En Marruecos, el escándalo está debilitando el frágil gobierno del rey (AFP)

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Pocos acontecimientos han sido una acusación más contundente contra el reinado del rey Muhammad VI que el “Día del Trono” del 30 de julio. La comitiva del rey marroquí recorrió a toda velocidad una autopista desierta desde su refugio costero en Mdiq, al norte del país, hasta una ceremonia donde miembros de la élite le besaron la mano. En dirección contraria, los pobres acudieron en masa a Ceuta , el cercano enclave español, al difundirse en las redes sociales la noticia de que las puertas a Europa estaban abiertas. Llegaron a pie, por carretera, en tren y en bote, hasta que más de 70.000 personas, la mayoría marroquíes ajenos al juramento anual de lealtad a su monarca, arriesgaron sus vidas para huir del reino de Muhammad. Alrededor de 100 murieron en el intento.

Sobre el papel, el reino de Mahoma es un singular modelo árabe de estabilidad y modernización. Cuenta con una próspera industria automovilística, está expandiendo su red ferroviaria de alta velocidad y ha construido el puerto más grande del Mediterráneo. Atrae inversión extranjera, cultiva estrechas relaciones con Europa y América, y ha desarrollado una creciente industria armamentística gracias a sus vínculos con Israel. La monarquía marroquí ha perdurado durante cuatro siglos. La sucesión está definida. Un buen número de marroquíes aún cree que el rey, que ostenta el título de Comandante de los Creyentes, está investido de autoridad sagrada.

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Pero tras 27 años, muchos de sus 36 millones de súbditos han perdido la fe en su futuro bajo su mandato. El rey invierte en proyectos ostentosos como estadios de fútbol para el Mundial de 2030, pero descuida hospitales y escuelas. Marruecos se situó entre los últimos puestos de una reciente encuesta mundial sobre la escolarización de jóvenes de 15 años. Casi un tercio de los jóvenes marroquíes están desempleados. Y cada vez más, los jefes de seguridad del rey recurren a la represión. Han neutralizado a una prensa que antes era crítica. Los críticos son procesados ​​por supuestos delitos sexuales y encarcelados. Los partidos políticos prometieron un cambio. Hoy son tan débiles que pocos marroquíes sabrían decir de qué se tratan las elecciones parlamentarias del 23 de septiembre. En cualquier caso, quienes realmente toman las decisiones no aparecen en la papeleta. Muchos marroquíes prefieren votar con los pies.

El rey es parte del problema. Muhammad siempre fue un ermitaño. Huyó hace años con su amigo boxeador , Aboubakr Abu Azaitar, al norte de Marruecos para escapar de la antigua corte de su padre en la capital. Tiene solo 63 años, pero está enfermo y ausente. Quienes lo han conocido recientemente lo describen como un monarca visiblemente enfermo: manos azuladas, dedos deformados, ojos hinchados ocultos tras gafas de sol. Se esfuerza por pronunciar discursos breves y rara vez viaja dentro de su reino, y mucho menos al extranjero. A medida que se multiplican las crisis —el levantamiento en el norte en 2016, el terremoto que dejó a cientos de miles de personas sin hogar en 2023 y el reciente éxodo hacia Ceuta—, los funcionarios esperan alguna señal del palacio, pero solo encuentran silencio. Tras Ceuta, ningún alto funcionario ofreció condolencias ni explicación alguna.

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En este vacío de poder, proliferan las teorías conspirativas. Según algunas, las fuerzas de seguridad fueron desviadas de sus funciones fronterizas para asistir a las ostentosas ceremonias del Día del Trono. Otros afirman que Donald Trump y Benjamin Netanyahu están utilizando a Marruecos para castigar a España por oponerse a sus guerras contra Irán y Gaza. Los más fantasiosos dicen que los nacionalistas marroquíes, envalentonados por el apoyo estadounidense e israelí, se preparan para enfrentarse a España por sus enclaves en el norte. Los analistas se preguntan si Marruecos podría estar utilizando la migración para presionar a la UE a fin de que aumente sus subvenciones. Pero la teoría que más peso tiene entre los conocedores es que los jefes de seguridad del rey están castigando a España por dar cobijo a un informante que posee algunos de los secretos más oscuros del Estado.

Las afirmaciones son difíciles de verificar. Pero según relatos publicados y fuentes dentro del makhzen (almacén), como se autodenomina el Estado, un topo que trabajaba dentro de la Dirección General de Vigilancia Territorial (DGST, por sus siglas en francés), la agencia de inteligencia interna de Marruecos, huyó con una lista de sospechosos a quienes los matones marroquíes rastrearon utilizando software espía israelí. Desde una sala de operaciones conocida como Oficina 21, que aparentemente incluía agentes israelíes, hackearon teléfonos móviles y cámaras de CCTV , espiando a figuras prominentes en Marruecos y en Europa. Algunos dicen que su banco objetivo era el propio rey. Después de huir a Túnez y luego a Francia, el informante —nombre en clave Safir, o diplomático— llegó a España, que le ofreció protección.

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Los funcionarios marroquíes se sienten traicionados por la ayuda que España ofreció a Safir. Sin embargo, las deserciones a Europa han ido en aumento a medida que el poder del rey, debilitado por la enfermedad, se debilita y las agencias de seguridad marroquíes se disputan el poder de cara a la sucesión. La división más profunda se da entre la vieja guardia, liderada por Fouad Ali el-Himma, amigo de la infancia del rey, su principal asesor y guardián, y su hijo y sucesor designado, Hassan, y su madre, Salma. Tras el divorcio del rey y Salma en 2018, el Sr. Himma, a instancias del monarca, mantuvo a Salma bajo una especie de arresto domiciliario. Cuando su hijo se convierta en rey, Salma será la reina madre y, según teme el Sr. Himma, se vengará expulsándolo de Marruecos. Es probable que las tensiones aumenten a medida que se acerca el momento decisivo de la sucesión.

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