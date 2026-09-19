Crimen y Justicia

Rosario: investigan al chofer de un empresario agropecuario fallecido por falsificar su testamento y adjudicarse la millonaria herencia

El hombre murió en julio del año pasado y 60 días antes firmó un documento para dejarle sus bienes al ahora sospechoso, que también era su asistente. El reclamo judicial

El empresario era de Amstrong, Santa Fe
El empresario era de Amstrong, Santa Fe
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Una pesada denuncia expuso una posible falsificación del testamento de un empresario agropecuario de 82 años de la localidad santafesina de Armstrong que, 60 días antes de fallecer, dejó toda su herencia a su chofer y asistente. Se trata de Norberto Santilli, que murió a finales de julio del año pasado en Rosario, cuyos bienes tendrían una valuación de seis millones de dólares.

La presentación judicial se radicó el año pasado, pero tuvo debate en una audiencia en los Tribunales provinciales de Cañada de Gómez el 11 de septiembre, donde el juez penal de primera instancia Álvaro Campos, por pedido del fiscal Juan Pablo Baños, inscribió como bienes litigiosos –por seis meses– todos los inmuebles de Santilli.

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El escrito fue presentado por Celia Santilli, prima hermana de Norberto, quien se exhibió como única heredera legítima. Fue patrocinado por los abogados Pablo Morosano, Ángelo y Lucio Rossini, y cuenta con la declaración del escribano de confianza del empresario fallecido, con quien mantuvo un vínculo durante 30 años.

Santilli murió el 31 de julio de 2025. No tuvo hijos ni hermanos. Se casó, enviudó y posteriormente tuvo una relación con una mujer por 20 años –ella tenía una hija de una relación anterior–, aunque luego se separó.

En el documento, la prima hermana indicó que en febrero de 2025, es decir, meses antes del deceso, consultó a su escribano de confianza –cuyo testimonio consta en varias partes del texto– los pasos a seguir para despedir a Agustín M., su chofer y asistente, con quien aparentemente tenía un vínculo “tenso” y con quien estaba “muy disconforme”. En la conversación entre ambos, Norberto apuntó que primero quería revocarle los permisos para manejar sus vehículos y luego desvincularlo laboralmente.

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Norberto Santilli conocía a Agustín, ya que antes de ser su chofer había trabajado en una cooperativa de Armstrong del empresario. El 30 de mayo de 2025 firmó en una escribanía de Cañada de Gómez que le dejaba todo su patrimonio a él.

La prima hermana objetó que Santilli haya firmado el testamento en Cañada de Gómez, una localidad que no frecuentaba, en una escribanía con la que no había tenido vínculo previo –de hecho, durante 30 años trabajó las cuestiones burocráticas con su escribano de confianza de Rosario–, y ante dos testigos del acto que son de Las Parejas y no eran allegados al empresario.

A su vez, el escribano del hombre durante 30 años contó en la presentación judicial que, antes de morir, le había dicho que quería dejarle “parte de sus bienes” a su ex pareja y su hijastra para “protegerlas económicamente”. La mujer y su hija, en paralelo, una vez que falleció Norberto, fueron echadas del inmueble en el que vivían por cesión de Santilli y tuvieron que ir con un Oficial de la Justicia a retirar sus pertenencias.

Otra situación observada por su pariente es que tras siete días hábiles después de la muerte del empresario se inició la sucesión testamentaria, cuando ese tipo de trámites puede llevar más tiempo de preparación.

Además, la mujer pidió la exhumación del cuerpo de Norberto. Eso es porque la causa de la muerte encontrada indica que fue por “enfermedad”, aunque no se conoce cuál. A eso se agrega que en la historia médica clínica suya se halló que presentaba un “deterioro cognitivo”, por lo que sospecha que lo hayan inducido a firmar el testamento bajo engaño, o que directamente la rúbrica no haya sido suya.

Otro dato apuntado por la pariente es que el cuerpo de Santilli fue encontrado en un departamento ubicado en el sexto piso de un edificio de Corrientes al 900, en el centro de Rosario, donde no vivía. En esa misma torre, pero en el tercer piso, Norberto había dado en comodato por un año un departamento a Agustín M.

La mujer también ponderó que Agustín M. rápidamente puso a la venta a través de inmobiliarias varias de las propiedades del empresario, que tenía departamentos, casas, campos y cereales.

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