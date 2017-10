Asimismo, Bianco aseguró que "en los pocos casos en los que la ley se cumplió" ayudó en la concientización y cuidado de la mujer. "El problema es que no llegó a las aulas. Es una ley incumplida. Por eso aún no se observan resultados", remarcó. "No hay estadísticas pero lo que sabemos de las provincias es que no se da. Incluso en CABA fue uno de los pedidos de los alumnos en las tomas. El Ministerio de Educación de la Nación elaboró materiales y capacitó docentes, pero no se enfrentó el problema político en el Consejo Federal de Educación donde los ministros provinciales deben asumir el compromiso", agregó.