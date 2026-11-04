Victoria aplastante para los demócratas, duro revés para Donald Trump

Donald Trump enfrentó los comicios de mitad de mandato con el índice de aprobación más bajo para un presidente en 80 años.

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Donald Trump llegó a las elecciones de mitad de mandato de Estados Unidos con el índice neto de aprobación más bajo de cualquier presidente en esta etapa de su mandato en 80 años. Si a esa señal poco auspiciosa se suma el hecho de que el partido fuera del poder casi siempre gana escaños en las elecciones de mitad de mandato, estaban dadas las condiciones para una derrota republicana. Lo que obtuvieron fue una debacle.

Los demócratas están en camino de ganar el voto popular nacional para la Cámara de Representantes por unos 13 puntos porcentuales, aproximadamente cuatro más que su ventaja en los promedios de las encuestas y la mayor victoria aplastante legislativa desde la década de 1970. Han obtenido una mayoría en el Senado de al menos 54 a 46, incluidas victorias en bastiones republicanos como Iowa, Ohio, Carolina del Sur, Texas y Kansas, que no había elegido a un demócrata para la cámara alta desde 1932. Es probable que también se impongan en Alaska y, a las 3 a. m., hora del Este, sorprendentemente llevan una ventaja de 43 votos en Misisipi, que Donald Trump ganó por 23 puntos porcentuales en 2024. Muchos de sus candidatos al Senado ganaron por márgenes asombrosos: 20 puntos en Carolina del Norte, 18 en Georgia y 11 en Texas.

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El tsunami azul también inundó las contiendas por la Cámara de Representantes y las gobernaciones. Los demócratas están en camino de ganar casi 260 escaños en la Cámara, una mayoría mayor que la que obtuvieron en medio de la crisis financiera de 2008. Gina Hinojosa fue elegida gobernadora de Texas por un cómodo margen de siete puntos porcentuales, y los demócratas también arrebataron las gobernaciones de Georgia, Ohio e Iowa. También lideran los recuentos aún no concluidos para gobernador en Alaska, Nevada y, por un estrecho margen, Kansas.

El mapa del Senado parecía inicialmente desalentador para los demócratas. Necesitaban arrebatar cuatro escaños para obtener el control de la cámara, al menos dos de ellos en estados que Trump ganó por márgenes de dos dígitos en 2024. Al final, el entorno político favorable para los demócratas superó al mapa electoral favorable para los republicanos. El presidente había prometido reducir los precios para los estadounidenses y poner fin a las guerras eternas. En cambio, se lanzó de lleno a un conflicto con Irán, inició una guerra comercial global y parecía más interesado en aumentar la fortuna de su familia que la de los estadounidenses comunes. La paliza recibida por Trump recuerda la que sufrió George W. Bush en 2006, cuando los republicanos perdieron el control de ambas cámaras del Congreso en medio de la guerra de Irak.

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Mucho antes del día de las elecciones era evidente que los demócratas estaban movilizados y que Trump había perdido el apoyo de los independientes. La verdadera pregunta, entonces, era hasta qué punto los demócratas podrían penetrar en territorio republicano. Trump les facilitó el camino. En Carolina del Norte, sus ataques ayudaron a empujar a Thom Tillis, senador republicano, a retirarse, dejando a Roy Cooper, un popular exgobernador demócrata, con un escaño vacante por disputar. En Texas, su respaldo a Ken Paxton frente a John Cornyn, el senador republicano titular, impulsó a James Talarico, el demócrata. También en Kansas y Georgia, Trump respaldó a candidatos republicanos al Senado que parecían concebidos en las fantasías febriles de los estrategas demócratas. Roger Marshall, en Kansas, era un médico que demandó judicialmente a pacientes embarazadas; Mike Collins, en Georgia, tiene vínculos con supremacistas blancos.

El giro entre los votantes hispanos fue notable. En 2024, Trump redujo la ventaja de los demócratas entre este grupo en 22 puntos. Para reforzar sus posibilidades en la Cámara este año, los republicanos emprendieron una ola de manipulación de distritos electorales a mitad de década en todo el Sur, apostando a que se mantendrían sus avances entre los votantes hispanos. Se equivocaron. Un análisis preliminar de The Economist sugiere que los condados con mayores poblaciones hispanas se inclinaron fuertemente hacia los demócratas en esta elección.

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En el condado de Webb, por ejemplo, en la frontera sur de Texas, los votantes pasaron de respaldar a Joe Biden por 23 puntos en 2020 a apoyar a Trump por dos puntos en 2024. Este año, Talarico ganó el condado por unos asombrosos 47 puntos.

El regreso del grupo casi anuló el esfuerzo de redistribución de distritos en Florida y Texas. Gracias al apoyo de los votantes hispanos, tres demócratas en Florida y al menos tres en Texas ganaron distritos manipulados electoralmente que Trump había ganado.

En la recta final de la campaña, los republicanos tenían poco que destacar. La gasolina cuesta casi un 40% más que hace un año y el precio del diésel se acerca a un récord. Las tasas hipotecarias están en su nivel más alto en tres años; la inflación ha superado el crecimiento salarial durante seis meses. Los aranceles de Trump golpearon a las zonas agrícolas. Su único logro legislativo implicó profundos recortes a la red de protección social. Su principal hazaña —cerrar la frontera sur— quedó oscurecida por la crueldad de su campaña de deportaciones masivas. En la campaña electoral, muchos republicanos recurrieron a sembrar miedo sobre el socialismo, el wokismo y el islam. Trump llamó yihadista a Abdul El-Sayed, el candidato progresista al Senado en Míchigan.

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Para los demócratas, la elección no anunciará una nueva era de elaboración de políticas —siguen sin contar con una mayoría capaz de superar un veto—, pero representa un triunfo político inequívoco. Para los republicanos, la elección marca el comienzo de una nueva era tumultuosa. Trump ha mantenido al partido bajo su férreo control durante una década. Los políticos que, de buena o mala gana, le han jurado lealtad ahora se enfrentan a una difícil decisión. Criticar a Trump y podría intentar poner fin a su carrera en unas primarias. Aferrarse a él y podría acabar con su carrera en las elecciones generales.

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