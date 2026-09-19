Arranca la Feria de San Miguel de Allende 2026 con conciertos durante 12 días: estarán Napoleón, Edwin Luna y Los Cardenales de Nuevo León

La celebración no se limita a los escenarios musicales. Durante estas semanas, la ciudad entera se convierte en punto de encuentro para actividades cívicas, religiosas y culturales que involucran el Centro Histórico, los barrios y las comunidades vecinas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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San Miguel de Allende ya vive su temporada más festiva del año. Desde el 18 de septiembre y hasta el 4 de octubre, el municipio de Guanajuato celebra su Feria anual, un evento que combina las Fiestas Patrias con los festejos patronales dedicados al Señor San Miguel.

La celebración no se limita a los escenarios musicales. Durante estas semanas, la ciudad entera se convierte en punto de encuentro para actividades cívicas, religiosas y culturales que involucran el Centro Histórico, los barrios y las comunidades vecinas.

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Entre los eventos programados están la Pega de Bando de las Fiestas Patrias y Patronales, la llegada de la Cabalgata de los Conspiradores de Querétaro, la entrega de la Bandera Nacional y el Grito de Independencia. La temporada culminará con La Alborada, una de las tradiciones más representativas del municipio dentro de los festejos al Señor San Miguel.

El recinto ferial también ofrece juegos mecánicos para niños y adultos, teatro popular, bailes de feria, actividades deportivas, la coronación de la reina de la feria y una amplia oferta de artesanías y gastronomía local. El acceso general a la feria tiene un costo de 35 pesos.

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Gobierno de San Miguel de Allende

Fechas y horarios de la cartelera musical

El cartel promocional anuncia las presentaciones musicales programadas para la Feria San Miguel de Allende 2026, que se llevará a cabo del 18 de septiembre al 4 de octubre. (Feria de San Miguel de Allende 2026)

La programación artística se desarrolla en el Teatro del Pueblo de la Feria, con presentaciones a partir de las 19:00 horas. Este es el calendario confirmado:

18 de septiembre: Rock en Español

19 de septiembre: Banda Cuisillos

20 de septiembre: Edwin Luna y La Trakalosa de Monterrey

23 de septiembre: Napoleón

24 de septiembre: show infantil

25 de septiembre: 90’s Pop Tour

26 de septiembre: Duelo de Acordeones con Los Invasores de Nuevo León y Cardenales de Nuevo León

27 de septiembre: Grupo Pesado

1 de octubre: Conjunto Primavera

2 de octubre: Grupo Bryndis y Samuray

3 de octubre: Julio Preciado

4 de octubre: Grupo Marca Registrada

El Duelo de Acordeones del 26 de septiembre se perfila como una de las noches de mayor convocatoria, al reunir en un mismo escenario a dos agrupaciones consolidadas del género norteño.

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Feria en San Cristóbal en Ecatepec (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un pueblo declarado Patrimonio de la Humanidad

San Miguel de Allende, en México (Wikimedia).

Quienes visiten la feria pueden aprovechar la ocasión para recorrer un municipio con reconocimiento internacional. San Miguel de Allende fue declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO en 2008, bajo el nombre de Villa Protectora de San Miguel y Santuario de Jesús Nazareno de Atotonilco.

El pueblo fue fundado en 1542 por el fraile franciscano Juan de San Miguel, bajo el nombre original de San Miguel El Grande. En 1826 pasó a llamarse San Miguel de Allende en honor a Ignacio Allende, insurgente nacido en la localidad y una de las figuras centrales del movimiento de Independencia de México.

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Antes de su reconocimiento por la UNESCO, el municipio formó parte del programa Pueblos Mágicos entre 2002 y 2008. Aunque salió de ese listado al obtener la distinción internacional, buena parte de los visitantes sigue considerándolo dentro de esa categoría por su arquitectura colonial y sus calles empedradas.

El corazón de la ciudad es el Jardín Principal, también conocido como Jardín Allende, un espacio verde rodeado de laureles donde se ubica la Parroquia de San Miguel Arcángel. Este templo, construido en el siglo XVII con una fachada neogótica añadida en el siglo XIX tallada en cantera rosa, funciona como símbolo del municipio.

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Frente al Jardín Principal se encuentra la Casa de los Condes de la Canal, una casona virreinal con portones de madera. En la zona también destacan el Palacio Municipal, que fue el primer ayuntamiento independiente del país, y la Casa de la Cultura.

A pocos metros del centro se ubica el Centro Cultural Ignacio Ramírez “El Nigromante”, instalado en el antiguo Templo de la Inmaculada Concepción. El recinto conserva murales del pintor David Alfaro Siqueiros y ha funcionado históricamente como colegio, cuartel y escuela de bellas artes.

Otro punto de interés religioso es el conjunto de iglesias al noreste del Jardín Principal, entre ellas el Templo de San Francisco, de fachada churrigueresca, y el Oratorio de San Felipe Neri, edificado en 1712.

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Miradores, museos y balnearios cerca del centro

Desde ahí se aprecia una vista panorámica del casco histórico con la Parroquia de San Miguel Arcángel como referencia principal. (globossanmiguel.com)

El Barrio del Chorro, lleno de jardines y fuentes, conduce hacia uno de los miradores más visitados del municipio, ubicado en la salida hacia Querétaro. Desde ahí se aprecia una vista panorámica del casco histórico con la Parroquia de San Miguel Arcángel como referencia principal.

Muy cerca se encuentran los antiguos lavaderos de San Miguel, construidos junto a una capilla por la familia Canal en el siglo XVIII. El manantial de esa zona fue, de hecho, el origen del asentamiento urbano.

Para quienes buscan conocer la historia del insurgente que da nombre a la ciudad, el Museo Histórico Casa de Allende ocupa la casa donde nació Ignacio Allende. El recinto exhibe piezas sobre la Guerra de Independencia y la vida cotidiana de las familias novohispanas de la época.

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Los amantes del arte contemporáneo pueden visitar la Fábrica La Aurora, un antiguo complejo textil reconvertido en centro de arte y diseño con múltiples galerías. El Museo de las Máscaras, con más de 500 piezas, es otro punto de interés cultural del municipio.

A las afueras de la cabecera municipal se encuentra el Jardín Botánico Charco del Ingenio, una reserva ecológica de cien hectáreas con más de mil especies de cactáceas. El Dalai Lama declaró este espacio Zona de Paz en 2004, y su mirador natural es recomendado para observar el atardecer.

A 16 kilómetros del centro se ubica la zona arqueológica Cañada de la Virgen, atribuida a las culturas chichimeca o tolteca, que funcionó como observatorio astrológico y residencia de sacerdotes.

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Turismo religioso y aguas termales en los alrededores

A poca distancia de la ciudad, el Santuario de Jesús Nazareno de Atotonilco es conocido popularmente como la “Capilla Sixtina de América” por sus frescos que cubren muros y techos. De este templo salió el estandarte guadalupano que Miguel Hidalgo portó al inicio de la lucha de Independencia.

Los visitantes que buscan descanso pueden optar por las aguas termales de La Gruta, que incluyen restaurante y spa, o por Escondido Place, ubicado también cerca de Atotonilco, con túneles de diferentes profundidades y temperaturas. El Balneario Xote, sobre la carretera a Dolores Hidalgo, es otra opción con toboganes y áreas verdes pensada para familias con niños.

San Miguel de Allende también cuenta con varios campos de golf en sus alrededores, entre ellos Las Ventanas de San Miguel y el Club de Golf Malanquín, además de opciones adicionales rumbo a Celaya y Querétaro.

Para quienes deseen extender el recorrido, Dolores Hidalgo se ubica a 46 kilómetros de San Miguel de Allende. En ese Pueblo Mágico destaca el Jardín Independencia, la Parroquia de Nuestra Señora de los Dolores (donde Miguel Hidalgo dio el Grito de Independencia), el Museo de la Independencia y la Casa-Museo José Alfredo Jiménez.

Con este panorama, la Feria San Miguel de Allende 2026 se perfila como una oportunidad para combinar la agenda musical con un recorrido por uno de los municipios con mayor reconocimiento patrimonial del país.