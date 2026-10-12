Arabia Saudita se encuentra cada vez más bajo asedio

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Fue el tercer ataque al aeropuerto de Riad en menos de una semana, y el más mortífero. El 10 de octubre, los hutíes, una milicia chií respaldada por Irán, lo atacaron con misiles. Testigos presenciales afirmaron que los misiles impactaron directamente en la Terminal 3, que opera vuelos nacionales; parte del techo se derrumbó. Al menos 13 personas murieron —cuatro ciudadanos saudíes y ocho residentes extranjeros— y 309 resultaron heridas, algunas de gravedad. El aeropuerto ha permanecido cerrado durante más de 24 horas. Se desconoce cuándo podrá reabrir. Un día después, los hutíes llevaron a cabo un nuevo ataque contra la Terminal 4, provocando un incendio.

El ataque del 10 de octubre fue el peor sufrido por el reino en más de una década, y se produjo apenas dos semanas antes de que el país acogiera una importante conferencia de inversión. El ataque plantea interrogantes sobre las defensas aéreas de Arabia Saudí y el futuro de su guerra en Yemen, que recientemente se reanudó con fuerza tras años de tregua.

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Los hutíes aún controlan gran parte de Yemen, a pesar de la invasión liderada por Arabia Saudí en 2015, cuyo objetivo era derrocarlos. Un alto el fuego en 2022 congeló las líneas del frente, pero la guerra del Golfo, iniciada por Estados Unidos e Israel en febrero, puso en entredicho la sostenibilidad de la tregua. Para el verano, ambos bandos se preparaban para reanudar los combates. El mes pasado, los hutíes lanzaron una ofensiva que rápidamente les permitió apoderarse de gran parte de la costa suroccidental de Yemen, incluyendo la ciudad portuaria de Mokha.

Los saudíes y sus aliados yemeníes iniciaron una contraofensiva este mes. El avance ha sido lento. Han recuperado una franja costera, pero por ahora parecen haberse estancado cerca de la ciudad de Dhubab, a 40 km al sur de Mokha. Como siempre en Yemen, las campañas comienzan con fuerza, pero rápidamente se estancan. Mientras tanto, los hutíes siguen intentando cercar Taiz, la tercera ciudad más grande de Yemen y bastión de la resistencia antihutí. También han reanudado los ataques con misiles y drones contra infraestructura saudí, incluyendo refinerías y bases militares.

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Los rebeldes han convertido los aeropuertos en un objetivo prioritario y han advertido a los pasajeros que eviten el espacio aéreo saudí. Durante tres semanas, han llevado a cabo ataques cada vez más intensos contra el aeropuerto de Riad. Un ataque con misiles el 8 de octubre causó la muerte de tres personas, entre ellas un piloto, y destruyó un avión perteneciente a una aerolínea estatal saudí. Las aerolíneas extranjeras cancelaron cientos de vuelos. Sin embargo, las autoridades saudíes mantuvieron el aeropuerto abierto, una decisión que muchos en la capital consideran ahora imprudente.

No está claro por qué los saudíes no pudieron interceptar los misiles. Cuentan con sistemas avanzados de defensa aérea, incluyendo el THAAD y las baterías Patriot de fabricación estadounidense. Sin embargo, al igual que muchos otros países de la región, les preocupa la disminución de las reservas de interceptores tras casi ocho meses de guerra.

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Horas antes del último ataque, los organizadores afirmaron que seguían adelante con la Iniciativa de Inversión Futura el 26 de octubre. Este evento anual, organizado por el príncipe heredero Muhammad bin Salman y conocido como el Davos del desierto, suele congregar a las figuras más destacadas del mundo financiero. Cancelarlo sería una vergüenza. Sin embargo, no está claro cuántos ejecutivos estarán dispuestos a asistir, ni siquiera cómo podrían llegar al reino. Volar a otras ciudades podría no ser una opción: los hutíes también han atacado el aeropuerto de Dammam, a cuatro horas en coche al este de Riad.

Esto pone de manifiesto un dilema mayor para Arabia Saudí. A los hutíes no les importa la gobernanza. Tratan las zonas bajo su control como feudos privados, financiando su maquinaria bélica con elevados impuestos y tasas sobre una población ya de por sí desesperada. Una década de guerra ha sumido a Yemen en la miseria, pero los rebeldes están dispuestos y capacitados para seguir luchando. El gobierno saudí tiene mucho más que perder: una guerra prolongada, con ataques constantes a aeropuertos e instalaciones energéticas, trastocará sus planes de diversificación económica.

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Los expertos en redes sociales saudíes insisten en que el país luchará hasta lograr una victoria decisiva sobre los hutíes. Fuentes que se han reunido recientemente con los líderes del reino tienen una opinión diferente. El príncipe heredero está decidido, afirman, a recuperar el territorio perdido ante los hutíes el mes pasado. «Desconozco si tienen objetivos claros más allá de eso», comenta un funcionario occidental.

Los saudíes han conseguido cierto apoyo internacional. Este mes invocaron el pacto de defensa mutua con Pakistán y Turquía, firmado en agosto. Pakistán ha desplegado varios miles de soldados, aunque afirma que no participarán en Yemen. Gran Bretaña ha enviado un avión cisterna de reabastecimiento en vuelo. Francia ha prometido tropas para proteger un puerto petrolero clave en el Mar Rojo. Donald Trump ha rechazado repetidamente las peticiones del príncipe Muhammad de ataques aéreos estadounidenses, pero el presidente estadounidense ha declarado que podría reconsiderarlo tras el ataque al aeropuerto. Sin embargo, nada de esto resultará decisivo contra los hutíes.

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La otra opción es llegar a un acuerdo. Los hutíes exigirían un precio muy alto. Esperarían beneficios económicos, el fin del bloqueo saudí del espacio aéreo yemení y otras concesiones. Y sentaría un precedente peligroso: los hutíes sabrían que los ataques contra infraestructuras civiles son una forma eficaz de chantaje. Tras más de una década de guerra, los saudíes se encuentran sin buenas opciones.

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