El auge de la IA se topa con un nuevo tipo de estafa con criptomonedas (The Economist)

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Los inversores de capital riesgo están destinando tanto dinero a la inteligencia artificial que apenas les queda margen para otras inversiones. Sin embargo, algunos conservan cierta predilección por una moda anterior: las finanzas de criptomonedas. En la primera mitad de este año, las startups de criptomonedas recibieron 10.000 millones de dólares en capital riesgo a través de casi 750 operaciones. Aparte de utilizar una gran capacidad de procesamiento, la IA y las criptomonedas han tenido poco en común. Pero una investigación de The Economist sugiere que ambas están estrechamente vinculadas por un floreciente comercio ilícito.

La emisión de tarjetas de crédito y débito con criptomonedas está en auge. Estas tarjetas conectan las billeteras de criptomonedas con los terminales de pago utilizados por los comercios. Permiten a las personas en países pobres con monedas inestables realizar transacciones con stablecoins vinculadas a monedas extranjeras menos volátiles, como el dólar. Pero las tarjetas de criptomonedas también tienen otros grandes usuarios. Muchos emisores de tarjetas no se esfuerzan por verificar la identidad de sus titulares, lo que las ha dejado expuestas al abuso por parte de delincuentes y personas que evaden sanciones. Además, permiten a personas en lugares como China comprar suscripciones a modelos de IA de vanguardia estadounidenses, eludiendo las restricciones que los desarrolladores de modelos imponen a las ventas a los adversarios de Estados Unidos.

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Las tarjetas de criptomonedas convierten las monedas digitales en dinero real al pasarlas por terminales Visa y Mastercard, y su uso está en auge. Si bien estas tarjetas pueden estar vinculadas a bitcoin, ether y otras criptomonedas inestables, la volatilidad de las criptomonedas no vinculadas a un tipo de cambio fijo las convierte en un medio de intercambio poco fiable. Las stablecoins, cuyo valor de mercado total casi se ha duplicado en los últimos dos años hasta superar los 300.000 millones de dólares, siguen siendo principalmente reservas de valor. Sin embargo, según Paymentscan, un proveedor de datos, en agosto se utilizaron tarjetas de stablecoins en transacciones por valor de más de 1.100 millones de dólares, el triple que el año anterior. Es probable que la cifra real sea mayor, ya que muchos proveedores de tarjetas de criptomonedas no informan de su volumen de transacciones.

En los últimos años, los reguladores de Estados Unidos, Europa y Hong Kong han impulsado este crecimiento mediante la elaboración de normas más claras para las monedas digitales. Como resultado, las criptomonedas en general, y las stablecoins en particular, han ganado prestigio. En concreto, en un esfuerzo decidido por captar una parte del creciente mercado de las criptomonedas, Visa y Mastercard han comenzado a ofrecer acceso a sus redes, hasta ahora reservadas principalmente a bancos, a emisores de tarjetas emergentes con licencias de pago.

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Estos emisores, a su vez, prestan acceso a su red a los proveedores de tarjetas de criptomonedas. Entre los emisores más grandes se encuentran Rain, Reap y Wirex. Los tres afirman tomarse muy en serio sus responsabilidades de cumplimiento normativo. En enero, Rain recaudó 250 millones de dólares de fondos de capital riesgo, incluyendo a grandes nombres como Iconiq y Lightspeed. Los proveedores de criptomonedas registran a sus clientes bajo su propia marca. Entre abril y septiembre, el número de proveedores identificables aumentó de unos 100 a 250. La participación de Visa y Mastercard permite a los proveedores de criptomonedas ofrecer, a través de los emisores, tarjetas con los logotipos de ambos gigantes de los pagos (además del suyo propio) que pueden utilizarse en cualquier parte del mundo.

La proliferación de las stablecoins preocupa a los reguladores de los países pobres, ya que podría conducir a una pseudodolarización de sus economías. Pero también debería preocupar a sus homólogos del mundo desarrollado. Según Eswar Prasad, de la Universidad de Cornell, las stablecoins «crean canales adicionales para transacciones financieras ilícitas, tanto dentro como entre países». Los flujos ilícitos de criptomonedas superaron los 158.000 millones de dólares el año pasado, según estimaciones de TRM Labs, una empresa de análisis.

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Para las empresas que desean bloquear a ciertos clientes, las tarjetas de criptomonedas pueden dificultar la verificación de la identidad o la ubicación del titular. Por ejemplo, sitios web en persa y ruso anuncian sus propias tarjetas de criptomonedas o de terceros, entre otros, a iraníes y rusos, quienes están excluidos del sistema financiero occidental debido a las sanciones impuestas a sus países. Un sitio web en ruso se jacta de permitir a los usuarios “pagar por Chat GPT , Claude, Netflix, Spotify... y otros servicios internacionales”.

Al igual que las tarjetas de pago de los “neobancos” digitales como Monzo o Revolut, las tarjetas de criptomonedas, en principio, solo pueden emitirse a clientes verificados que hayan superado los controles habituales de identificación del cliente (KYC). Sin embargo, en la práctica, los proveedores no siempre son tan rigurosos. Para algunos, un KYC laxo es una ventaja competitiva.

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Un informe publicado en abril por Crystal Intelligence, otra firma de análisis, reveló que casi siete de cada diez proveedores de criptomonedas tenían requisitos de verificación de identidad (KYC) débiles o inexistentes. Aproximadamente la mitad de los proveedores sin KYC identificados por Crystal Intelligence tenían su sede en Hong Kong y una quinta parte en Estados Unidos. Otros venden tarjetas virtuales, en algunos casos de forma totalmente legal, pero cuentan con licencia en el Cáucaso o en los países del Golfo Pérsico, donde las normas de KYC son más laxas y se aplican con menos rigor.

Es posible que algunas empresas anuncien tarjetas con requisitos de verificación de identidad (KYC) débiles o inexistentes , pero exijan la verificación de identidad una vez que el titular de la tarjeta comience a realizar transacciones. Algunas pueden verificar la identidad de los clientes sin solicitar documentación. Muchos proveedores de tarjetas de criptomonedas aplican normas a sus productos y son fiables. Algunos incluso limitan los pagos a proveedores como Starlink, una empresa de internet satelital, cuyos productos son utilizados ilícitamente por las fuerzas armadas rusas y su flota clandestina de petroleros.

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Pero en algunos casos, según descubrió Crystal Intelligence, los proveedores no solicitaron información de identidad, y en otros no se intentó verificar la información proporcionada. The Economist solicitó una tarjeta Visa a través de un canal en ruso en Telegram, una aplicación de mensajería, que prometía “sin documentos, sin esperas y sin formularios largos” y la vinculó a una billetera de Apple Pay en cuestión de minutos. El proveedor se llama CinCin y no identificó claramente al emisor de la tarjeta con el que trabajaba. La tarjeta anunciaba límites de pago mensuales de 500.000 dólares. Visa afirma que cumple con la ley en todas partes y prohíbe la actividad ilegal en su red.

Un uso cada vez más común de las tarjetas de criptomonedas es permitir que los usuarios chinos paguen el acceso a modelos de IA y chatbots estadounidenses como Claude y Chat GPT . Las redes sociales chinas están repletas de guías sobre cómo sortear tanto las restricciones estadounidenses como la prohibición nacional de la IA extranjera . La mayoría de los usuarios pagan a una “estación de transferencia” de terceros, que compra tokens de IA (los fragmentos de datos procesados ​​por los modelos) en un país sin restricciones y los revende a usuarios en China. Otros tutoriales enseñan a los usuarios chinos a comprar suscripciones directamente de los laboratorios, adquiriendo identidades falsas u ocultando su ubicación con tarjetas de criptomonedas.

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Al menos una guía en línea en chino para eludir las restricciones geográficas de los laboratorios de IA estadounidenses recomienda solicitar una Mastercard a un proveedor en Dubái. Los usuarios en China continental pueden usar una red privada virtual para simular estar en otro país y seleccionar una dirección en Google Maps para obtener su tarjeta. Proveedores como el de Dubái afirman realizar el proceso KYC ( Conozca a su cliente). Sin embargo, en el video tutorial en chino, el presentador asegura a los espectadores que el proveedor no verifica la autenticidad de la dirección, como lo haría un banco solicitando una factura de servicios públicos. Mastercard afirma que se toma en serio la gobernanza y prohíbe las tarjetas recargables sin KYC en su red.

Una fuente de un proveedor estadounidense de criptomonedas cuyas tarjetas son emitidas por Rain afirma que cada mes observa cientos de usuarios que se registran para obtener las tarjetas Visa de su empresa con documentos de identidad emitidos en China y direcciones fuera de China. En un caso, su empresa observó a un usuario con una dirección IP de Shenzhen y un documento de identidad emitido en China que solicitó una tarjeta con una dirección fuera de China; posteriormente, el usuario gastó 50 000 dólares en suscripciones a Chat GPT en la App Store de Apple en Bolivia. Rain afirma que está investigando estos casos.

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Rain acepta documentos de identidad chinos , ya que sus titulares podrían residir en el extranjero, pero rechaza a los usuarios que solicitan tarjetas con una dirección china. Sin embargo, varios proveedores que ofrecen tarjetas a través de Rain permiten a los usuarios que no superan la verificación de identidad (KYC) al ingresar una dirección china volver a intentarlo, e incluso uno de ellos los anima a “intentarlo de nuevo con otra dirección”. Rain afirma que mantiene altos estándares en su programa de cumplimiento, se toma muy en serio los intentos de eludir sus controles y cumple con todas las regulaciones.

Desde finales de 2024, un proveedor de criptomonedas con sede en Hong Kong que presta servicios a usuarios de habla china, y que fue monitoreado por Crystal Intelligence, registró un flujo de más de 355 millones de dólares en stablecoins en dólares hacia sus billeteras vinculadas a tarjetas y procesó 4000 transacciones. Algunos observadores sospechan que muchas de estas transferencias se utilizan para la compra al por mayor de tokens de IA . “Me atrevería a decir”, afirma una fuente del proveedor de criptomonedas estadounidense, “que una cantidad sustancial del gasto mensual de 1000 millones de dólares en stablecoins con tarjeta está financiando el mercado gris de tokens”.

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El 10 de septiembre, Anthropic acusó a Alibaba, el gigante chino de internet, de haber accedido ilícitamente al modelo Claude 151 millones de veces entre mayo y julio para entrenar sus propios modelos mediante un proceso conocido como “destilación”. Anthropic alega que, para ello, Alibaba utilizó un conjunto de 5.000 cuentas Claude, algunas pagadas con tarjetas virtuales, para ocultar sus acciones. Alibaba no respondió a la solicitud de comentarios.

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