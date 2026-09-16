“Si no eres mía, tampoco de él”: las amenazas previas al asesinato de una madre nicaragüense en Miami

Jessica Torres Aguirre, madre nicaragüense, murió en un tiroteo dentro de una vivienda de La Pequeña Habana, en Miami. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Jessica Torres Aguirre, madre nicaragüense, murió asesinada a tiros dentro de una vivienda de La Pequeña Habana, en Miami, en un ataque que también dejó gravemente herido a Juan Carlos González, padre de su hija adolescente, de acuerdo con Telemundo 51 Miami.

El presunto presunto agresor fue identificado como Andy Delgado Brey, de 32 años, quien, según la familia, había mantenido una relación con la víctima y era el padre de su hija menor. El individuo se quitó la vidas tras perpetuar los hechos.

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El crimen ocurrió durante la madrugada del sábado en una residencia donde, además de Jessica y sus hijas, estaban González y un amigo de la familia.

La madre de la joven, Mirna del Carmen Aguirre, desde Nicaragua, dijo que había conversado con su hija apenas unas horas antes del tiroteo. “Yo me siento muy orgullosa de mi hija y aún no puedo creer cómo me la quitó ese hombre. Mi niña era alegre, luchona, trabajadora”, expresó en declaraciones recogidas por Telemundo.

Familiares de Jessica Torres Aguirre dijeron que su expareja llegó a la casa y comenzó a disparar durante la madrugada del sábado. (Cortesía: Las Venecias)

Familiares de Jessica Torres Aguirre sostuvieron que su expareja llegó a la vivienda y comenzó a disparar. Un amigo de la familia que estaba en el lugar dijo que dormía cuando lo despertó el sonido de las detonaciones. El hombre, que pidió preservar su identidad, relató que escuchó gritos, llanto y disparos dentro de la casa.

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El ataque dejó a Jessica muerta. Juan Carlos González, padre de su hija mayor, recibió más de siete impactos de bala en la calle y permanece internado en condición crítica. La adolescente de 13 años sufrió una herida menor, según el reporte de la cadena internacional.

La niña de dos años, hija de Jessica y del presunto agresor, también se encontraba dentro de la vivienda al momento de los hechos.

Los allegados de la víctima también señalaron que Jessica había retomado su vínculo con Juan Carlos González, padre de su hija mayor. Según esa versión, esa situación habría generado el enojo de Delgado Brey.

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Mirna del Carmen Aguirre aseguró que nunca confió en el hombre y afirmó que su hija le había relatado episodios de hostigamiento. La madre sostuvo que Delgado Brey presuntamente le decía a Jessica: “Si no eres mía, tampoco de él”.

El ataque en La Pequeña Habana dejó gravemente herido a Juan Carlos González, padre de la hija adolescente de Jessica Torres Aguirre. (Cortesía: Telemundo 51)

Las acusaciones sobre amenazas, acoso y un eventual móvil del ataque no han sido confirmadas por las autoridades. La investigación policial continúa para establecer la secuencia de los hechos y las circunstancias del tiroteo.

El amigo de la familia entrevistado por Telemundo 51 afirmó que, cuando la Policía llegó al lugar, el sospechoso aún estaba dentro de la residencia. Dijo que después escuchó dos disparos al estar acorralado.

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La madre habló con Jessica cuatro horas antes de su muerte

Desde Nicaragua, Mirna recordó que habló por teléfono con su hija durante la noche previa al ataque. Explicó que la comunicación ocurrió a las 0:00 en Nicaragua, cuando eran las 2:00 en Miami.

“Sin saber que después de cuatro horas no iba a volver a escuchar la voz de mi hija”, dijo la madre, quien describió la muerte de Jessica como una pérdida que todavía no logra procesar.

La familia abrió una campaña de recaudación para afrontar los costos de trasladar el cuerpo de la joven a Nicaragua, donde su madre espera despedirla. Amigos de Juan Carlos González también impulsaron una colecta para asistir a su familia durante su hospitalización.

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