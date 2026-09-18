La desaceleración del PBI per cápita amenaza los niveles de vida mundiales

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Un desafortunado grupo de países está sumando nuevos miembros. China, la segunda mayor potencia económica mundial, y Rusia, la más beligerante, se han unido. También Alemania, una economía grande mucho más rica, y Brasil, que pronto podría exportar más productos agrícolas que Estados Unidos. Unos 3300 millones de personas, o más de dos de cada cinco, viven ahora en lugares donde el PBI per cápita creció la mitad de rápido o menos en la década hasta 2024 que en los diez años anteriores. En 2014, la cifra era de 1100 millones, o menos de una de cada seis personas. Más de 730 millones están experimentando descensos directos en el indicador favorito de los economistas sobre el nivel de vida.

Algunos lugares siguen prosperando. El ingreso real promedio de los residentes de estas regiones afortunadas creció un 38% entre 2014 y 2024. Casi la mitad de este aumento se debió a la mejora de la situación de 1500 millones de indios, cuya economía se está equiparando a la de los países más ricos a medida que disminuyen las tasas de natalidad. Estados Unidos, que continúa superando al resto del mundo desarrollado, ha elevado el promedio de los países de altos ingresos.

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Pero el número de países y territorios que forman parte del grupo de países con bajo o nulo crecimiento económico ha aumentado de 68 en 2014 a 80 en 2024. Estos abarcan desde el rico Canadá hasta la empobrecida República Democrática del Congo; sus problemas van desde la demografía hasta la mala gestión económica. Todos se enfrentan a algunos de los mismos riesgos. Un nivel de vida estancado, por no hablar de uno en declive, socava la premisa que durante décadas ha regido la forma en que las personas abordan el trabajo y la política: que estarán mejor que sus padres. En los países donde los jóvenes adultos que han crecido en la era de la desaceleración económica están alcanzando la mayoría de edad, esto ya está transformando la sociedad y reescribiendo el contrato social.

En los países desarrollados, la desaceleración económica suele deberse a una combinación de bajo crecimiento de la productividad y alta inmigración. Los recién llegados pueden, con el tiempo, revitalizar la economía, pero cualquier impulso a corto plazo al PBI es mínimo. Además, dado que las empresas improductivas son menos rentables, pagan menos impuestos. Donde el crecimiento de la productividad es débil y los inmigrantes son bienvenidos, los presupuestos más ajustados se distribuyen entre más personas. El resultado es que los individuos se sienten perjudicados.

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La productividad alemana apenas varió entre 2014 y 2024, mientras el país acogía inmigrantes de lugares como Siria. El ingreso real promedio de los alemanes aumentó un 0,6% anual. En la década anterior, la cifra fue del 1,5%, a pesar de la crisis financiera mundial de 2007-2009 y la casi implosión de la eurozona en los años siguientes. En Canadá, donde la población crece más rápido que el PBI, el desempleo aumentó casi un punto porcentual en 2024, principalmente debido a que los recién llegados ampliaban la fuerza laboral.

Mientras tanto, muchos países en desarrollo ricos en recursos aún no se han recuperado del fin, en 2014, de un espectacular auge de las materias primas. El crecimiento de los ingresos en países con economías exportadoras exitosas como Uruguay y Chile prácticamente se ha estancado. El latinoamericano promedio apenas es más rico que hace una década. Al sur del Sahel, la población es un 3,4 % más pobre. El PBI per cápita en Angola, país exportador de grandes cantidades de petróleo y diamantes, se ha reducido en una cuarta parte.

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La situación de algunas economías emergentes particularmente pobladas se ha deteriorado. En septiembre de 2006, los ministros de Asuntos Exteriores de Brasil, Rusia, India y China se reunieron en el primer encuentro del grupo BRIC, formado por gigantes emergentes de rápido crecimiento. Desde entonces, solo India ha escapado a la desaceleración. El PBI per cápita chino creció la mitad de rápido entre 2014 y 2024 que entre 2004 y 2014. La euforia del crecimiento impulsado por la industria manufacturera ha dado paso a una débil demanda interna. En Rusia, las mejoras per cápita son menos de la mitad de lo que solían ser, a pesar de la disminución del denominador debido a la reducción de la población.

Las consecuencias de estos cambios serán profundas. La percepción del progreso material influye en quién resulta elegido (en los lugares donde se celebran elecciones), así como en quién trabaja duro y en la natalidad (en todas partes). En 2006, Benjamin Friedman, de la Universidad de Harvard, argumentó que el aumento del nivel de vida fomentaba la estabilidad política, la meritocracia y otras virtudes. Las desaceleraciones económicas podrían tener el efecto contrario, especialmente entre quienes se encuentran en las primeras etapas de su vida económica.

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Uno de los efectos es la nostalgia. En 2025, Justin Gest, de la Universidad George Mason, y sus coautores encuestaron a 20.000 europeos. Al menos dos quintas partes creían que su generación estaba en desventaja económica. Solo las personas de entre 50 y 59 años eran más susceptibles a esta “privación nostálgica” que las de entre 18 y 34 años. De manera similar, una encuesta realizada por Oliver Wyman, una consultora, a chinos nacidos aproximadamente entre 1995 y 2010, reveló que el 56% estaba preocupado por las perspectivas de una vida mejor. Las generaciones anteriores eran más optimistas: según una encuesta de Pew Research de 2015, el 70% de los nacidos a finales de la década de 1980 tenía una visión positiva de la economía.

La nostalgia conduce a la desvinculación. Una encuesta realizada a rusos de entre 18 y 34 años reveló que, si bien la mayoría tenía un fuerte sentido de identidad nacional, solo el 5% consideraría trabajar para el gobierno. Una encuesta decenal realizada en China por investigadores de la Universidad de Stanford encontró que en 2023 solo el 28% de los chinos creía que el trabajo duro siempre era recompensado, frente al 62% en 2014. Eva Zhou, una madre de 50 años en Pekín, dice que su hijo “siente que no tiene sentido hacer nada”. Recientemente abandonó la universidad, donde cursaba una licenciatura en ingeniería. Con una tasa de desempleo entre los jóvenes urbanos del 18% en julio, no es de extrañar. Lu Yao de la Universidad de Columbia y Li Xiaoguang de la Universidad Xi’an Jiaotong han descubierto que aproximadamente dos quintas partes de los chinos desempleados de entre 23 y 28 años tienen títulos universitarios.

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En lugares menos represivos que la China comunista o la Rusia revanchista, la apatía profesional de los jóvenes puede ir de la mano de la desmotivación política. El Sr. Gest y sus coautores descubrieron que los europeos occidentales que sufren de “privación nostálgica” tienen un 55% más de probabilidades de votar por populistas que aquellos que no manifiestan tales opiniones.

Una investigación realizada por Ruth Dassonneville de la KU Leuven, una universidad belga, muestra que la desaceleración del crecimiento puede conducir a una política volátil. Los votantes oscilan entre la izquierda y la derecha, culpando a los gobernantes del empeoramiento de la situación. Los brasileños de entre 16 y 34 años contribuyeron a la elección de Luiz Inácio Lula da Silva, de izquierda, como presidente en 2022. Ante el estancamiento del nivel de vida, es más probable que apoyen a su rival de derecha en las elecciones del próximo mes. Es improbable que la inestabilidad promueva el crecimiento, lo que provoca aún más inestabilidad, y así sucesivamente. Dentro de diez años, más lugares podrían enfrentarse a un círculo vicioso similar.

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