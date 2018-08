Y propone un consejo para la docencia, de la que admite un problema estructural de formación y no de vocación: "Al alumno hay que hacerlo pensar, poniéndolo con problemas que le exijan razonamiento y que no tengan una respuesta inmediata. Hay que motivarlos, hay que despertarles el interés con problemas exigentes que los hagan pensar, que sean un desafío. ¿Por qué, por ejemplo, los libros de Paenza han tenido tanto éxito? Porque a los mismos adolescentes, que después se quejan de la enseñanza, se les plantean desafíos que les despiertan inquietudes. Esa idea de plantear problemas que los alumnos tienen que resolver, no mecánicamente ni repitiendo una receta, haría que adquirieran interés por la matemática".