanara; la influencer lo dijo sin filtros y su respuesta se volvió viral. (Foto: Instagram/@debryanshow)

Brianda se disculpó y explicó su versión

Brianda Deyanara también tomó la palabra. En un video de YouTube, se dirigió a Dhasia y aclaró que cuando salió con Ryan, él se presentó como soltero. Dijo que no buscaba hacerle daño a nadie y que “solo estaba tratando de ser feliz”.

Le expresó empatía directa: “Sé lo que es ver a la persona que quieres con otra persona, sé cómo es el odio que sientes hacia otra mujer cuando está con tu pareja”. La disculpa fue recibida de formas distintas por la audiencia: algunos la tomaron como un gesto genuino; otros la leyeron como una maniobra para salir del escándalo.

Brianda Deyanara usa vestido de fiesta en fondo rojo con logos. Se sienta en una camioneta Jeep rosa con glitter, lleva blusa, falda y botas rosas.
Ryan Hoffman mantuvo una relación con Brianda Deyanara durante una pausa con Dhasia Wezka, quien después lo expuso públicamente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cabe señalar que en 2019 ambas condujeron la Pink Carpet de los premios MTV MIAW y hablaron sobre la rivalidad que en algún momento existió entre ellas. “¿Del 1 al 10 cuánto llegaste a odiarme en algún momento? Yo 10, te odiaba a ti", declaró.

“Pues ya todo bien, espero que si todo bien”, aseguró Brianda.

La relación entre Brianda y Ryan fue reconocida como noviazgo en distintos espacios de redes sociales, ya que ambos aparecieron juntos en diversos videos. En el imaginario digital, Brianda quedó posicionada como “ex de Rayito” dentro de una historia de infidelidad, lo que condicionó la forma en que la audiencia interpretó cada nuevo contenido donde ella aparecía.

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