"Tengo una hija en sexto año, ella va desde jardín. La falta de profesores viene desde el año pasado. El miércoles, un curso de sexto año tuvo 6 horas libres de 8. En el curso de ella hay cuatro materias en la que no hay docentes. Todo se atrasa, los chicos van al colegio pero no pueden aprender", denunció una de las madres a Infobae. "Este año fue todo mucho más acentuado, mi hijo todavía no tiene una maestra asignada", indicó María José, que envía su hijo a tercer grado.