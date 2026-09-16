Política

La forzada justificación del Gobierno por el “plan platita” de Trump y el escenario ante una derrota en noviembre

En Casa Rosada se aferran al margen de Estados Unidos para emitir dólares sin generar inflación y minimizan el eventual impacto local de un revés republicano en las elecciones de medio término

Donald Trump y Javier Milei en la Casa Blanca (AP)
Donald Trump y Javier Milei en la Casa Blanca (AP)
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La promesa de campaña del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de entregar cinco mil dólares a los estadounidenses si el Partido Republicano retiene el control de ambas cámaras del Congreso, obligó al Gobierno a ensayar lo que todos creían impensado: justificar la entrega de estímulos económicos para captar votos antes de una elección.

“Ellos lo dicen porque pueden hacerlo. Pueden emitir sin generar inflación porque el mundo le demanda dólares a Estados Unidos”, argumentó ante Infobae una importante fuente con acceso al despacho presidencial que sigue de cerca las elecciones estadounidenses de medio término, previstas para el próximo 3 de noviembre.

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Este martes, el vocero presidencial, Adrián Ravier, evitó pronunciarse sobre el tema, pero descartó la posibilidad de que el presidente Javier Milei vaya a recurrir alguna vez al “plan platita”, una postura que el mandatario enfatiza en cada reunión de Gabinete que encabeza. “Al populismo no se le gana con populismo”, estila repetir.

No opinamos sobre la política económica de otros países. Sí puedo decir que nosotros no vamos a aplicar el Plan Platita en Argentina. Eso nunca va a ocurrir mientras Javier Milei sea presidente (...) Todos los gobiernos que han pasado han fracasado porque han abusado del Plan Platita. No vamos a volver a ese esquema. Descártenlo”, sostuvo el funcionario en la conferencia de prensa de este martes.

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El vocero presidencial, Adrián Ravier, en conferencia de prensa
El vocero presidencial, Adrián Ravier, en conferencia de prensa

La historia indica que, salvo contados casos- Roosevelt en 1934 y Bush en 2002- el partido del presidente no suele sumar escaños en ambas cámaras en simultáneo. Esta vez parece no ser la excepción. Sin embargo, en Casa Rosada minimizan una potencial derrota del Partido Republicano y sostienen que no ven un escenario en el que el Partido Demócrata se imponga por amplio margen.

“No creo que el Congreso pase al control de los demócratas como para que puedan alterarle la agenda”, expresó un integrante de la mesa política. “En el peor de los casos aspirarán a bloquearle iniciativas, pero lo más importante ya lo hizo”, coincidió una fuente que transita a diario los pasillos de Balcarce 50.

Las últimas encuestas en el país vecino muestran una ventaja demócrata en la disputa por el control de la Cámara Baja y un escenario de paridad en el Senado. Ante ese escenario, Trump le pidió al electorado que lo acompañe en noviembre. “Les pido que imaginen que soy yo el que está en la boleta, una vez más”, aseguró en medio de los resultados que muestran los sondeos previos.

De darse un resultado adverso para los republicanos, principales socios de la administración libertaria, en las filas oficialistas admiten que tendrá impacto inmediato en los mercados, aunque desestiman que haya un factor de arrastre hacia la política local. “Nuestras elecciones quedan muy lejos. Habrá un cimbronazo temporal en los mercados al día siguiente, pero no mucho más”, precisó un funcionario ante este medio.

El presidente Javier Milei junto a su par de Estados Unidos en el marco del Escudo de las Américas (REUTERS/Kevin Lamarque)
El presidente Javier Milei junto a su par de Estados Unidos en el marco del Escudo de las Américas (REUTERS/Kevin Lamarque)

La próxima semana, Milei tiene previsto un nuevo viaje a Estados Unidos para participar de la Asamblea General de la ONU, cuyo debate comenzará el 22 de septiembre en Nueva York, y no se descarta un nuevo contacto con Trump en el marco del cóctel protocolar para mandatarios.

En los últimos días, a raíz del tema Malvinas, la sintonía con el mandatario estadounidense se incrementó luego de que sostuviera que revisaría su posición neutral respecto del conflicto que Argentina mantiene con el Reino Unido por la soberanía de las islas.

Al respecto, el canciller, Pablo Quirno, se mostró abierto a la posibilidad de que Trump medie en la tensión entre las naciones.Siempre es bueno tener amigos que generen un diálogo. Estamos buscando el diálogo con el Reino Unido, que se niega en contra de los que han sido las disposiciones históricas de la ONU”, precisó en declaraciones a MDZ.

En paralelo, también figura una segunda visita de Milei a Washington para el 14 de octubre con motivo del Mes de la Herencia Hispana, organizado por Derecha Diario junto a Latino Wall Street. Según informó el medio, el Presidente asistirá como “invitado de honor” y tiene previsto disertar en el Andrew W. Mellon Auditorium.

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