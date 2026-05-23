Estas son las peticiones ciudadanas para cancelar proyectos que atentan contra la biodiversidad: desde Mahahual, Saguaro y Punta Mita

(Imagen Ilustrativa Infobae)

La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) anunció el 19 de mayo que el parque acuático Perfect Day, de Royal Caribbean, que pretendía construirse en la comunidad de Mahahual, Quintana Roo, sería cancelado, aunque aún queda pendiente que se oficialice y se emita una resolución que marque un precedente legal.

Si bien es una buena noticia, es importante señalar tres cosas: 1) si la Semarnat tomó una postura fue gracias a la presión social y a las movilizaciones de activistas ambientales, 2) no es una exigencia nueva y 3) Mahahual no es la única región en el país que enfrenta amenazas, actualmente están sucediendo muchas más protestas para que se detengan megaproyectos que dañan la biodiversidad mexicana.

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Peticiones en Change.org para salvar al medio ambiente

Mahahual trascendió porque tuvo un impacto mediático importante. A través del sitio de peticiones ciudadanas Change.org se recolectaron más de 400 mil firmas en “Salvemos Mahahual”, sin embargo, en ese mismo sitio se encuentran las otras peticiones para salvar sitios ambientales.

En redes sociales principalmente se viralizó Mahahual, pero ello dio pie a que se visibilicen también las otras luchas y resistencias ambientales las cuales tienen sus propias peticiones en Change.org. Estas son tan solo algunas.

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@aliciabarcena: Rechaza el Proyecto Saguaro y Protege a las Ballenas y el Medio Ambiente

Con poco más de 200 mil firmas, esta petición busca frenar el Proyecto Saguaro, el cual pone en riesgo a las ballenas en el Golfo de California.

El proyecto consiste en la construcción de una planta para vender gas natural licuado y exportarlo en buques hacia Asia. Se trata de una inversión extranjera que pone en riesgo el hábitat del mamífero más grande del mundo.

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Pone en riesgo a las ballenas porque el ruido submarino que generan estos buques afecta su capacidad de comunicación y orientación, impactando negativamente su comportamiento y reproducción, se lee en la descripción de la petición.

Link para firmar: www.change.org/p/aliciabarcena-rechaza-el-proyecto-saguaro-y-protege-a-las-ballenas-y-el-medio-ambiente?signed=true

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Change.org (Captura de pantalla)

ALTO al proyecto que busca privatizar Playa Las Cocinas, Nayarit

Playa La Cocinas, ubicada en Punta Mita, Nayarit, es la última playa pública del estado, las demás ya fueron privatizadas. Desde hace años, los pobladores luchan con la construcción de un proyecto inmobiliario que no solo privatizaría la zona sino que también afectaría de manera considerable a las tortugas marinas, que utilizan este sitio para anidación.

Se trata de un lucha importante que debería ser igual de viral que Mahahual y el resto porque de acuerdo a reportes recientes, quienes se manifiestan en contra de esta construcción han recibido amenazas e incluso recientemente órdenes de aprehensión. Han sido violentados por autoridades y se encuentran en una situación crítica.

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Link para firmar: www.change.org/p/alto-al-proyecto-que-busca-privatizar-playa-las-cocinas-nayarit?signed=true

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Salvar la playa piedras pintas de la privatización

La playa Piedras Pintas, ubicada en Sonora, se encuentra también en riesgo de ser privatizada debido a un proyecto inmobiliario. De acuerdo a la descripción de la petición, esto "limitaría significativamente el acceso público, destruyendo la esencia comunitaria que ha definido a nuestra ciudad y relegando el derecho al mar a unos pocos selectos".

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No solo esto, la biodiversidad también enfrenta un gran riesgo. “Las plantas protegidas, que forman parte del ecosistema natural de la playa, podrían ser afectadas por los desarrollos exclusivos y sin control que suelen acompañar a la privatización. Es fundamental reubicar estas especies de manera eficaz y cuidadosa para preservar nuestro patrimonio natural”.

Link para firmar: www.change.org/p/salvar-la-playa-piedras-pintas-de-la-privatizaci%C3%B3n?signed=true

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Change.org (Captura de pantalla)

No al Cambio de Uso de Suelo Tras Incendios Forestales: Tepoztlán

De acuerdo a la petición, que ya tiene más de 48 mil firmas, en las últimas décadas, las tierras del municipio de Tepoztlán han sido afectadas por incendios forestales provocados por intereses que buscan cambiar el uso de suelo en zonas protegidas como el Parque Nacional El Tepozteco y el Corredor Biológico Chichinautzin.

Solo en 2025, más de 1,500 hectáreas de bosque y selva han sido consumidas por incendios en localidades como Santo Domingo Ocotitlán, Amatlán de Quetzalcóatl, San Juan Tlacotenco y Amilcingo, lo que ha causado la muerte de especies animales endémicas y ha puesto en riesgo a brigadistas, además de provocar erosión, deslaves y afectar la recarga de los mantos freáticos.

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Ante esta situación, el pueblo de Tepoztlán solicita apoyo para interponer una Demanda de Amparo que impida el uso, venta o construcción en los terrenos incendiados dentro de las áreas naturales protegidas, y se garantice la conservación y protección de estos espacios conforme a los decretos presidenciales y la propiedad social del municipio.

Link para firmar: www.change.org/p/no-al-cambio-de-uso-de-suelo-tras-incendios-forestales-tepoztl%C3%A1n?signed=true

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