Cómo los demócratas ejercerán su nuevo poder

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En los últimos dos años, los demócratas se esforzaron por contener a Donald Trump, y ninguna otra herramienta fue más utilizada que la carta contundente. Enviaban estas misivas con regularidad; el presidente y sus colaboradores ignoraron la mayoría. Tal es la difícil situación del partido minoritario en el Congreso, que carece de poder para convocar audiencias o emitir citaciones, y mucho menos para aprobar leyes.

Eso cambiará cuando los demócratas tomen el control el 3 de enero, tras haber obtenido una aplastante mayoría tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado, probablemente con al menos 250 escaños en la cámara baja y no menos de 54 en la cámara alta. La tarea ahora es cumplir las dos promesas de la campaña: mejorar la situación económica de los estadounidenses de a pie y frenar al presidente. Su esperanza es que victorias sustanciales les abran el camino de regreso al poder en la Casa Blanca en 2028. El riesgo es que sus esfuerzos no sean suficientes y creen una oportunidad para que los republicanos recuperen el poder.

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El principal problema es que la victoria de los demócratas, aunque triunfal, aún los deja lejos de los 290 escaños en la Cámara de Representantes y los 67 en el Senado que les habrían dado una mayoría suficiente para anular un veto. Es poco probable que logren impulsar leyes importantes. Sin embargo, podrían alcanzar acuerdos modestos con el presidente que apelen a sus instintos populistas, como limitar los precios de los medicamentos.

De hecho, la primera prioridad de Hakeem Jeffries, el virtual presidente de la Cámara de Representantes, será intentar restablecer la financiación que los republicanos recortaron para Medicaid, el programa de salud para los pobres, y los subsidios para seguros individuales en los mercados de Obamacare. Los demócratas también impulsarán el fin de la guerra contra Irán y la eliminación de sus aranceles, que, según argumentan (con razón), han disparado los costos. Un proyecto de ley, la “Ley para Acabar con los Aranceles de Trump”, derogaría los impuestos a Canadá y diversas leyes que el Sr. Trump ha intentado utilizar para justificar su guerra comercial. El objetivo es forzar un enfrentamiento con el Sr. Trump y dejar claras sus prioridades a los votantes.

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Sin embargo, el Congreso cuenta con una herramienta importante: el presupuesto. La financiación del gobierno vence el 11 de diciembre. Es poco probable que se agote en esa fecha; los demócratas no querrán recibir a su nueva mayoría con un cierre del gobierno. En cambio, probablemente el Congreso acordará una financiación provisional hasta febrero o marzo, para luego elaborar un presupuesto adecuado para el resto del año fiscal. Es entonces cuando los demócratas podrían obtener concesiones en materia de sanidad, aranceles y otras prioridades, si son astutos y el Sr. Trump es flexible.

Lograr otros cambios políticos importantes será difícil. Los demócratas se han quejado durante mucho tiempo de que se gaste dinero en una costosa y feroz campaña de deportación en lugar de en programas de apoyo básicos. Sin embargo, los republicanos ya han tomado medidas para proteger la financiación de la aplicación de las leyes de inmigración durante el resto del mandato del Sr. Trump. El presidente sigue intentando utilizar métodos legales complejos para mantener su agenda de aranceles, ninguno de los cuales requiere la aprobación del Congreso.

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En cuanto a la guerra de Irán, los demócratas podrían intentar bloquear la financiación para su procesamiento, aunque eso requeriría el apoyo de algunos republicanos para superar la obstrucción parlamentaria en el Senado; e incluso entre los demócratas, la suspensión total de la financiación es controvertida. Lo más probable es que los demócratas condicionen la financiación a una mayor transparencia sobre la guerra, desde las bajas hasta los arsenales de armas, según Damian Murphy, exasesor demócrata del Congreso y ahora miembro del Centro para el Progreso Estadounidense, un centro de estudios. El Pentágono ha mantenido a los legisladores en gran medida al margen durante el último año. Los demócratas impusieron requisitos de información similares durante la guerra de Irak tras obtener la mayoría en el Congreso en 2006.

Si los demócratas no logran frenar la inflación ni aumentar los ingresos, tendrán más éxito en sus esfuerzos por controlar al presidente. En el Senado, pueden bloquear los nombramientos judiciales y de gabinete del Sr. Trump. Esto sería especialmente relevante si uno de los jueces conservadores de la Corte Suprema abandonara inesperadamente su cargo antes de las elecciones de 2028 (dos de ellos rondan los 70 años). En ese caso, los demócratas del Senado probablemente imitarían la táctica de los republicanos, quienes se negaron a considerar a Merrick Garland, el nominado de Barack Obama, en 2016. Mientras tanto, las confirmaciones de jueces de tribunales inferiores se detendrán definitivamente. Los republicanos aprobarán tantas como sea posible en noviembre y diciembre, antes de que los demócratas tomen el control.

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La supervisión dominará la agenda. Los demócratas emitirán citaciones a funcionarios y exigirán testimonios. Exponer el presunto tráfico de influencias de la administración será el principal objetivo. El Sr. Trump les ha proporcionado abundante material y los votantes lo han notado. Dos tercios de los estadounidenses afirman que el Sr. Trump está utilizando la presidencia para enriquecerse; en las encuestas a pie de urna, nueve de cada diez dijeron que la corrupción gubernamental fue un factor importante en su voto. Los temas podrían incluir cómo una empresa manufacturera cuyos inversores incluyen a Donald Trump Jr., el hijo mayor del presidente, obtuvo un préstamo del Pentágono, y si los estados del Golfo han intentado ejercer presión sobre Jared Kushner, yerno y enviado especial del Sr. Trump, invirtiendo miles de millones en su fondo de capital privado. Los líderes demócratas también mencionan planes para audiencias sobre aranceles, Irán, la draconiana agenda migratoria y muchos otros temas.

Los demócratas saben perfectamente que la administración se mostrará evasiva, alegando su derecho a mantener ciertas comunicaciones confidenciales. Por lo tanto, buscarán información de empresas y personas que hayan tratado con la Casa Blanca. El Sr. Trump también intentará proteger esas comunicaciones. Sin embargo, las empresas no están esperando a congraciarse con la nueva mayoría. «Durante dos años, ni siquiera pudimos obtener respuesta a un correo electrónico de estos tipos», dice un asesor demócrata en el Senado. «Ahora todos quieren hacernos saber que no son partidarios de MAGA ».

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Los demócratas intentarán dejar claro que son el partido del gobierno transparente. Esto dará pie a una serie de propuestas de reforma. De hecho, la más destacada —la prohibición de que los legisladores negocien acciones— bien podría aprobarse. El resto son meras estrategias de comunicación. Jamie Raskin, el próximo presidente del Comité Judicial de la Cámara de Representantes, quiere exigir que los intermediarios de indultos se registren conforme a la ley federal, de forma similar a como ya lo hacen los lobistas que representan a gobiernos extranjeros. También quiere obligar al Sr. Trump a devolver el avión catarí. Robert Garcia, quien presidirá el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, quiere impedir que los directivos de contratistas federales donen a campañas o partidos políticos. A esto lo llama cerrar la «laguna legal Musk».

El riesgo para los demócratas es que se empantanen en intentos inútiles de expulsar al Sr. Trump de la Casa Blanca. Ya lo han sometido a juicio político dos veces. La base del partido y los legisladores en distritos seguros exigirán un tercer intento. Los demócratas en la Cámara de Representantes ya han presentado siete resoluciones de este tipo durante su segundo mandato. Una reciente fracasó en una votación de procedimiento, pero no sin antes obtener el apoyo del 70% del grupo parlamentario demócrata. El propio Sr. Jeffries votó “presente”. Quienes defienden el juicio político en la Cámara de Representantes deben “entender las matemáticas constitucionales”, afirma el Sr. Raskin. Con esto se refiere a la mayoría de dos tercios requerida en el Senado para condenar y destituir a un presidente, un obstáculo insuperable en medio de la polarización política actual.

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El incentivo del Sr. Jeffries será mantener la mayoría en 2028, lo que significa que tendrá que proteger los escaños competitivos en manos de los moderados; atacar al presidente no será un mensaje electoral ganador en sus distritos. Es probable que la dirección demócrata intente complacer a sus bases mediante el juicio político a miembros del gabinete. Pete Hegseth, el impopular secretario de Guerra, probablemente será el primero por, entre otras cosas, haber declarado la guerra a Irán sin autorización del Congreso y haber ordenado ejecuciones extrajudiciales de presuntos narcotraficantes. Robert F. Kennedy Jr., el secretario de Salud, podría ser el siguiente, tras haber presidido el peor brote de sarampión en 35 años.

Las victorias electorales aplastantes suelen generar arrogancia, y los demócratas no son inmunes. El partido ha logrado una victoria extraordinaria en el Congreso, pero corre el riesgo de extralimitarse si no tiene en cuenta la resistencia del Sr. Trump y sus leales vengativos.

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