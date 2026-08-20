Los ataques rusos están causando graves daños a la economía de Ucrania (REUTERS)

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Desde los primeros días de la guerra, los compradores en Kiev se han encontrado con estantes vacíos en los supermercados. Y ahora vuelven a estarlo. El 19 de julio, un misil balístico ruso impactó contra un almacén que abastecía a la tienda de lujo Goodwine. Dos semanas después, los ataques contra dos centros de distribución de Silpo, una cadena más grande, causaron la muerte de seis trabajadores. Nova Poshta, el servicio postal privado del que depende la mayor parte de Ucrania, ha sido atacado repetidamente. Dmytro Krymsky, cofundador de Goodwine, estima que los ataques de las últimas tres semanas han costado a las empresas ucranianas alrededor de 500 millones de dólares. Más preocupante aún es la nueva táctica de Rusia de perseguir buques de carga civiles que utilizan los puertos ucranianos del Mar Negro, amenazando una parte mucho mayor de la economía.

La campaña contra la logística civil de Ucrania es una escalada del conflicto planificada desde hace tiempo, posible gracias a un cambio reciente en la guerra aérea. La producción rusa de misiles balísticos está aumentando justo cuando el suministro de interceptores de Ucrania ha disminuido. Los defensores ucranianos ahora solo pueden proteger unos pocos objetivos de alta prioridad. En julio, Rusia se benefició al lanzar un récord de 198 misiles balísticos e hipersónicos, principalmente contra la región de Kiev.

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También es una respuesta a los ataques con dronesucranianosen territorio ruso. Estos ataques han alcanzado plantas de defensa e infraestructura petrolera, han cerrado el mar de Azov al tráfico marítimo ruso y han incendiado almacenes de Wildberries, el gigante ruso del comercio electrónico. Ucrania afirma que la empresa suministra equipos para la guerra de Vladimir Putin.

A finales de junio, Volodimir Zelensky anunció una ofensiva de 40 días con el objetivo de obligar a Putin a negociar. Muchos supusieron que esto significaba que agosto marcaría el punto álgido de la presión ucraniana. Una fuente de inteligencia ucraniana afirma que se trata de una acción militar diseñada para tener un impacto político y psicológico justo a tiempo para las fraudulentas elecciones parlamentarias rusas de septiembre. Las explosiones casi diarias, que se acercan cada vez más al centro de Moscú, han sembrado inquietud y avergonzado a Putin.

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La campaña también ha causado daños económicos a Rusia. Las huelgas en refinerías han paralizado más del 30% de la capacidad operativa del país. El racionamiento de gasolina, que en su punto álgido afectó a 80 regiones, continúa en 18. Wildberries ha perdido casi un tercio de sus instalaciones, con un coste de entre 2.000 y 4.000 millones de dólares. La red satelital Starlink de Elon Musk, inmune a las interferencias, está disponible para Ucrania, pero no para Rusia, sobre los territorios ocupados, lo que otorga a la primera una posición dominante en las operaciones con drones de alcance medio. Los drones ucranianos vigilan objetivos rusos en Crimea y sus alrededores , y han contribuido a detener el tráfico marítimo ruso a través de los puertos de Azov.

Pero ahora la presión se extiende a ambos lados, y Ucrania es más vulnerable. Los puertos de Odesa, la arteria económica vital del país, fueron los primeros en sentir la presión. Amenazados al inicio de la guerra, los puertos de aguas profundas reabrieron primero con un acuerdo de cereales mediado por Turquía, y luego con un corredor protegido para Ucrania en 2023. Rusia siguió atacando la infraestructura portuaria, pero los transportistas toleraron el riesgo, moviendo 210 millones de toneladas durante los tres años siguientes. El panorama cambió a mediados de julio, cuando Rusia comenzó a atacar los propios barcos. El 19 de julio, misiles de crucero impactaron y hundieron un buque de carga de propiedad turca cuando salía de Chornomorsk, uno de los tres grandes puertos de la región. Diez personas murieron. Desde entonces, todos los buques que entran o salen de Odesa son blanco de ataques. Algunos barcos aún se atreven a cruzar, pero los puertos están paralizados comercialmente.

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El momento no podría ser peor, con 50 millones de toneladas de cosecha aún por transportar. Las alternativas no son atractivas. «Un barco de 100 000 toneladas equivale a 5 000 camiones, 5 000 conductores y 5 000 trámites fronterizos», afirma Dmytro Barinov, presidente de la asociación Ukrport. La situación es peor que en 2022, explica, cuando los puertos del Danubio compensaron parte de las pérdidas. Ahora, el bajo nivel del agua del río y los ataques rusos dificultan el uso de esa ruta.

En el frente, la situación es crítica para ambos bandos. En algunas zonas del este de Ucrania, Rusia avanza lentamente, pero a costa de más de 1.000 bajas diarias, un ritmo que su capacidad de reclutamiento apenas logra compensar. En otras regiones, Ucrania avanza a paso lento con contraataques locales. Ninguno de los dos bandos consigue grandes resultados. Por lo tanto, el foco de la guerra se ha desplazado en gran medida hacia las campañas aéreas. Ucrania utiliza principalmente drones contra objetivos militares rusos, refinerías y las principales vías de suministro a las tropas rusas. Rusia, por su parte, emplea misiles balísticos más destructivos contra la industria de defensa, la logística civil y las redes energéticas de Ucrania.

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Ambas partes exageran las estadísticas. El Estado Mayor de Ucrania afirma que las huelgas han causado pérdidas por valor de 13.500 millones de dólares a la industria de refinación rusa desde agosto de 2025. Sergei Vakulenko, del centro de estudios Carnegie Endowment, calcula que las pérdidas reales e inmediatas para las empresas son quizás una décima parte de esa cifra, y que apenas han afectado a los ingresos estatales. «Las huelgas causan daño, pero no en el lugar ni en el plazo que Ucrania alega», afirma.

Lo más preocupante para Ucrania es el bloqueo ruso a sus exportaciones marítimas. Ucrania no puede responder plenamente. Por ello, es probable que Rusia mantenga el bloqueo, independientemente de las negociaciones diplomáticas. Dragon Capital, una firma de inversión ucraniana, estima que el bloqueo le costará al país alrededor del 0,6% de su PIB este año.

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Lo peor podría suceder. Si la cosecha actual no se puede vender, es probable que los agricultores omitan por completo la siembra de invierno, afirma Alex Lisitsa, presidente del Club Ucraniano de Agronegocios. Esto podría elevar las pérdidas en la agricultura a entre 10 y 12 mil millones de dólares, lo que representa alrededor del 5% del PIB oficial . Las consecuencias se extenderán, amenazando la seguridad alimentaria y la posición de Ucrania en sus mercados tradicionales de África y Oriente Medio. «Es como si hubiéramos jugado un partido de fútbol abierto contra los brasileños», lamenta un ex alto funcionario. «Marcamos tres goles y lo celebramos, pero ellos marcaron trece».

Este año, Ucrania ha desafiado las probabilidades y ha recuperado el impulso en el campo de batalla. Era previsible que su progreso se ralentizara con la llegada del invierno; sin embargo, la presión ha llegado antes. A menos que Ucrania encuentre una fuente fiable de interceptores balísticos, su economía y sus perspectivas militares sufrirán un duro golpe. Los socios occidentales deberán intensificar su apoyo. El peor escenario que se rumorea en Kiev es que los ataques rusos contra fuentes de energía, agua e incluso alcantarillado provoquen una emigración masiva. “¿Llegarían tan lejos? Podrían”, afirma una fuente de seguridad ucraniana. El Sr. Krymsky comenta que la situación se está adaptando. “Un colega me contaba que ayer tuvieron una importante reunión llamada ‘Acciones de Otoño’, sobre planes futuros”, dice. “Hoy ya tiene un nuevo nombre: ‘Sobrevivir hasta abril’”.

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