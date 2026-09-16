Arabia Saudita se está quedando sin opciones de exportación de petróleo mientras Irán y sus aliados bloquean las rutas (REUTERS)

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Según los analistas, Arabia Saudita se está quedando sin opciones para exportar sus vastas reservas de petróleo, ya que los ataques obligan al cierre de su principal oleoducto, mientras que Irán y sus aliados afianzan su control sobre las dos principales rutas marítimas del reino.

La semana pasada, el principal exportador de petróleo del mundo cerró su oleoducto Este-Oeste, que recorre unos 1.200 kilómetros (700 millas) entre sus principales yacimientos petrolíferos en el este y la terminal de Yanbu en el Mar Rojo, tras los ataques contra sus instalaciones petrolíferas originados en Irak, país donde operan grupos armados proiraníes.

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El oleoducto se volvió esencial para el comercio de petróleo de Riad después de que Irán bloqueara el estrecho de Ormuz al comienzo de la guerra en Medio Oriente, estrangulando su principal ruta de exportación.

Sin embargo, la utilidad de la salida del oleoducto al Mar Rojo se ha visto mermada por los ataques de los hutíes desde Yemen y su bloqueo marítimo de varias semanas a los buques que prestan servicio en los puertos saudíes.

El reino aún puede exportar parte de su petróleo, que se transporta por oleoducto hasta Yanbu y luego se exporta a través del Canal de Suez o de Ain Sokhna, en Egipto, donde otro oleoducto lo lleva al Mediterráneo oriental.

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La otra opción es emprender un peligroso viaje a través del estrecho de Ormuz, donde Irán ha atacado repetidamente a buques mercantes.

“El gasoducto Este-Oeste es una arteria energética fundamental para Arabia Saudí, especialmente en el contexto geopolítico actual”, declaró a la AFP Robert Mogielnicki, del Instituto de los Estados Árabes del Golfo, con sede en Estados Unidos.

Desde el comienzo de la guerra, las exportaciones saudíes a través de Yanbu se quintuplicaron, alcanzando casi cuatro millones de barriles diarios, según la empresa de datos de materias primas Kpler. Pero en julio, los hutíes anunciaron un bloqueo marítimo contra Arabia Saudita, lo que provocó que las exportaciones a través del estrecho de Bab al-Mandeb cayeran prácticamente a cero en agosto, según Kpler.

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El ataque al oleoducto Este-Oeste demostró que incluso la infraestructura destinada a garantizar la seguridad de las exportaciones del Golfo no era una “solución milagrosa”, afirmó Torbjorn Soltvedt, analista de Medio Oriente de la empresa de inteligencia de riesgos Verisk Maplecroft.

La otra opción es emprender un peligroso viaje a través del estrecho de Ormuz, donde Irán ha atacado repetidamente a buques mercantes (REUTERS)

¿De vuelta a Hormuz?

Debido a los riesgos, Arabia Saudita está utilizando cada vez más el Canal de Suez, así como el oleoducto Sumed de Egipto, que conecta el Mar Rojo con el Mediterráneo, y que se utiliza porque algunos superpetroleros no pueden pasar por Suez a plena carga.

Según Kpler, a finales de julio, el tránsito de crudo saudí a través del canal alcanzó casi los 500.000 barriles diarios, en comparación con prácticamente cero en junio.

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Según las estimaciones de Kpler, combinando las rutas de los oleoductos de Suez y Sumed, teóricamente se podrían evitar hasta 3,4 millones de barriles de crudo saudí al día mediante el paso de Bab al-Mandab, pero esta capacidad nunca se ha probado a tal escala.

Para el crudo destinado a Asia, el principal mercado de exportación de Arabia Saudita, esta ruta también requeriría navegar hasta el Mediterráneo y luego rodear África, lo que añadiría semanas a cualquier viaje.

Arabia Saudita también ha estado transportando parte de su petróleo a través de la arriesgada ruta del Estrecho de Ormuz, donde Irán ataca regularmente a los petroleros que no utilizan su corredor preferido.

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Los barcos transitan por la vía fluvial con sus sistemas de seguimiento apagados y las transferencias de barco a barco aún permiten que el crudo salga del Golfo, pero los volúmenes diarios siguen siendo muy volátiles y promedian solo alrededor de la mitad de su nivel anterior a la guerra, según Verisk Maplecroft.

Para el crudo destinado a Asia, el principal mercado de exportación de Arabia Saudita, esta ruta también requeriría navegar hasta el Mediterráneo y luego rodear África, lo que añadiría semanas a cualquier viaje (REUTERS)

Presión del mercado

Las consecuencias de la restricción de las exportaciones saudíes ya se están dejando sentir en los mercados. Tras el anuncio del cierre del oleoducto Este-Oeste, el precio del Brent se disparó hasta casi 110 dólares por barril, mientras que el precio medio del diésel en Estados Unidos alcanzó un máximo histórico de poco menos de 6,27 dólares por galón el martes, aunque la guerra de Ucrania también está afectando al diésel.

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“La economía mundial también sentirá la presión alcista sobre los precios del petróleo, derivada de las tensiones actuales en los dos puntos estratégicos de la región y de los daños en la infraestructura energética”, declaró Mogielnicki.

A la presión se suma el hecho de que Arabia Saudita afirma que “su producción de petróleo cayó el mes pasado a su nivel más bajo desde 1990”, escribió Ipek Ozkardeskaya de Swissquote en una nota a sus clientes.

Según Verisk Maplecroft, las reparaciones del oleoducto Este-Oeste podrían verse complicadas por el conflicto, ya que las interrupciones en el transporte marítimo retrasarían la importación de equipos.

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Para Soltvedt, los ataques están reduciendo las exportaciones de petróleo, mientras que las consiguientes interrupciones en el comercio complican a su vez las reparaciones que el reino necesita para incrementarlas. “Los daños sufridos por el oleoducto y los retrasos en su reparación ponen de manifiesto el creciente círculo vicioso derivado del conflicto regional”, afirmó.

Para los gobiernos de la región, ese círculo vicioso se está afianzando a medida que el conflicto entre Estados Unidos e Irán se prolonga. “Esta no es la dirección que esperaban los funcionarios del Golfo después de seis meses de guerra”, dijo Mogielnicki.

(AFP)