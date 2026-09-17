Las elecciones fraudulentas de Rusia se están convirtiendo en una farsa (AP)

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«Buenas tardes , queridos votantes», dice Alexey Chernov, un hombre corpulento de 44 años con una camisa de franela a cuadros. Nervioso, recita su discurso electoral: unas pocas frases sobre el apoyo a las familias numerosas. Le lleva 28 segundos. «¿Eso es todo?», pregunta el presentador en el estudio de televisión, recordándole que las reglas le permiten hablar durante un minuto. «¿Quizás se le ocurra algo más?». «No, no se me ocurrirá nada más», responde. Los segundos restantes transcurren con el tictac del reloj.

Así fueron los debates televisados ​​entre los candidatos a la Duma, el parlamento ruso, que se emitieron este mes por el Canal Uno del país. La votación comienza el 18 de septiembre y dura tres días. El Sr. Chernov, un paramédico aficionado a los juegos de rol en vivo con orcos, se presenta por el hasta entonces desconocido Partido de la Democracia Directa. En otro debate, un candidato ocupó todo su tiempo cantando una canción de la era soviética. Representa al Partido Comunista de Rusia, otro partido que busca generar confusión. Su nombre está claramente diseñado para confundir al Partido Comunista de la Federación Rusa, el segundo grupo más grande de la Duma, que ocasionalmente muestra cierta independencia del Kremlin.

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Los rusos califican las elecciones a la Duma de este año como una “operación electoral especial”, en analogía con la “operación militar especial” que el gobierno utiliza para referirse a la guerra contra Ucrania. Desde principios de la década de 2000, el Kremlin ha ido transformando las instituciones democráticas rusas en meras representaciones ficticias. Su objetivo es disuadir a los votantes disidentes de acudir a las urnas, al tiempo que coacciona a los funcionarios públicos, que pueden ser presionados para votar, a apoyar al partido Rusia Unida de Vladimir Putin. Pero este año, esta práctica ha alcanzado un nivel de absurdo sin precedentes.

En elecciones anteriores, el Kremlin mantuvo una apariencia de pluralismo al permitir que algunos candidatos de la oposición se presentaran y, ocasionalmente, ganaran. Si era necesario, el resultado podía manipularse mediante algún tipo de fraude. Las élites consentían esta farsa porque se beneficiaban del statu quo; la población en general lo veía como un signo de estabilidad.

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Esa calma se ha desvanecido hace tiempo y el consentimiento tácito se está desmoronando. La guerra contra Ucrania cumple su quinto año. Los cadáveres se acumulan y el humo se eleva desde las refinerías de petróleo bombardeadas en toda Rusia. Una encuesta reciente realizada por Levada, una empresa independiente de sondeos, reveló que cerca del 70% de los encuestados considera que la situación política es tensa o crítica. La escasez de combustible es solo la consecuencia más inmediata. Más importante aún es la ausencia de cualquier perspectiva de paz o de un futuro mejor.

El propósito de las elecciones en una dictadura, observa Ekaterina Schulmann, del Centro Carnegie Rusia Eurasia en Berlín, no es averiguar qué quieren los ciudadanos, sino comprobar que el sistema funciona y es capaz de imponer la voluntad del dictador. El papel de los votantes es demostrar lealtad. Pero esta vez la población muestra poco interés en participar. A principios del verano, dos tercios de los rusos que participaron en grupos focales dirigidos por la politóloga Elena Panfilova desconocían que se celebraran elecciones. Las respuestas habituales eran: “¿Qué elecciones? ¿Para qué? ¿Es que no ven lo que está pasando en el país?”. Al preguntarles qué evento esperaban en septiembre, muchos respondieron: “¿Movilización?”.

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En las vallas publicitarias de Rusia Unida, los candidatos son en su mayoría veteranos impávidos con uniforme militar completo. Mikhail Komin, experto en élites, prevé que 50 veteranos acaben en la Duma. Mientras tanto, las élites no militares rusas, que reconocen las catastróficas consecuencias de la guerra, se han distanciado cada vez más de las decisiones del Sr. Putin. Esta es «una situación completamente nueva para Putin», afirma un antiguo alto funcionario.

Fotografía: Reuters

La tensión ha provocado un cambio en la gestión. En elecciones anteriores, la tarea de asegurar mayorías aplastantes recaía en burócratas y funcionarios conocidos como «tecnólogos políticos». Esta vez, el FSB, el servicio de seguridad del Estado, se ha convertido en el principal actor político, seleccionando y destituyendo candidatos. En lugar de propaganda, prefieren métodos más contundentes: prohibiciones, intimidación y arrestos.

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Yabloko, el partido liberal más antiguo de Rusia, fue prohibido tras un notable aumento en las encuestas debido a su postura abiertamente antibelicista. El 17 de agosto, Lev Shlosberg, uno de sus líderes más populares, fue condenado a 11 años de prisión. En junio, Maksim Kruglov, vicepresidente del partido, fue condenado a siete años de cárcel. Varios otros miembros han sido arrestados. Sus candidatos están siendo vetados por exhibir símbolos “extremistas”, como una fotografía con Alexei Navalny. En Cheliábinsk, un candidato fue descalificado por citar a Andrei Gromyko, ministro de Asuntos Exteriores soviético: “Mejor diez años de negociaciones que un día de guerra”.

Pero no se trata solo de liberales. El FSB está eliminando a cualquiera que pueda ganar popularidad repentinamente, independientemente de su afiliación política. Cuando Nikolai Bondarenko, candidato comunista con dos millones de seguidores en YouTube, criticó las restricciones gubernamentales a internet en un debate televisado, fue detenido de inmediato con cargos falsos. Quienes se atreven a presentarse a estas elecciones, con la aprobación del FSB, son conscientes de que ganar puede ser más peligroso que perder. En Riazán, ciudad situada a 185 km al sureste de Moscú, ninguno de los candidatos se presentó a los debates televisados.

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Los rusos instruidos y políticamente conscientes que votaron en el pasado ya no le ven mucho sentido a esta farsa. Pero algunos que antes se consideraban apolíticos planean votar, no porque crean que marcará la diferencia, sino como una forma segura de desahogar su frustración. Dmitry, un moscovita de 35 años que nunca ha votado, dice que irá a las elecciones y escribirá su opinión en la papeleta.

«No somos activistas políticos; simplemente estamos hartos», dice Nadezhda, de 25 años, residente de Rostov, una región fronteriza con Ucrania. Los ataques aéreos masivos en Ucrania están empezando a arraigar estas actitudes en todo el país. «Hace tiempo que está claro que los que están en el poder son unos delincuentes, pero el hecho de que también sean impotentes, incapaces de derribar un pequeño dron, es toda una revelación», afirma Evgeny, un programador de 48 años de Ekaterimburgo, ciudad de los Urales. Él planea anular su voto.

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Las encuestas de ExtremeScan, otra empresa de sondeos independiente, muestran que Rusia Unida tendrá dificultades para obtener más del 25% de los votos, 20 puntos por debajo de su objetivo. El Kremlin sin duda logrará el resultado deseado mediante métodos como obligar a los empleados del sector público a emitir votos electrónicos fácilmente manipulables y añadir votos dudosos de los territorios ocupados. Para muchos rusos, afirma la Sra. Panfilova, las elecciones son solo “una fecha en el calendario, tras la cual temen y esperan la movilización o algún otro tipo de locura”.

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