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Pedro Sánchez apuesta por unas elecciones anticipadas y políticas populistas

El presidente del Gobierno español protagoniza un último acto de defensa de la izquierda europea

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El talento de Pedro Sánchez para aprovechar las oportunidades con audacia le ha sido muy útil, permitiéndole mantenerse durante ocho años como presidente del gobierno al frente de gobiernos minoritarios. Pero su decisión del 5 de octubre de convocar elecciones generales para el 29 de noviembre, meses antes de lo previsto, es una apuesta desesperada. Espera capitalizar la ola de indignación por el desahucio de una anciana, símbolo de la crisis de la vivienda en España. Sánchez, el último referente importante de la izquierda en la Unión Europea, planteará las elecciones en términos populistas, como una contienda entre la vivienda asequible y las prestaciones sociales, y los privilegios de las élites de derecha. Esto supondrá un reto: durante más de un año, las encuestas de opinión han mostrado un apoyo mayoritario a la oposición de derecha.

El primer ministro lleva meses a la defensiva. Su gobierno gestionó de forma deficiente la oleada migratoria procedente de Marruecos hacia el enclave español de Ceuta en julio. Los dirigentes de su Partido Socialista se enfrentan a cargos de corrupción; su esposa se enfrenta a un juicio por tráfico de influencias (ambos insisten en su inocencia). Pero el desahucio de Maricarmen Abascal, una mujer de 87 años desalojada a la fuerza de su casa, donde había vivido durante 71 años, el 23 de septiembre, le permitió cambiar de tema. Con manifestantes de grupos de extrema izquierda acampados en tiendas de campaña en la Puerta del Sol de Madrid, Sánchez desempolvó un proyecto de decreto de emergencia en materia de vivienda de principios de año. Este decreto habría prohibido los desahucios de personas “vulnerables” hasta 2030, prorrogado los contratos de alquiler existentes e impedido que los “fondos buitre” (es decir, los grandes propietarios) compraran propiedades ya existentes, en ambos casos hasta 2028.

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Se trata de un enfoque de la vivienda favorecido por la izquierda global, desde Berlín hasta Nueva York. Estas políticas se centran en proteger a los inquilinos actuales, pero han provocado una disminución de la oferta de viviendas de alquiler. El decreto fue rechazado por un estrecho margen en el Parlamento el 2 de octubre, cuando Junts, un partido nacionalista que representa a la clase media catalana, se unió a otros partidos de derecha para votar en contra. El Sr. Sánchez había perdido la inestable mayoría parlamentaria que había logrado reunir entre la izquierda y los nacionalistas regionales.

Al anunciar las elecciones, el primer ministro se quejó de una oposición obstruccionista y de “élites económicas y sociales muy poderosas… que quieren seguir controlando nuestro país”. Se jactó de haberse negado a aceptar la exigencia de Donald Trump de destinar el 5% del PIB a defensa y de haber luchado contra “tecnoligarcas y especuladores”. Bajo su mandato, España se ha convertido en “un referente mundial de paz, feminismo y prosperidad”, afirmó. También presumió de la tasa de crecimiento económico, que se prevé alcance el 2,5% este año, más del doble de la media de la eurozona.

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Este llamamiento está pensado para movilizar a los votantes de izquierda desencantados. Puede que tenga cierto éxito en este sentido: una encuesta reciente sugiere que el control de los alquileres goza de popularidad. Con el país dividido en dos bloques políticos, las elecciones españolas ya no se ganan en el centro, sino que dependen de la participación electoral de los simpatizantes de cada bando.

Las encuestas de opinión otorgan al Partido Popular (PP), el partido conservador tradicional, un 33% y a los socialistas un 26% (cinco puntos porcentuales menos que en las últimas elecciones generales de 2023). El principal beneficiario del descontento ha sido Vox, un partido populista de derecha, que cuenta con un 18% de apoyo, frente al 12% de 2023. La izquierda populista, que obtuvo el 12% en las elecciones anteriores, se encuentra sin líder y dividida. Sánchez puede aspirar a captar algunos de sus votos.

¡Por fin!”, exclamó Alberto Núñez Feijóo, líder del PP, en respuesta al anuncio de las elecciones. Su partido obtuvo la mayoría de los escaños parlamentarios en 2023. La derecha nunca ha perdonado a Sánchez por impedirle gobernar mediante su alianza con Junts, a cambio de conceder una amnistía a los líderes separatistas catalanes implicados en el intento ilegal de independencia de 2017. Muchos juristas consideraron que la amnistía era inconstitucional, como el propio Sánchez afirmó hasta que la necesitó para mantenerse en el poder.

El PP hará campaña contra la corrupción y la supuesta incompetencia del gobierno, señalando a Ceuta y las deficientes infraestructuras. Feijóo acusó a Sánchez de no haber resuelto el problema de la vivienda ni mejorado la educación y la sanidad a pesar de los ingresos fiscales récord. “Si ocho años no han sido suficientes, ¿por qué quieren cuatro más?”, preguntó. Vox destacará que la defensa de Sánchez de la inmigración masiva contribuye en gran medida a la crisis de la vivienda. España solo termina 80.000 viviendas nuevas al año, pero hay al menos 700.000 hogares más que en 2023.

Sánchez es, con diferencia, el político más eficaz en las campañas electorales españolas. En las elecciones anticipadas de 2023, se impuso contra todo pronóstico, en parte avivando el temor a Vox. Las encuestas sugieren que, si el PP forma gobierno, dependerá ahora más de Vox que entonces. Sin embargo, ambos partidos gobiernan conjuntamente en varias regiones, y la opinión pública parece haber aceptado que el partido populista no puede quedar excluido para siempre.

Es posible que el primer ministro reduzca la brecha con la derecha, pero le resultará difícil cerrarla. En público, Feijóo da la impresión de ser lento y poco dinámico (aunque en privado es más carismático), y su partido es conocido por su propensión a los errores en las campañas electorales. Sin embargo, la elección está en sus manos. Si derrota a Sánchez, la izquierda europea perderá a uno de sus pocos defensores.

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