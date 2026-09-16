El comando nacional de La Libertad Avanza activa el operativo reelección: el clamor por Milei como estrategia

Javier Milei en el búnker de La Libertad Avanza en 2025 (AP Photo/Rodrigo Abd).

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Borom bom bom, borom bom bom, para Milei la reelección... Con Karina Milei subida a una tarima y con micrófono en mano, los referentes del armado nacional y los diputados nacionales de La Libertad Avanza comenzaron a cantar esas estrofas para augurar la victoria del mandatario libertario y del oficialismo de cara a las elecciones presidenciales del año próximo.

El video donde se ve esa situación ocurrió el lunes por la noche y fue subido a las redes por la diputada Miriam Niveyro, una de las figuras legislativas de mayor confianza del presidente partidario de LLA en la Provincia, Sebastián Pareja. “El resumen contundente es que trabajaremos por la reelección de Javier Milei”, posteó. Los hermanos libertarios habían reunido a los legisladores nacionales del espacio a un encuentro en Casa Rosada, donde se dieron las nuevas directivas políticas del espacio; luego, Karina se trasladó con una parte de ellos a un local partidario en San Telmo para volver a enfatizar en la lucha en territorio bonaerense.

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En las últimas semanas se han incrementado las demostraciones de la cúpula del Gobierno y de los dirigentes partidarios del Gobierno para pedir por la reelección de Milei. Se sabe que no hay chances de que se baje de esa contienda. “Si aún Javier bajara en términos de intención de voto, no hay forma de que no sea el único con chances de ganar entre los espacios del centro hacia la derecha. Si su gestión mejora aún más, es imparable. Y si la percepción baja, toda la centroderecha baja con él. Es una elección de modelos macro, no de matices”, avisa una figura del entorno del Presidente en diálogo con Infobae, que agrega que no hay margen para alternativas: “Por eso mejor preparar todo el terreno lo antes posible”.

Karina Milei y diputados nacionales de La Libertad Avanza cantan por la reelección del Presidente (Miriam Niveyro)

El mismo canto se hizo este fin de semana en Córdoba, en una nueva edición del Congreso de la Juventud que organiza la militancia oficial del partido de La Libertad Avanza, al mando de Sharif Menem. “Se cantó por la reelección del Presidente”, contó uno de los organizadores del evento. También se pidió por “el primer gobernador liberal de la historia de Córdoba”, una referencia directa a la candidatura del jefe de bloque de LLA en Diputados, Gabriel Bornoroni, la cual es patrocinada directamente por los hermanos Milei.

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No será la última vez que esto suceda. El 26 de septiembre habrá una edición para reunir a la juventud libertaria en San Miguel de Tucumán y en octubre se esperan paradas tanto en la Provincia como en la Ciudad de Buenos Aires. Esas tres fechas desembocarán en noviembre en un plenario nacional. Aunque no está definido, no sería una locura pensar la presencia de Milei para cerrar esta serie de actividades, las cuales buscan posicionar a militantes en listas a concejales, cargos provinciales y hasta nacionales.

La próxima actividad clave de Javier Milei

Antes de partir a Nueva York para participar de la Asamblea General de las Naciones Unidas, Milei se mostrará este viernes en Bahía Blanca para recorrer una serie de proyectos que se enmarcan en el RIGI y mostrar su impacto en las economías locales. Recientemente, el Gobierno aprobó la incorporación al régimen al proyecto de Pampa Energía, que invertirá USD 2.700 millones para instalar en Ingeniero White una planta que podría producir más de 2 millones de toneladas de urea al año, generando 4.800 puestos de trabajo directos e indirectos. En ese distrito también se aprobaron dos proyectos más, uno de Mega y otro de Transportadora de Gas del Sur.

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Milei ha visitado Bahía Blanca en dos oportunidades. No por los buenos motivos, la más recordada es la primera, la cual se dio producto de la emergencia que se generó a raíz de unas inundaciones que azotaron al distrito poco tiempo después de que asumiera la Presidencia. Esa situación de crisis generó un vínculo de diálogo entre Milei y el intendente Federico Susbielles, del PJ. En las últimas dos semanas se produjeron varias reuniones dentro del armado libertario en la Sexta Sección. Una de las más importantes se produjo el sábado por la tarde y se acordó que Milei limite su contacto con el mandatario local.

La visita tendrá una primera parte más orientada a mostrar los avances de los proyectos RIGI. Milei llegará en el avión presidencial hasta Bahía Blanca y, desde ahí, se trasladará de vuelta por aire hasta uno de los terrenos a recorrer. Una vez terminada esa parte, se prevé que vaya a un hotel de la ciudad a tener reuniones con empresarios. Lo acompañarán Karina Milei, Diego Santilli y Sebastián Pareja.

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Los hermanos Milei junto a Sebastián Pareja, líder del espacio libertario en la provincia de Buenos Aires

El segundo tramo de la jornada estaría dedicado a una actividad para la militancia. Así como lo hizo en sus recientes viajes a Rosario y Misiones, los organizadores prevén que Milei salga a la puerta del hotel a saludar a los seguidores y fanáticos locales. “Se busca mostrar la palanca que tiene en los distintos puntos del país pese a ser una persona que no viaja mucho”, afirman.

La persona del entorno de Sebastián Pareja que está encargada de la coordinación en la Sexta Sección Electoral es la senadora provincial María Luz Bambaci. Bahía Blanca es uno de los pocos distritos del país donde se exhibe un acuerdo de convivencia sostenible entre el armado de Karina Milei y Las Fuerzas del Cielo, que tienen como representantes en el territorio a los concejales Franca Grippo y Felipe Ferrández.

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Todavía es una incógnita quién será candidato a intendente del espacio de cara al año próximo. En el parejismo están convencidos de que La Libertad Avanza está fuerte como marca y que puede imponerse al peronismo que hoy en día comanda Susbielles. Diferentes alfiles de Pareja habían encarado conversaciones preliminares para llevar al medallista olímpico Pepe Sánchez, pero este mismo desmintió cualquier tipo de incursión a la política. Quienes no verían con malos ojos una eventual proposición son los diputados bonaerenses Héctor Gay y Oscar Liberman, pero no son las primeras opciones de la cúpula nacional del partido.