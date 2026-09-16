Los Nansana Kids de Uganda celebran la Independencia de El Salvador al ritmo de cumbia y con símbolos patrios

Un grupo de niños y jóvenes de Uganda ondean banderas de El Salvador y canta con la mano en el pecho. Durante el video, varios participantes utilizan utensilios metálicos a modo de percusión, bailan y ondean los símbolos patrios. Hacia el final de la secuencia, un joven exhibe un cartel de cartón con un mensaje escrito dirigido a la población salvadoreña. (Video cortesía)

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Los Nansana Dance Kids, niños de Uganda con habilidades para el canto, sorprendieron a la comunidad salvadoreña con una serie de videos en los que aparecen interpretando cumbias salvadoreñas, el himno nacional de El Salvador y otros temas asociados con la cultura del país centroamericano.

Los menores utilizaron su creatividad para fabricar instrumentos musicales con trozos de madera. A esos objetos les dieron forma para representar guitarras, trompetas y otros elementos propios de una presentación musical, con los que acompañaron la mímica, el baile y la interpretación de cada canción.

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Durante la interpretación del himno nacional salvadoreño, varios niños ondearon banderas de El Salvador, mientras otros colocaron la mano derecha sobre el corazón. Para simular el sonido de las trompetas con el que comienza la pieza, emplearon un trozo de madera al que añadieron una botella de plástico en uno de sus extremos. Los menores también imitaron la ejecución de las notas y pronunciaron las palabras del himno, pese a que su idioma natal no es el español, lo que evidenció el esfuerzo que realizaron para reproducir la letra.

El repertorio incluyó música salvadoreña y versiones de canciones que se popularizaron dentro del país. Entre los temas interpretados estuvieron “Pupusas de Olocuilta”, “El Relámpago”, “El Sombrero Azul” y “Cumbia Sampuesana”, canción escrita por el colombiano Aniceto Molina para sus presentaciones en El Salvador.

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La fecha patria tuvo un eco inesperado desde África. Un gesto frente a la cámara, una bandera y un sonido improvisado abrieron una interpretación que dejó a muchos preguntándose cómo lograron aprenderla (Video cortesía)

Los salvadoreños expresaron su agradecimiento a los niños por incluir al “Pulgarcito de América” en sus videos, realizados desde Uganda mediante representaciones que combinaron canto, baile, elementos elaborados con madera y símbolos nacionales.

El grupo se ha hecho conocido en redes sociales por publicar coreografías y presentaciones musicales, muchas de ellas protagonizadas por niños y jóvenes. En sus contenidos suelen interpretar canciones de diferentes partes del mundo y adaptarlas a su estilo de baile y a la energía que caracteriza sus videos.

Una celebración salvadoreña desde África

Cada septiembre, las celebraciones de Independencia llenan El Salvador de banderas, desfiles, música y actividades cívicas. Esta vez, parte de esa celebración también apareció a miles de kilómetros de distancia, y coincidió con el 15 de septiembre, el Día de la Independencia.

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Las imágenes de los Nansana Kids cantando el himno nacional, ondeando banderas salvadoreñas y bailando al ritmo de clásicos nacionales conectaron dos culturas a través de la música. Para los usuarios salvadoreños que encontraron los videos en redes sociales, la escena tuvo un componente adicional: ver símbolos y canciones conocidas interpretadas por niños de Uganda justamente en esa fecha.

La selección incluye clásicos populares y una cumbia escrita para presentaciones en El Salvador. Con energía y creatividad, la puesta en escena suma detalles que explican por qué tantos compartieron las imágenes (Video cortesía)

Tributo a Guatemala

El grupo de pequeños intérpretes también fijó sus interpretaciones en un segundo país de la región: Guatemala. A través de un video, los niños que realizan sincronización labial con canciones del mundo rindieron nuevamente homenaje a Guatemala.

Los pequeños alzaron varias banderas guatemaltecas y utilizaron instrumentos elaborados con cartón y plástico reciclados para interpretar la melodía de José Joaquín Palma, autor de la letra, y Rafael Álvarez Ovalle, autor de la música. La presentación se sumó a las fiestas y expresó la admiración de los niños por la región multicultural.

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Esta no es la primera vez que aparecen con las banderas guatemaltecas, en agosto también las ondearon, pero el gobierno confirmó que Guatemala no invitaría, en ese momento, a los Nansana Dance Kids.